TakeProfit eröffnet ungefragt Gegenposition - warum und wie verhindern?
Hallo zusammen,
Wahrscheinlich ein Verständnisproblem eines Anfängers, aber ich habe dazu trotz langem Suchen und debuggen keine Antwort gefunden.
Ausgangslage:
Ich habe beliebige MT5-Experten generiert, keine Code-Veränderungen durchgeführt und diese anschließend im MetaTester getestet.
Jedesmal wenn TakeProfit erfolgreich exekutiert wird, bekomme ich automatisch eine Gegenposition eröffnet, die meinen Gewinn deutlich reduziert.
Beispiel: Gewinn durch Buy-Position und ausgelösten TakeProfit im Aufwärtstrend, ohne mein zutun und ungewollt automatisch eröffnete Sell-Position im Aufwärtstrend führt zu Verlust.
Problem/Frage:
Warum passiert das?
Wie oder wo kann ich einstellen, dass ich ausschließlich den TakeProfit will und keine Eröffnung irgendeiner Gegenposition?
Danke für Eure Hilfe!
Rainer
vermutlich weil das im code so drin steht.
Hallo Rainer,
ein TP ist immer eine gegenteilige Order der ursprünglichen.
Beispiel:
Order Sell 0.5 dann ist die Order für TP Buy 0.5.
Ich vermute das du eventuell schon vorher, was von dieser Position schließt. Z.B. 0.1 Lot
Wenn dann dein TP ausgeführt wird Buy 0.5 und deine Position aber Sell 0.4 ist bleibt ein Rest. 0.1 Buy
Das nur zu einer möglichen Erklärung. Sinnvoller ist es deinen EA zu posten und dann zeigt man dir an welcher Code Stelle der Fehler auftritt.
Gruß
Hallo Christian,
Danke für deine Hilfe. Ich habe mal alles hochgeladen.
Ich will ja unabhängig davon ob mein Rechner läuft sicherstellen, dass wenn mein Profit-Level erreicht wird, die Position geschlossen wird und der Profit nicht verloren geht. Eine neue Position möchte ich erst zu einem späteren Zeitpunkt öffnen .. Selbiges gilt ja umgekehrt auch für den Stop-Loss.
Ich möchte nicht, dass ich durch eine wie immer geartete Automatik die Kontrolle über meinen Handel verliere.
Was sollte ich dann deiner Meinung nach tun?
Gruß
Danke ich schaue mal rein. Gib mir ein bisschen Zeit, oder jemand anderes ist schneller.
Eine Frage noch hast du ein "Netting" oder "Hedge" Konto?
Halte im Navigator die Maus über das Konto und im Tooltip steht die Information.
ich glaub eher, das es die Bedingung für den Einstieg ist die offen bleibt, als das er mit nach dem schliessen noch mal die Pos aufmacht.
Das Schließen eine Position durch Öffnen der Gegenposition ist zB. üblich im Commodity-Handel. Am EoD (End-of-Day-Prozedur) werden dann diese beiden Positionen 'gemachet' und verschwinden beide.
Geht natürlich nur auf Hedging-Konten. Ist sicherlich serverseitig die schnellste Methode eine Position (zu finden und) zu schließen.
Hedging
ich hab jetzt mal in den EA reingeschaut, wo hast den her? der ist ja fürchterlich ;-)
wie bist du zu dem gekommen? ich mein, da ist ja alles über die CExpert Klasse geführt, das ist ja zum Kontrollieren ein Horror
ich würde mal annehmen, das die CExpert Klasse nur für Netting Konten funktioniert
Hedging
Also der Code macht wie es geplant ist.
Und da er vom Metatrader Wizard kommt, ist auch davon auszugehen.
In der Tabelle zu Orders und Deals sieht man das der EA nicht automatisch eine "Gegenposition" eröffnet.
TP erreicht Position wird glattgestellt und erst 4 min später wird wieder eine Buy Order aufgrund eines neuem Signals eröffnet.
Man erkennt auch den Timeframe M15 an der Zeit. Alle 15 Min ein neuer Trade.
Wenn eine neue Position dann zeitverzögert und das ist dann ein neues Signal vom EA.
In Phasen wo der Trend sich dreht wirst du immer solche "Fehlsignale" haben.
Genau daran entscheidet sich ob der EA am Ende profitabel wird.
Im Prinzip wie gut er erkennt das der Trend sich gedreht hat.
Da ist kein Fehler zu erkennen, daher ist es ein Verständnis Problem.
Wie gut kannst du den Code lesen ? Macht es Sinn da tiefer was zu zeigen oder eventuell einfacherer Code ?
BEISPIEL EA
- ProblemTP.mq5
TEST
Einstelllungen
- [SP500], M15 für 2021.01.04 - 2021-01.05
Eingaben
- Eingabe.JPG
Journal
- Journal.JPG
Ich will nur den Profit aus dem sell #16 aber keine buy position #17 ...