MetaTrader 4 Terminal crashed nach Klick auf "Market"
Leider nichts wirklich:
2 12:10:11.447 Expert Market\xxxxxxx(Name entfernt) EURUSD,M5: loaded successfully
0 12:20:49.481 IC Markets MT4 build 1220 started (International Capital Markets Pty Ltd.)
0 12:20:49.481 Windows Server 2012 R2 Datacenter x64, IE 11, RDP, 4 x Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz, Memory: 3413 / 5119 Mb, Disk: 19 / 44 Gb, GMT+1
0 12:20:49.481 Data Folder: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\5D7C61919904BBE30C5A36A3BFFE144A
2 12:20:50.293 Expert Market\YPY Trading Aggregator EURUSD,H4: loaded successfully
2 12:20:50.309 Expert FX Blue - Auto-restart EURUSD,H1: loaded successfully
2 12:20:50.340 Expert Myfxbook EURUSD,H1: loaded successfully
und dann folgen die weiteren Einträge der erfolgreich geladenen EAs.
Wie man anhand des Logs sehen kann, gibt es dort keine Fehlermeldung oder sonstiges. Das Terminal ist einfach weg und startet sich neu, sobald man auf "Market" klickt, siehe Eintrag um 12:20
??
Der Crash passiert, wenn: "ich auf den Tab "Market" klicke ..".
Du musste genauer angeben, wie Dein System aufgebaut ist und weelcher MT4 crasht, welche Logs Du Dir angesehen hast (Expert, Journal)
Das Log der VPS ist hier beschrieben:
https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_terminal#log
Ich benutze einen externen VPS und keinen VPS von MQL5. Auf dem VPS läuft Windows Server 2012 R2 (alle aktuellen Updates installiert) und
darauf sind MT4 Terminals der Version 4.00 Build 1220 installiert von verschiedenen Brokern.
Geprüfte Logs sind sowohl Expert, Journal und die heutige Logdatei im MT4 Ordner
(C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Terminalinstallationsverzeichnis)\logs). Kein einziger Log
zeigt einen Fehler oder protokolliert etwas. Das Einzige was man in den Logs jeweils findet ist, dass das Terminal neu gestartet hat und die
EAs geladen worden sind.
Wenn ich ein MT4 Terminal auf dem VPS geöffnet habe und dann unten im Terminal auf "Market" klicke, siehe Screenshot, dann stürtzt das MT4
Terminal ab und startet sich neu.
Dies geschieht sowohl bei den bereits vorhandenen MT4 Terminals als auch auf dem neu, frisch aufgesetzten MT4 Terminal (auf Grund des Fehlers
zum Testen extra neu installiert).
- Kannst Du auf MT5 wechseln?
- Passiert Dir das auch auf Deinem PC?
- Kannst Du den RAM-Bedarf kontrollieren - dokumentieren?
- Dokumentire alles ganz genau und detailliert, damit MQ das nachvollziehen kann (sonst reagieren sie eher nicht!!) und veröffentliche das im Kommentarteil des letzten MT4-Updates: https://www.mql5.com/de/forum/322211
Mangel an Arbeitsspeicher dürfte unwahrscheinlich sein, denn er hat ja noch etwa 1,5 GB frei und durch den Market werden anfangs nur maximal 450 MB mehr benötigt. Ich vermute da eher ein Problem mit dem Internet Explorer 11, denn MT4 nutzt ja dessen Render-Engine. Vielleicht hilft ihm das:
https://www.hosteurope.de/faq/server/windows-server/ie-sicherheitskonfiguration/
Danke für den Link, habe mal nach geschaut und mein Server hat dies bereits deaktiviert.
Es ist ein Windows VPS. CPU und RAM Auslastung sind im normalen Bereich. Den VPS benutze ich ja bereits seit fast einem 3/4 Jahr ohne jegliche
Probleme. Mittlerweile habe ich entweder das letze Windowsupdate oder das MT4 Update im Verdacht als Ursache.
Fehler habe ich gefunden. Ursache war die Software "Beeks POM" - dies ist ein Autostartprogramm, was den Status der MT4 Terminals überwacht und bei Bedarf neustartet. Dies ist das Standardprogramm meines VPS Anbieters, welches ich jetzt nach der Installation alles Updates auch erstmalig in Betrieb genommen habe. Habe zu meinem alten Autostartprogramm gewechselt und Beeks POM deaktiviert und nun funktioniert alles wieder normal!
Danke für die Unterstützung! Der Threat ist somit geschlossen aus meiner Sicht.
Oh, da überwacht Beeks wohl nicht einfach nur die Prozessliste auf das Vorhandensein der Terminal.exe, sondern injiziert da wohl etwas.
https://de.wikipedia.org/wiki/DLL-Injection
Wie bist Du denn drauf gekommen?
GrußPoltergeist