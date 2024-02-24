Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1377
Genau richtig, je mehr, desto besser (weniger als 100.000 ist Lärm), aber man muss bedenken, dass sich die Markteigenschaften ändern, und wie man das in der Ausbildung berücksichtigt, ist ein großes Geheimnis.
Ich habe versucht, das Gewicht der Zeilen gleichmäßig zu verringern, aber ich konnte keine Verbesserung feststellen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es?
Wir könnten auch versuchen, den Text in z.B. 10 Fragmente aufzuteilen und sie bei einem mehr oder weniger optimalen Durchschnitt für alle durch einen 10%-Test zu unterrichten (nahe dem Ende (Gegenwart)) und dann die modulierte Qualität der Klassifizierung (1-.1) als Gewichte für die Fragmente zu verwenden. Es ist möglich, dies mit einem gleitenden Fenster zu tun, natürlich mit einem bestimmten Schritt, um gleichmäßigere Gewichte zu erhalten. Übrigens ist die Dynamik dieser Gewichte selbst ein sehr wichtiges Merkmal, das mit der Veränderung der Marktbedingungen zu tun hat.
Ich verstehe die Idee nicht ganz, ist es so, wie Wladimir geraten hat? D.h. nach dem Training auf einem Teil der Daten, um den Testteil zu gewichten?
Das ist ungefähr richtig, wenn ich es richtig verstanden habe. Trainieren Sie auf der ersten Scheibe, erhalten akurasi und verwenden Sie als Gewicht, moduliert -1, 1 auf akurasi alle Scheiben und so für alle Scheiben, können Sie überlappende Scheiben mit einem Schiebefenster zu tun, wird mehr Berechnungen, aber IMHO 10-20 Scheiben genug für eine Probe von 500 Saiten
PS: Das Gewicht wird nicht für das Teststück am Ende angegeben, das dem echten Stück näher kommt, sondern für das kleinere Stück auf dem Bild links.
Into the piggy bank, wahrscheinlich interessant... habe es noch nicht gesehen. mochte den Inhalt des Vortrags.
https://www.lektorium.tv/lecture/14232
Der Dozent hat mir gefallen, die Vorlesung nicht. Aber er liest gut. Ich habe es 25 Minuten lang ausgehalten). Es war für ein anderes Publikum gedacht. Sicherlich wird als nächstes etwas Interessantes gesagt werden, aber 2 Stunden lang zusehen...
Ich habe es auch noch nicht herausgefunden.
Er bietet eine Reihe von Vorlesungen an, von denen die erste eine gründliche Analyse der Marktstruktur und -modelle enthält.
im Allgemeinen interessant. Quantum von JP Morgan oder wer weiß.
Ja, in einem Slice ist die Gewichtung gleich, zuerst wird jedes Slice trainiert und am Ende in einem Test getestet, und das Ergebnis wird für das Trainings-Slice aufgezeichnet, dann wird der Durchschnitt für alle Slice genommen und durch die Spanne geteilt, das ergibt die Gewichte.
Die Finanzmathematik, die ohne die stochastische Kalkulation von Ito präsentiert wird, sieht ziemlich kryptisch und obskur aus.