MetaTrader 4 Plattform Update Build 1350
Kann nach dem build 1350 update den language editor nicht mehr aufrufen, weder aus dem Metatrader heraus noch direkt.
Kann nach dem build 1350 update den language editor nicht mehr aufrufen, weder aus dem Metatrader heraus noch direkt.
Seufz, einfach nur ein "Hilfe läuft nicht mehr" doch etwas zu wenig!
Gibt es denn das Programm metaeditor.exe im Terminal--Verzeichnis? Gibt es eine Meldung, wenn man es aufruft?
Läuft der PC noch mit einem (welchem) 32-bit Betriebssystem?
Übrigens, wenn man erst anfängt mit dem Metatrader, dann vielleicht gleich mit MT5? Beide sind kostenlos, also warum das Modell nehmen, das 10 Jahre alt ist und nicht mehr wirklich gepflegt wird?
Hier eine Vergleich beider:
Hätte nicht gedacht, der einzige zu sein bei dem das Update dieses Verhalten auslöst.
Metaeditor.exe ist vorhanden im Subverzeichnis des Händlers und im Terminal.
Bei Aufruf aus dem Terminal wird der Aufruf nach ca. 20 Sekunden abgebrochen, es wird keine Fehlermeldung ausgegeben:
Computer:
- 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozesso (i7-6500U)
- Windows 10 Home, Version 21H1, build 19043.1288
Auf einem anderen Gerät (mit getakteter Verbindung) wurde der Update nicht durchgeführt und der MetaEditor funktioniert wie gewünscht (build 1340).
und, wenn man den MetaEditor mit Doppleklick direkt aus dem Folder aufruft?
Ich denke es liegt am /portable mode, aber ich verwende MT4 nicht mehr.
Hallo Markus Schmid
nein bist nicht der Einzige der das Problem hat,
wollte gerade einen meinen Indikatoren etwas umschreiben und siehe da MT4 Läuft an sich wie gewohnt aber
der MetaEditor lässt sich nicht aufrufen :-(
wurde am 14.10 auf Version 1350 umgestellt schätze seit dem geht es nicht mehr.
lösung hab ich da allerdings auch noch keine -sehr ärgerlich das -leider
gruß Stef
Meine Frage wurde bisher nicht beantwortet: Lässt sich der MetaEditor mit Doppelklick direkt aus dem Folder direkt aufrufen?
Kann im MetaEditor das Terminal gestartet werden?
Bei einigen geht's, bei anderen nicht:
https://www.mql5.com/ru/forum/379526#comment_25309793
- 2021.10.19
- www.mql5.com
Morgen Carl,
also gestern noch alles Probiert was mir so eingefallen ist!
zu deiner Frage:
unter Windows-Programme-Mt4 ist wie beim Bild vom Markus der MetaEditor vorhanden !
aber auch da bei Doppelklick kommt die Lade spirale und verschwindet nach paar Sekunden wieder ohne das er wie gewohnt geöffnet
wurde -es kommt auch keine Fehlermeldung.
das ist aber nur bei meinem Lenovo Laptop der fall - auf 2 anderen Rechnern geht es wie gewohnt.
habe auch gestern von einem anderen Broker einen MT4 neu auf dem Laptop instaliert der MT4 funktioniert alles normal nur der Editor lässt sich auch
bei diesem MT4 nicht öffnen ??
nun ja wenn mir jetzt nix besseres einfällt bis heut Abend werd ich mal die wichtigen Ordner aus dem Folder (Experten -Indikatoren ) sichern
alles MT4 deinstallieren und neu versuchen aufzubauen.
glaube aber ehrlich gesagt nicht das das Problem am MT4 liegt eher am gerät selbst
schönen Tag
Stef
Morgen Carl,zu deiner Frage:
unter Windows-Programme-Mt4 ist wie beim Bild vom Markus der MetaEditor vorhanden !
aber auch da bei Doppelklick kommt die Lade spirale und verschwindet nach paar Sekunden wieder ohne das er wie gewohnt geöffnet
wurde -es kommt auch keine Fehlermeldung.
...
schönen Tag
Stef
Dann müsste es aber trotzdem etwas im Ereignisprotokoll von Windows stehen.
Hier steht wie es geht: https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Fehlersuche-mit-dem-Ereignisprotokoll-4197995.html
Nochmal aufrufen - dann ist es {fast?} das Letzte und leicht zu finden - und dann danach suchen.
- www.heise.de
Die Aktualisierung der MetaTrader 4 Plattform wird am Donnerstag, den 14. Oktober 2021 veröffentlicht. Diese Version enthält Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Plattformstabilität.
Die neue Version wird über das Live-Update-System verfügbar sein.