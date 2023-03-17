Neue MetaTrader 5-Plattform Build 2715: Allgemeine Verbesserungen - Seite 2

Verbesserungsvorschläge


1. es wäre schön, wenn in dem Grid der "Experten" die Spalte "Quelle" (also nach EA) gefiltert werden könnte:


2. es wäre eine Erleichterung, wenn die Set-Files einfach via Drag&Drop auf den jeweiligen Chart geladen würden (ohne Umweg über die Eigenschaften des EA's).

 

Ergänzung:

zu 1.) zusätzlich wäre auch die Anzeige der Magic-Number in einer extra Spalte sinnvoll.


Desweiteren würde es der Übersichtlichkeit dienen, wenn im Fenster-Titel der verwendete EA angezeigt würde (also anstatt "US30mini,H1" dann z.B. "US30mini,H1 / EA_Swing"):


 

2. Ergänzung:

Grundsätzlich sollten bei den Grids die Spaltenbreiten - falls vom User verändert - erhalten werden. Es nervt extrem, wenn diese immer wieder angepasst werden müssen. Solche Funktionalitäten sollten heutzutage eigentlich Standard sein...
 
Du hast ja rechts im fenster den ea stehen

 
Wo macht mt5 alleine grids?

 
amando:

Du hast ja rechts im fenster den ea stehen

Wenn (viele) Charts nebeneinander angeordnet sind, sieht's in etwa wie folgt aus - also nicht erkennbar. Und die angezeigten Informationen will ich nicht verringern:


BTW: Der Aufwand für die Softwareentwickler hierfür dürfte bei ca. 1-2h liegen. Sollte also vertretbar sein...

 
amando:

Wo macht mt5 alleine grids?

Überall dort, wo tabellarisch Informationen angezeigt werden: Journal, Experten, Kontohistorie, EA-Settings, etc.

Bei der hierfür verwendeten Klasse könnte es sich natürlich auch um ListViews oder ähnliches handeln (je nach Entwicklungsplattform). Das wissen letzlich nur die MQ-Entwickler.

 
liju1970:

Wenn (viele) Charts nebeneinander angeordnet sind, sieht's in etwa wie folgt aus - also nicht erkennbar. Und die angezeigten Informationen will ich nicht verringern:


BTW: Der Aufwand für die Softwareentwickler hierfür dürfte bei ca. 1-2h liegen. Sollte also vertretbar sein...

Die info links oben kann man doch ausschalten oder?

 
amando:

Die info links oben kann man doch ausschalten oder?

Wie ich schon schrieb: "...die angezeigten Informationen will ich nicht verringern..."

 
liju1970:

Wie ich schon schrieb: "...die angezeigten Informationen will ich nicht verringern..."

Dann hilft nur noch ein grösserer monitor

