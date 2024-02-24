Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1563
Und nicht nur das, ich habe bereits acht Kapitel geschrieben. Ich begann also mit dem Plan, beschloss dann aber, ihn ausführlicher zu gestalten und begann versehentlich, das Buch zu schreiben :-)
ich bitte Sie, diese 8 Kapitel zu benennen, es ist leicht zu sehen, wie gut Ihr Vortrag vorbereitet ist - kein Plan.... Nun, diese Güte können Sie zu jeder Tageszeit auf YouTube )))) sehen.
ZS: beachten Sie, dass meine Frage ist nicht provokativ, sondern es ist mehr zu Ihrer Hilfe - das Forum liest eine Menge Leute, wenn Sie zeigen, Ernsthaftigkeit ihrer Absichten, dann vielleicht haben Sie, wie es? ah ANSHLAG! ;)
Gut, dass Igor darauf hingewiesen hat. Wie kann ein Buch ohne Inhaltsverzeichnis sein? Ich werde Ihnen gleich sagen, dass es sich um eine Arbeitsversion handelt, die sich noch ändern kann.
Kapitel 1: Die Dualität der MO.
Kapitel 2: Vorhersage und Klassifizierung
Kapitel 3: Kausalmodell der Preisbildung
Kapitel 4: Zielfunktion und zugrunde liegende Strategie
Kapitel 5: Kursabhängige und kursunabhängige Daten
Kapitel 6: Überblick über die Clusteranalyse
Kapitel 7: Der Begriff der Allgemeinheit. Die Theorie der
Kapitel 8: Reshetovs Optimierer
Kapitel 9: Praxis. Algorithmus der Aktion.
Das Seminar selbst wurde vorläufig auf Freitag, den 13. verschoben :-)
Nein, der Expert Advisor. Es verfolgt alles perfekt in Inite, ich denke, wie man es in Ontic bringen und es mit Signalen arbeiten.
Lassen Sie mich wissen, wenn Sie mit der Verarbeitung der Signale beginnen, das ist interessant.
OK, vielen Dank!
Beachten Sie, dass der Sequenzer bereits begonnen hat, ein Signal zu bilden, also alles echt ist. Beobachten, bewundern...
Ja. Für die Neulinge, die denken, dass ihre Postings bedeuten, dass sie cool sind. Ich bin ein alter Bewohner dieses Forums. Ausschließlich ein Praktiker. Ich habe in den letzten 5 Jahren keine Handelswoche verpasst, in der nicht gehandelt wurde. Ich habe seit 2 Monaten nicht mehr gehandelt, da ich auf Moex umsteige. Dies ist der größte Einbruch im Handel in den letzten Jahren. Der Übergang zu A war nicht einfach, aber er ist fast geschafft. Jetzt müssen wir ihm nur noch beibringen, wie man in Echtzeit handelt. Also, meine Herren, seien Sie nicht so arrogant.
Moex wartet auf dich, und ich warte auch auf dich auf moex! Und ich warte auf Ihre Aufträge als Freiberufler! ))
Wie haben Sie es geschafft, 2 Monate lang nicht zu handeln?
Meine Seele ruft, meine Hände strecken sich aus, um ein paar Geschäfte zu machen.
Ihre Meinung mitzuteilen, ist sehr schwierig, man kann sogar sagen unmöglich.
Leider benutze ich nur einen Handelsroboter, also gibt es keinen Roboter, ich benutze auch kein Freelancing. Ich benutze leider nicht Freelance, weil ich versuche, alles selbst zu machen, aber ich bin nicht wirklich gut mit MKUL5 befreundet, aber ich habe alles auf 4 geschrieben.
Ich habe einen VPS mit MT4 gemietet und selbst in den Momenten, in denen der Roboter verlor, war er langsamer als ich, was schon gut ist.
Mit solchem Optimismus sollte man in der Regierung arbeiten)).