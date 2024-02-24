Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1564
Frage als Künstler an Künstler: Wie anwendbar sind diese Methoden für die Analyse von Kunststoffen?
Für diejenigen, die das Thema verfolgen. Es ist erst vor ein paar Kerzen erschienen, so frisch wie man sagen kann :-)
Das Signal kann wertvoll sein, weil Sie einen besseren Preis erzielen können. Es ist schwierig, sie algorithmisch vorzuschreiben, aber wenn sich die Möglichkeit bietet, sie manuell zu öffnen, lasse ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen.
Umgekehrte Frage: Wozu sind Kunststoffe gut?
in bäuerlicher Sprache... Sagen wir es mal so: Nur Sie wissen, wie ein Kunststoff aufgebaut ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass er von der Außenwelt beeinflusst wird, ist geringer.
Ist das genug?
Wie bewertet man einen Kunststoff?
so etwas wie einen Indikator erstellen, der jedem Paar Werte wie 0, -0,03, +0,12, -0,48 usw. zuweist? dann wird die Indikatorzeile auf jedem Balken 28 Werte für jedes der 28 Währungspaare enthalten
Nun, sagen wir.
Wie bestimmt man die Zielvariable?
4. Dezember - mein MoD-Stream
Was gibt's? Wo ist der Strom?
Wenn du MO meinst, dann gilt das für alles auf der Erde und darüber hinaus. Eine andere Sache ist, dass man etwas, das nicht existiert, nicht finden kann (fast), obwohl, wenn man es wirklich will...
Aber jetzt ist die Suche unendlich größer geworden, es ist nicht wie nur versuchen alle kodobase, erhalten Sie graue Haare mit MO, bevor Sie beginnen und dann erkennen Sie, dass Sie bereits die gleichen Fehler gemacht haben, ist es eine Schande, zurück zu gehen, sollten Sie ein Markt-Guru zu werden und etwas verkaufen))
Der Stream wurde tatsächlich vorläufig auf das Neujahrswochenende verschoben.
Für die Eingeweihten. Das Ergebnis ist nicht so gut :-(.
Wie viel würden Sie bei diesem Trend gerne verlieren? :-)
Wie viel können Sie bei diesem Trend verlieren? :-)
Ich hätte die Posen wahrscheinlich nicht geöffnet und nichts verloren.
Kommen Sie, wir freuen uns schon darauf.