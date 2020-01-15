Virtuell Hosting Indikator Signal
Hallo,
Bei mir klappt das auch mit VPS nicht, sobald ich mein Laptop ausschalte hört die Funktion von VPS auf und die abonierten Signale werden nicht ausgeführt.
Das sollte nicht sein - ich vermute, da hast Du das nicht ganz korrekt eingerichtet!
Hier ist alles erklärt:
https://www.mql5.com/de/vps
https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps
Ich habe mein Passwort verloren und werde automatisch eingeloggt aber bin absolut handlungsunfähig.Brauche dringend ein VPS Signal aber ohne Passwort geht gar nichts.
Das geht wohl nur über den Service Desk (in Deinem Profil am linken Rand) - Du kannst Deutsch schreiben - die sind aber wahrscheinlich erst ab Dienstag wieder da!
Wir (auch ich) können hier nicht helfen.
Also ich habe das gleiche Problem mit dem Indikator. Es ist alles komplett migriert zum VPS aber sobald der Laptop aus ist bekomme ich keine Push Benachrichtigungen mehr.
Ich habe mich extra für den VPS entschieden damit ich den Laptop nicht Tagelang laufen lassen muss.
Als Fehlermeldung bekomme ich im Fenster :
"Virtual Hosting: nothing to synchronize, no any EA or custom indicator"
Den indikator habe ich bei MQL5 gekauft. Eingerichtet ist alles wie in den ausführlichen Anleitungen.
Jemand eine Idee ?
Stell sicher, dass Du einen Chart hast, der so wie eingerichtet auf dem VPS laufen soll, dann erfolgt die Einrichtung der VPS.
Hier ist das Bild von 4 Charts (aus dem Video) auf einem Terminal, die dann (alle 4) auf die VPS 'geschoben' werden:
Schau Dir dazu das Video an:
https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps
