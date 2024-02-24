Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1770
Das Delta ist die Differenz zwischen Käufern und Verkäufern innerhalb eines Balkens (als Beispiel). Wenn die Differenz positiv ist, gab es mehr Käufer, wenn sie negativ ist, gab es mehr Verkäufer. Bitte schauen Sie sich den clusterdeltotock Service an, er hat sogar Paternas, übrigens die einzigen Marktpaternas, die aufpassen, denn es sind Börsenpaternas, nicht Ihre alles.... Hammer oder takeover..... als Beispiel...
Wenn man nach einem Muster sucht, sind alle Daten, die man hat, wichtig für die Reinheit des Experiments und der Studie, daher ist es im Allgemeinen falsch, Volumen und Delta nicht zu berücksichtigen. Ob Tick-Volumen oder ein anderes Volumen, dies sind nur Daten. Es ist nicht richtig, ihre Korrektheit und Genauigkeit ohne Analyse zu diskutieren. Warum sind Sie so emotional? Ich arbeite seit 15, 16 Jahren oder so an dieser Idee, das ist eine sehr kurze Zeitspanne für Ergebnisse und Emotionen bei solchen Aufgaben. Dass sie sich ernährt, ist bereits gut))))
1) Sie wählen Ihre eigenen ZZ-Parameter, können Sie es durch max Gewinn zum Beispiel tun, es bezieht sich alles auf ein globales Ziel, aber lokale Ziele können Hunderte von Parametern der verschiedenen ZZ verwenden, wäre es sinnvoll
2) Die Prädiktoren sind unterschiedlich, wenn Sie die Erinnerung nutzen wollen, sollten Sie sie nutzen.
3) Erstens: Wir können Prädiktoren mit lokalen Zielen erstellen, die den Einstiegspunkt verdeutlichen (das Ziel ist nicht die Richtung der WP, sondern eine Umkehrung/Nicht-Wendung usw.).
Zweitens: Je besser wir uns dem globalen Ziel nähern, desto genauer werden die Einträge sein
Ich habe irgendwo einen Screenshot der ZZ-Prognose auf der Karte gemacht, wenn ich ihn finde, werde ich ihn hier einfügen
Ich fand#17408 Ich denke, wenn ich die Qualität auf 95% erhöhe, wird es großartig sein))
Aber allein ist es langweilig, und die Ideen gehen mir aus, also kam ich auf die Idee, einen öffentlichen Datensatz zu erstellen, aber mir wurde klar, dass eine ((
4) Es ist möglich, aber denken Sie daran, dass Sie mit einem lokalen Datensatz arbeiten, der nur ein Teil des Puzzles ist, das hilft, das Ganze zusammenzufügen.
5) Ich habe ein einfaches Skript, das immer entladen Zitate aus mt4 zu tcht am Ende einer Kerze, dann lese ich es von R und tun, was ich will )
Ich erhalte eine Genauigkeit von 97 %. Aber was nützt das? Einer der Prädiktoren, die ich habe, ist ein Vektor ZZ auf dem aktuellen bar - ich denke, es allein wird 70% richtige Klassifizierung.... geben
Ausbildung für 2017-2019 ist Minutien und unabhängige Probenahme 2020, Werkzeug ist Si-Kleber.
In der Regel werden die marktneutralen Start-ups von Banken genutzt, die 0,1 % verdienen, aber monetär gesehen reicht das aus, um ihre Betriebskosten zu decken, und nicht nur das. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie dies mit dem Geld der Einleger tun, denn diese Strategie ist ein todsicheres.... meinen Sie nicht auch?
Es gibt keine Beweise. In der Öffentlichkeit gibt es viel Frequenzhandel, der im Millisekundenbereich abläuft, und es gibt Berichte von spezialisierten Agenturen, dass dieser Handel fast die Hälfte des Marktes ausmacht, aber es sind keine Algorithmen, Experten oder Kurse zu sehen.
Ich habe eine Genauigkeit von 97 %. Aber wozu soll das gut sein? Einer der Prädiktoren, die ich habe, ist der ZZ-Vektor auf der aktuellen Bar - ich denke, es allein wird 70% richtige Klassifizierung.... geben
Sie haben die neuen Daten nicht verstanden, Akurasi? 2020 ?
Ich weiß es nicht, ich arbeite innerhalb von M15 und kümmere mich nicht darum. Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst.... Moex, nur ein Märchen nach 15 Jahren Forex. Ich schaue mir das an und denke: "Hier muss ich hin, und voilà, es läuft wie am Schnürchen. Aber vielleicht ist das nur mein Glück... obwohl... Ich trinke noch ein Bier... :-)
Fügen Sie einen Link zu Ihrer Überwachung ein. Zeigen Sie, wie Sie voila haben und dass diese Erfahrung Ihnen nicht entgangen ist. Es ist interessant zu sehen, ob Sie es geschrieben haben.
Alkie, Fotze... ))))
Weißdorn vielleicht besser? nur für Doshik ))))
Ich habe etwas Ähnliches im Sinn:
...und macht eine Vorhersage über die Zerstörung des Musters. Es sollten wahrscheinlich mindestens zwei NSs arbeiten. SOM klassifiziert ähnliche Vektoren (Vektoren aus einem gleitenden "sichtbaren" Fenster einer gewissen Breite (in der Zeit)). Arbeiten Sie z. B. mit der dominierenden Klasse. Nun, und MLP, kann bereits die Treue/Falschheit des neuen Musters vorhersagen, basierend auf Statistiken (zum Beispiel) solcher Wiederholungen, unter Berücksichtigung aller möglichen Faktoren.
Was die Zusammenarbeit betrifft, so habe ich nichts dagegen. Sie haben vielmehr genug von meiner Ineffizienz. Mein Code-Formulierungs- und Debugging-Prozess erstreckt sich manchmal über eine lange Zeit...
Was Alexey Martyanov vor langer Zeit gesagt hat, wird meiner Meinung nach noch lange Zeit relevant sein... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s
Sie denken richtig, die Denkweise ist richtig, und die Anerkennung sollte an Maytreyda gehen!
Wir sollten den Market Maker prognostizieren, wenn es funktioniert, werden wir so etwas bekommen.
Aber ich denke, dass die Werkzeuge, die Sie haben, nicht sehr gut sind.