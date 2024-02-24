Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1960
Ein Raster mit 1 Neuron und 1 Input wird erzeugt. 1,7 Millionen Zecken. 0,618 gewinnbringende Abschlüsse, 0,38 Erwartung. Wenn Sie es überprüfen wollen, schicke ich Ihnen die Originalserie.
Ich habe noch nicht verstanden, wie es funktioniert, aber es scheint die Streuung zu berücksichtigen.
Filter 0. Gewinnbringende Abschlüsse liegen bei 0,598. Die erwartete Auszahlung beträgt 0,019.
Filter 5. Gewinnbringende Geschäfte 0,79. Erwartungswert 0,0487.
Worum handelt es sich dabei, können Sie nähere Angaben machen?
Was ist das? Können Sie das etwas näher erläutern?
Saber verwendet in dem Artikel einen Tick-Filter, um die Berechnungen zu reduzieren. So wie ich es verstehe, beseitigt 0 Schwankungen, die kleiner sind als der Spread, 5 erweitert den Spread um 5 Pips.
Das Raster auf solchen Daten sieht immer noch ein Muster, obwohl die Matterwartung geringer ist als die Streuung, aber das Netz hat nur 1 Neuron, 1 Eingang.
Wenn das Netz etwas gefunden hat, ist es sinnvoll, weitere Untersuchungen anzustellen. Mehr habe ich im Moment nicht zu sagen.
OK, danke
Es gab hier einen Typen, der 100.000 Dollar für einen coolen Bot auf NS bot. Lass ihn den Wettbewerb über Cagle machen...
aber zu schade, dass er nur ein f...fauler Bastard ist).
Übrigens, die Muster mit der Zeit haben den Realitätstest nicht bestanden((
Ich habe auch kein Ass.