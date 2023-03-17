Neue MetaTrader 5-Plattform Build 2715: Allgemeine Verbesserungen - Seite 3

Hi,

seit gestern arbeite ich mit dem Metea Editor  Build 2755 vom 15.01.2021. Leider habe ich im debugger Terminal eine

Änderung der Ausgabe von ENUMS gefunden: Statt, wie vorher die Enumeration im "Klartext" anzuzeigen, erscheint jetzt nir

die vorgegebene Ordnungszahl:

Beispiel: Die  Enum Deklaration  sieht so aus:

enum E_VOL       

{

  VOLUME_IS_DEFAULT   =  0,

   VOLUME_IS_EXTD      =  1,         // CTradeTools::ExecuteModifyVolume()

  VOLUME_IS_REDUCED   = -1,   // CTradeTools::ExecuteModifyVolume()

  VOLUME_IS_LIMITED   = -2,

};

E_VOL e_volumeControl = VOLUME_IS_DEFAULT;


Im Debugger Terminal erschien der aktuelle Wert als  Enumeration  VOLUME_IS_EXTD.

Jetzt wird nur noch die Enumeration  numerisch ausgegeben. (Hier Wert =1, siehe auch Anhang.

Das erscheint mir als schwerer Nachteil, vor allem bei umfangreicheren Aufzählungen.

und im Vergleich verschiedener Enums zu einander.

Warum wurde das (nachteilig!) geändert? Kann jemand weiterhelfen, oder mache ich etwas

verkehrt?

Danke von Andreas für eine mögliche Anwort!

Warum wurde das (nachteilig!) geändert? Kann jemand weiterhelfen, oder mache ich etwas

verkehrt?

Danke von Andreas für eine mögliche Antwort!

Das da Änderungen im Debugger sind stand ja in den Release Notes.

Nun sind sie da. Und andere sehen darin vielleicht eine "gute" Verbesserung.

An die Information, was MQ warum wann ändert, kommst  du eigentlich nie dran.

Du wirst immer vor vollendete Tatsachen gestellt.

Vielleicht steht was im russischen Forum darüber.

Ich stöber da auch öfters aber ist meist nutzlos.


ps: finde das praktisch da ich eh im Kopf immer die INTs habe. Enums sind ja selten 50 oder 100 Einheiten lang.

 
tpluemo:

Vollständig abschalten kann ich leider nicht. Habe aber bereits versucht mit ausgesetzter Firewall und deaktivierter Endpoint Security die Installation durchzuführen. 

Ich warte jetzt noch mal ein paar Tage ab, ob ich über das Support Ticket noch etwas erreiche.
Ansonsten habe ich mir heute mal eine virtuelle Maschine mit Win 10 erzeugt. Da bin ich dann freier, was Admin Themen angeht. Da hoffe ich, dass entweder die Installation läuft, oder kann zur Not auf 32-Bit ausweichen und damit testen. Ansonsten wirds Ubuntu ;) 

Virtuelle Maschinen ist etwas Spezielles nicht vergleichbar mit einem originalen Win 10. Wenn schon Linux dann doch gleich mit Wine.
MetaTrader 5 auf Linux
MetaTrader 5 auf Linux
  • www.mql5.com
Linux ist ein Unix-ähnliches Betriebssystem, das als kostenlose und Open Source Software-Entwicklung und Nutzung zur Verfügung steht. Linux wird weit verbreitet in Smartphones und Server-Hardware eingesetzt. Viele PC-Anwender zu Hause arbeiten lieber mit Linux als mit MS Windows. Dieser Beitrag erklärt Ihnen, wie Sie mit MetaTrader 5 via einer der Linux-Versionen arbeiten können - nämlich Ubuntu.
 
Das ist doch absolut folgerichtig und notwendig!

  • Im Programm werden die Zahlen der Enums ausgewertet, nicht deren Namen, dafür gibt es EnumToString().
  • Außerdem gibt es die Enums der Zeitrahmen, die nicht den Zeitrahmen (anders als früher in MQL4), würde da jetzt zB. PERIOD_H8 stehen statt 16392 würde man überhaupt nicht auf den Fehler kommen, weswegen man den Debugger angeworfen hat.
 
Hallo, guten Tag. Wo kann ich die neuesten Updates für das MetaTrader 5 Strategy Tester Tool verfolgen? Normalerweise wird es häufig aktualisiert, aber ich würde gerne wissen, was in jeder Aktualisierung enthalten ist.
 
Robertomcat:
Hallo, guten Tag. Wo kann ich die neuesten Updates für das MetaTrader 5 Strategy Tester Tool verfolgen? Normalerweise wird es häufig aktualisiert, aber ich würde gerne wissen, was in jeder Aktualisierung enthalten ist.
https://www.metatrader5.com/de/releasenotes
Was ist neu im MetaTrader 5
Was ist neu im MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Überarbeitetes Fenster der Popup-Preise, das die Anzeige von Preisen für Finanzsymbole auf jeder Bildschirmgröße ermöglicht. Das Fenster unterstützt jetzt die mehrspaltige Darstellung, was eine effiziente Nutzung des Platzes auf dem Bildschirm ermöglicht.
 
Christian:
https://www.metatrader5.com/de/releasenotes

Danke für Ihre Antwort. Ich habe mich nicht auf dieses Tool bezogen, sondern auf dasjenige, das auf den PCs der Leute installiert ist und die Aufgaben in der Cloud ausführt.

 
Robertomcat:

Danke für Ihre Antwort. Ich habe mich nicht auf dieses Tool bezogen, sondern auf dasjenige, das auf den PCs der Leute installiert ist und die Aufgaben in der Cloud ausführt.

Diese Notes beinhalten ALLE Verbesserungen.


 
Christian:

Diese Notes beinhalten ALLE Verbesserungen.


Okay, gut. Und wie kann ich E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, wenn hier in diesem Beitrag Nachrichten gepostet werden?

 
Robertomcat:

Okay, gut. Und wie kann ich E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, wenn hier in diesem Beitrag Nachrichten gepostet werden?

Bei dieser Betrachtungsweise: https://www.mql5.com/de/forum/general sind die letzte bzw. neuesten immer oben angepinnt, die mit der Versionsnummer.

Forum für Händler - MQL5.community: Allgemeine Diskussion
Forum für Händler - MQL5.community: Allgemeine Diskussion
  • www.mql5.com
Ankündigungen, Neuigkeiten und allgemeine Fragen, die zu keiner anderen Kategorie gehören
12345
