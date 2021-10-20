MetaTrader 4 Plattform Update Build 1350

Neuer Kommentar
 

Die Aktualisierung der MetaTrader 4 Plattform wird am Donnerstag, den 14. Oktober 2021 veröffentlicht. Diese Version enthält Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Plattformstabilität.

Die neue Version wird über das Live-Update-System verfügbar sein.

 

Kann nach dem build 1350 update den language editor nicht mehr aufrufen, weder aus dem Metatrader heraus noch direkt. 

 
Markus Schmid #:

Kann nach dem build 1350 update den language editor nicht mehr aufrufen, weder aus dem Metatrader heraus noch direkt. 

Seufz, einfach nur ein "Hilfe läuft nicht mehr" doch etwas zu wenig!

Gibt es denn das Programm metaeditor.exe im Terminal--Verzeichnis? Gibt es eine Meldung, wenn man es aufruft?

Läuft der PC noch mit einem (welchem) 32-bit Betriebssystem?

Übrigens, wenn man erst anfängt mit dem Metatrader, dann vielleicht gleich mit MT5? Beide sind kostenlos, also warum das Modell nehmen, das 10 Jahre alt ist und nicht mehr wirklich gepflegt wird?

Hier eine Vergleich beider:


 
Carl Schreiber #:

Seufz, einfach nur ein "Hilfe läuft nicht mehr" doch etwas zu wenig!

Gibt es denn das Programm metaeditor.exe im Terminal--Verzeichnis? Gibt es eine Meldung, wenn man es aufruft?

Läuft der PC noch mit einem (welchem) 32-bit Betriebssystem?

Übrigens, wenn man erst anfängt mit dem Metatrader, dann vielleicht gleich mit MT5? Beide sind kostenlos, also warum das Modell nehmen, das 10 Jahre alt ist und nicht mehr wirklich gepflegt wird?

Hier eine Vergleich beider:


Hätte nicht gedacht, der einzige zu sein bei dem das Update dieses Verhalten auslöst.

Metaeditor.exe ist vorhanden im Subverzeichnis des Händlers und im Terminal.

Bei Aufruf aus dem Terminal wird der Aufruf nach ca. 20 Sekunden abgebrochen, es wird keine Fehlermeldung ausgegeben:


Computer:

- 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozesso (i7-6500U)

- Windows 10 Home, Version 21H1, build 19043.1288

Auf einem anderen Gerät (mit getakteter Verbindung) wurde der Update nicht durchgeführt und der MetaEditor funktioniert wie gewünscht (build 1340).

 
Markus Schmid #:

Hätte nicht gedacht, der einzige zu sein bei dem das Update dieses Verhalten auslöst.

Metaeditor.exe ist vorhanden im Subverzeichnis des Händlers und im Terminal.

Bei Aufruf aus dem Terminal wird der Aufruf nach ca. 20 Sekunden abgebrochen, es wird keine Fehlermeldung ausgegeben:


Computer:

- 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozesso (i7-6500U)

- Windows 10 Home, Version 21H1, build 19043.1288

Auf einem anderen Gerät (mit getakteter Verbindung) wurde der Update nicht durchgeführt und der MetaEditor funktioniert wie gewünscht (build 1340).

und, wenn man den MetaEditor mit Doppleklick direkt aus dem Folder aufruft?

Ich denke es liegt am /portable mode, aber ich verwende MT4 nicht mehr.

 

Hallo  Markus Schmid 

nein bist nicht der Einzige der das Problem hat,

wollte gerade einen meinen Indikatoren etwas umschreiben und siehe da MT4 Läuft an sich wie gewohnt aber 

der MetaEditor lässt sich nicht aufrufen :-(

wurde am 14.10 auf Version 1350 umgestellt schätze seit dem geht es nicht mehr.


lösung hab ich da allerdings auch noch keine -sehr ärgerlich das -leider


gruß Stef

 
Cash1974 #:

Hallo  Markus Schmid 

nein bist nicht der Einzige der das Problem hat,

wollte gerade einen meinen Indikatoren etwas umschreiben und siehe da MT4 Läuft an sich wie gewohnt aber 

der MetaEditor lässt sich nicht aufrufen :-(

wurde am 14.10 auf Version 1350 umgestellt schätze seit dem geht es nicht mehr.


lösung hab ich da allerdings auch noch keine -sehr ärgerlich das -leider


gruß Stef

Meine Frage wurde bisher nicht beantwortet: Lässt sich der MetaEditor mit Doppelklick direkt aus dem Folder direkt aufrufen?

Kann im MetaEditor das Terminal gestartet werden?

Bei einigen geht's, bei anderen nicht:

https://www.mql5.com/ru/forum/379526#comment_25309793

https://www.mql5.com/ru/forum/379526/page2#comment_25311332

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350
  • 2021.10.19
  • www.mql5.com
В четверг 14 октября 2021 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы...
 

Morgen Carl,

also gestern noch alles Probiert was mir so eingefallen ist!


zu deiner Frage:

unter Windows-Programme-Mt4 ist wie beim Bild vom Markus der MetaEditor vorhanden !

aber auch da bei Doppelklick kommt die Lade spirale und verschwindet nach paar Sekunden wieder ohne das er wie gewohnt geöffnet 

wurde -es kommt auch keine Fehlermeldung.


das ist aber nur bei meinem Lenovo Laptop der fall - auf 2 anderen Rechnern geht es wie gewohnt.

habe auch gestern von einem anderen Broker einen MT4 neu auf dem Laptop instaliert der MT4 funktioniert alles normal nur der Editor lässt sich auch 

bei diesem MT4 nicht öffnen ??


nun ja wenn mir jetzt nix besseres einfällt bis heut Abend werd ich mal die wichtigen Ordner aus dem Folder (Experten -Indikatoren ) sichern 

alles MT4 deinstallieren und neu versuchen aufzubauen.

glaube aber ehrlich gesagt nicht das das Problem am MT4 liegt eher am gerät selbst


schönen Tag 

Stef

 
Cash1974 #:

Morgen Carl,

zu deiner Frage:

unter Windows-Programme-Mt4 ist wie beim Bild vom Markus der MetaEditor vorhanden !

aber auch da bei Doppelklick kommt die Lade spirale und verschwindet nach paar Sekunden wieder ohne das er wie gewohnt geöffnet 

wurde -es kommt auch keine Fehlermeldung.

...

schönen Tag 

Stef

Dann müsste es aber trotzdem etwas im Ereignisprotokoll von Windows stehen.

Hier steht wie es geht: https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Fehlersuche-mit-dem-Ereignisprotokoll-4197995.html

Nochmal aufrufen - dann ist es {fast?} das Letzte und leicht zu finden - und dann danach suchen.

Windows 10: Fehlersuche mit dem Ereignisprotokoll
Windows 10: Fehlersuche mit dem Ereignisprotokoll
  • www.heise.de
Mit dem Ereignisprotokoll von Windows 10 könne Sie Systemfehler aufdecken. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Tool nutzen.
Neuer Kommentar