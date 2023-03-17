Neue MetaTrader 5-Plattform Build 2715: Allgemeine Verbesserungen - Seite 3
Hi,
seit gestern arbeite ich mit dem Metea Editor Build 2755 vom 15.01.2021. Leider habe ich im debugger Terminal eine
Änderung der Ausgabe von ENUMS gefunden: Statt, wie vorher die Enumeration im "Klartext" anzuzeigen, erscheint jetzt nir
die vorgegebene Ordnungszahl:
Beispiel: Die Enum Deklaration sieht so aus:
enum E_VOL
{
VOLUME_IS_DEFAULT = 0,
VOLUME_IS_EXTD = 1, // CTradeTools::ExecuteModifyVolume()
VOLUME_IS_REDUCED = -1, // CTradeTools::ExecuteModifyVolume()
VOLUME_IS_LIMITED = -2,
};
E_VOL e_volumeControl = VOLUME_IS_DEFAULT;
Im Debugger Terminal erschien der aktuelle Wert als Enumeration VOLUME_IS_EXTD.
Jetzt wird nur noch die Enumeration numerisch ausgegeben. (Hier Wert =1, siehe auch Anhang.
Das erscheint mir als schwerer Nachteil, vor allem bei umfangreicheren Aufzählungen.
und im Vergleich verschiedener Enums zu einander.
Warum wurde das (nachteilig!) geändert? Kann jemand weiterhelfen, oder mache ich etwas
verkehrt?
Danke von Andreas für eine mögliche Anwort!
Das da Änderungen im Debugger sind stand ja in den Release Notes.
Nun sind sie da. Und andere sehen darin vielleicht eine "gute" Verbesserung.
An die Information, was MQ warum wann ändert, kommst du eigentlich nie dran.
Du wirst immer vor vollendete Tatsachen gestellt.
Vielleicht steht was im russischen Forum darüber.
Ich stöber da auch öfters aber ist meist nutzlos.
ps: finde das praktisch da ich eh im Kopf immer die INTs habe. Enums sind ja selten 50 oder 100 Einheiten lang.
Vollständig abschalten kann ich leider nicht. Habe aber bereits versucht mit ausgesetzter Firewall und deaktivierter Endpoint Security die Installation durchzuführen.
Ich warte jetzt noch mal ein paar Tage ab, ob ich über das Support Ticket noch etwas erreiche.
Ansonsten habe ich mir heute mal eine virtuelle Maschine mit Win 10 erzeugt. Da bin ich dann freier, was Admin Themen angeht. Da hoffe ich, dass entweder die Installation läuft, oder kann zur Not auf 32-Bit ausweichen und damit testen. Ansonsten wirds Ubuntu ;)
Das ist doch absolut folgerichtig und notwendig!
Hallo, guten Tag. Wo kann ich die neuesten Updates für das MetaTrader 5 Strategy Tester Tool verfolgen? Normalerweise wird es häufig aktualisiert, aber ich würde gerne wissen, was in jeder Aktualisierung enthalten ist.
https://www.metatrader5.com/de/releasenotes
Danke für Ihre Antwort. Ich habe mich nicht auf dieses Tool bezogen, sondern auf dasjenige, das auf den PCs der Leute installiert ist und die Aufgaben in der Cloud ausführt.
Diese Notes beinhalten ALLE Verbesserungen.
Diese Notes beinhalten ALLE Verbesserungen.
Okay, gut. Und wie kann ich E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, wenn hier in diesem Beitrag Nachrichten gepostet werden?
Bei dieser Betrachtungsweise: https://www.mql5.com/de/forum/general sind die letzte bzw. neuesten immer oben angepinnt, die mit der Versionsnummer.