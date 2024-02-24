Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1379
Interessant, wie die Mädchen tanzen... d.h. durch einen Markov-Prozess wird auch ein Prozess mit "Gedächtnis" definiert, durch latente Zustände, z.B.
Es gab einige Verwirrung in meinem Kopf... und es stellt sich heraus, dass ja, denn alles ist erledigt. Wenn man es richtig macht.
Dem stimme ich voll und ganz zu. Direkter Einfluss der Vergangenheit auf die Zukunft (ohne einen sinnvollen Vermittler in der Gegenwart) - das stellen schon einige Esoteriker fest).
Es ist verboten, für Produkte vom Markt zu werben. Bitte beachten Sie.
Das ist keine Werbung, im Gegenteil, die Kritik ist wahrscheinlich beabsichtigt, ich habe noch nie so schöne gebogene Aktien bekommen, ich frage mich, wie solche Griffe gemacht werden...
Ich habe nicht aufgepasst. Stammt diese Karte von einem Tester oder vom Markt? Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Demo oder eine echte handelt.
Wenn es ein Tester war, ist das nicht überraschend. Ein solcher Indikator kann innerhalb von ein paar Tagen erstellt werden.
Wenn es vom Markt ist, ist es ein virtuoses Stück.
Im Prüfgerät kann es also unmöglich sein, einen Gral mit einem gleichmäßig ansteigenden Exponenten oder einer Linie im OOS zu erstellen, selbst theoretisch.
Die Ansätze, die in diesem Thread genannt werden, haben keine Aussicht auf Erfolg.
Die versteckten Nuancen regen zum Nachdenken an.
Erklären Sie...
Woran genau sind Sie interessiert?
Die Ansätze, die in diesem Thread aufgezeigt werden, haben keine Aussicht auf Erfolg.
Die versteckten Nuancen regen zum Nachdenken an.
Warum glauben Sie, dass "die Ansätze in diesem Thread keine Aussicht auf Erfolg haben"?
Was sind "versteckte Nuancen"?
Die Qualität des Ergebnisses in der Ausgabe der MO hängt von der Darstellung der Informationen ab.
Egal, wie viel Rohpreis man in MO hineinsteckt, das Ergebnis wird zufällig sein.