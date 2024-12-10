Fehler 538
Hallo Zusammen
Ich habe ne kurze Frage und währe euch sehr verbunden wenn Ihr mir helfen könnten.
Seit heute wenn ich ein Handelsroboter oder ein Indikator einschalten möchte, funktioniert es nicht.
Im Journal zeigt es mir dan ein Fehler an. Failed (538)
Herzlichen dank für Eure Hilfe.
Gruss Kris
Bischen mehr wäre schcon nett!
In welchem Log steht genau was? Bitte die ganze Zeile posten! Bezieht es sich auf eine Code-Zeile? Dann bitte auch die inkl. dem Code vorher!
Dies Steht bei mir im Journal
Und wie der Indikator geladen?
Hast Du den Indikator und den EA programmiert? Wenn nicht musst Du beim Programmierer fragen!
Wenn ja, dann Frage kann der Indikator auf dem Chart fehlerfrei gestartet werden?
Wenn ja poste mal wie der Indikator aufgerufen wird: a) das Handle b) der iCustom()-Aufruf. wenn nicht zeigt das Log dieses Indikators.
Noch eine Frage, in welchem Verzeichnis liegt der Indikator?
Hallo zusammen,
habe die selbe Fehlermeldung und wollte Fragen ob Ihr mir helfen könnt?
habe ein Windowsupdate durchgeführt und dann den Metatrader neu starten wollen. Alle Indikatoren und EA`s sind von den Charts verschwunden.
Die Indikatoren und EA`s tauchen noch in den Ordnern auf aber lassen sich nicht auf den Chart bringen.
Alle neu zu Installieren, kann doch nicht die einzige Lösung sein?
Über einen Ratschlag würde ich mich freuen
Beste Grüße
Hier gibt es zu diesem Problem mehr:
https://www.mql5.com/en/forum/357677
https://www.mql5.com/en/forum/354731
Zum Übersetzen einfach rechts neben dem Namen auf "DE" drücken:
- 2020.12.10
- beto_gauer
- www.mql5.com
Herzlichsten Dank für die Hilfe Herr Schreiber,
wenn ich das richtig verstehe, muss ich also warten, bis mir die Aktivierung gutgeschrieben wird ?
Schade, dass MQ dieses Problem noch nicht beheben konnte, obwohl dies schon seit längerer Zeit bekannt ist laut Forum-Beiträgen.
Empfehlen Sie den Service Desk diesbezüglich anzuschreiben ?
Danke für Ihre Hilfe und frohe Weihnachtsfeiertage!!!
Doch, ist die neueste Win11 version 24H2
Ah, ok, dann frag erst einmal bei dem/den Verkäufer.
Schau mal hier: https://www.mql5.com/en/forum/433958
Vielleicht ist die Erhöhung bereits passiert?
