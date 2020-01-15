Virtuell Hosting Indikator Signal

Hallo zusammen ich verwende zum traden ein Indikator. Dieser Indikator sendet ein Signal also alert jedesmal wenn ein Signal erscheint. Nun habe ich mein Konto so eingestellt das es mir jedesmal eine Mitteilung auf mein Handy sendet über die Benachrichtigung Option. Dies funktioniert auch allerdings nur wenn der Computer immer eingeschaltet ist weil bei geschlossenem Computer der Indikator nicht läuft. Nun habe ich im Internet die Option eines virtuellen Hosting gefunden. Ich habe diesen installiert und mit der Testversion in Betrieb genommen. leider funktioniert es nicht. Ich habe die Option alles gewählt und es steht auch das er gestartet ist. Ich habe gewartet bis ein Signal erscheint um zu testen ob es geht wenn der Computer an ist. Und das geht das Signal kommt, der alert kommt und die Mitteilung wird zu meinem Handy gesendet. Doch sobald ich den Laptop schliesse passiert nichts mehr. Was genau mache ich falsch ? oder anders gefragt wie ist es möglich ein Signal zu erhalten auch wenn der Laptop geschlossen also aus ist ? 
 
Gemäß dem (engl.) Erklär-Video funktionieren Push-Benachrichtigungen - sind die so eingeschaltet wie im Video?
 
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Gibt es bei Dir eine Lösung?
 
Gspandelino1410:
... wie ist es möglich ein Signal zu erhalten auch wenn der Laptop geschlossen also aus ist ? 

Gar nicht, dann läuft das Terminal nicht - daher gibt es die (siehe oben) VPS.

Wie willst Du Nachrichten vom PC erhalten, wenn er aus ist?

 
Hallo,
Bei mir klappt das auch mit VPS nicht, sobald ich mein Laptop ausschalte hört die Funktion von VPS auf und die abonierten Signale werden nicht ausgeführt.
 

Hallo,

habt ihr schon eine Lösung gefunden?

Wäre euch sehr dankbar, da auch bei mir das gleiche Problem besteht..

 
Das sollte nicht sein - ich vermute, da hast Du das nicht ganz korrekt eingerichtet!

Hier ist alles erklärt:

https://www.mql5.com/de/vps

https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps

Ich habe mein Passwort verloren und werde automatisch eingeloggt aber bin absolut handlungsunfähig.Brauche dringend ein VPS Signal aber ohne Passwort geht gar nichts.
 
Das geht wohl nur über den Service Desk (in Deinem Profil am linken Rand) - Du kannst Deutsch schreiben - die sind aber wahrscheinlich erst ab Dienstag wieder da!

Wir (auch ich) können hier nicht helfen.

 

Also ich habe das gleiche Problem mit dem Indikator. Es ist alles komplett migriert zum VPS aber sobald der Laptop aus ist bekomme ich keine Push Benachrichtigungen mehr.

Ich habe mich extra für den VPS entschieden damit ich den Laptop nicht Tagelang laufen lassen muss.


Als Fehlermeldung bekomme ich im Fenster :

"Virtual Hosting: nothing to synchronize, no any EA or custom indicator"


Den indikator habe ich bei MQL5 gekauft. Eingerichtet ist alles wie in den ausführlichen Anleitungen.


Jemand eine Idee ?


 
Stell sicher, dass Du einen Chart hast, der so wie eingerichtet auf dem VPS laufen soll, dann erfolgt die Einrichtung der VPS.

Hier ist das Bild von 4 Charts (aus dem Video) auf einem Terminal, die dann (alle 4) auf die VPS 'geschoben' werden:


Schau Dir dazu das Video an:

https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps

