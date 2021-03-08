Export geschlossener Trades in CSV inkl. aller Indikatoren
Hallo,
ich bin absoluter Neuling bei MT4/MT5. Ich habe mir ein Demokonto angelegt und möchte gern meine geschlossenen Trades in eine CSV speichern. Dort möchte ich spezielle Indikatoren mit abspeichern. Wie kann ich da vorgehen?
Die Indikatorenwerte kannst Du dir nur mit script exportieren, das musst Du wohl selbst schreiben oder schreiben lassen
Ja, ich würde gern das Skript selbst schreiben.
Folgendes habe ich gefunden: http://fxcraft.biz/en/knowledge-base/mt4-and-data-export-to-a-file/
Allerdings funktioniert das nicht. Folgendes habe ich gemacht: Tools --> MQL Editor --> File New --> Script.
aber wenn ich das ausführe bekomme ich nur jede Menge Fehler.
Du wirst es dir wohl selber programmieren müssen oder du findest in der Codebase was passendes
alternativ kannst du natürlich auch einen Freelancer beauftragen
Danke schon mal für die Antworten.
Ich habe schon Probleme mit einfachem Einbinden von Skripten. https://www.forexfactory.com/thread/649597-export-account-history-mt4-with-comment-to-excel Hier habe ein .mq4 Skript gefunden. Das habe ich eingebunden. Jedoch klappt das leider nicht. Es taucht nun nicht bei den Skripten im Navigator auf. Wenn ich es im MQL Editor compiliere bekomme ich auch 97 Fehler. Im oben verlinkten Thread scheint es aber zu funktionieren, also liegt der fehler bei mir.
- Wenn Du neu bist, warum lernst Du dann MQL4, das nicht mehr weiterentwickelt wird, langsamer ist und weniger kann? Unten ist ein Vergleich beider.
- Es gibt fast nichts, was nicht schon für MQ programmiert wurde, eine Suche (oben rechts die Lupe) kann viel, viel Zeit sparen: https://www.mql5.com/de/search#!keyword=csv und dann wähle links CodeBase.
- Hier ist Literatur für Anfänger - kann auch viel Zeit sparen:
https://www.mql5.com/de/articles/648 // Das MQL5-Kochbuch: Mehrwährungsfähiger Expert Advisor – eine einfache, saubere und schnelle Herangehensweise
https://www.mql5.com/de/articles/650 // Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Expert Advisors mit unbegrenzter Anzahl von Parametern
https://www.mql5.com/de/articles/651 // Das MQL5-Kochbuch: Schreiben der Historie von Abschlüssen in eine Datei und Erstellen von Bilanzdiagrammen für jedes Symbol in Excel
https://www.mql5.com/de/articles/496 // Quickstart for newbies
https://www.mql5.com/de/articles/211 // Orders, Positions und Abschlüsse in MetaTrader 5
Also ich nutze den MetaTrader 5, also ebenfalls MQL5.
Dort habe ich schon geschaut und habe auch versucht diesen hier einzubinden: https://www.mql5.com/de/code/13257 Damit will ich erstmal nur CSV der Historie abspeichern. Wenn ich ihn im Editor einbinde, dann taucht er aber im MT5 nicht im Navigator auf!?
Ok, ich habe es nun geschafft eine CSV meiner Trades zu exportieren. Nun stehe ich vor der Herausforderung den Wert eines Indikators mit in die CSV zu schreiben.
Ich habe mal angefangen, mit dem iRSI zu spielen:
https://www.mql5.com/de/docs/indicators/irsi
Was mir als Anfänger jedoch unklar ist: stehen mir irgendwo alle Indikatorenwerte zur Verfügung? Ich möchte ja abspeichern, was zum Zeitpunkt der Öffnung des Trades für ein Wert gültig war.
Entweder machst Du in Deinem Skript eine Liste aus Zeitangaben (kann man mit etwas Pfriemelei in Excel mit der Tabelle der Positionen) erstellen, oder Du fragst die Positionshistorie in dem Skript ab.
Hier wäre ein Beispiel: https://www.mql5.com/de/docs/trading/historyselect.
Bedenke aber den Unterschied zwischen Order (Auftrag), Position (offen und beendet oder closed) und Deal (= jede Änderung).
Sieht man, wenn man im Terminal die Kontohistorie öffnet: Positionen, Deals, Order, Orders und Deals.
Vielen Dank!
In meinem Skript habe ich bereits den Zeitpunkt abgefragt, dieser wird auch in der CSV gespeichert (Open Time).
Werden die Werte der Indikatoren irgendwo gespeichert? Dann müsste ich ja nur den Wert abgreifen!?
Ich hab das hier versucht: RSI=iRSI(pos_symbol,0,RSIPeriod,PRICE_OPEN);
Da kommt aber nur Blödsinn bei raus.
Du musst die buffer auslesen beim indikator, und wenn du nicht gesagt hast arraysetasseries dann wirds nix, dann ist er falsch rum
schau dir am besten das beispiel in der doku dafür an
Hallo,
