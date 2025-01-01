MetaQuotes Programmier-Tutorial 174 1 2 3 4 5 ... 17 18) In unserer technologisch fortschrittlichen Welt sind Programmierung und Informatik zu transformativen Disziplinen geworden, die Innovationen vorantreiben und die Gesellschaft prägen. Programmieren als Kunstform kombiniert Kreativität, Logik und Problemlösung, um elegante und effiziente Lösungen zu

MetaQuotes Was man von Indikatoren wissen muss ( 4 ) Auf der Webseite stehen viele Artikel zum Thema Indikatoren zur Verfügung. Man kann Beispiele und Beiträge über Schreiben von Indikatoren finden. Anfänger können sich leicht in der Menge verlieren und wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Deswegen möchte ich einen kurzen Überblick über Artikel geben...

xd91 Will CopyTrading als Master-Account anbieten ( 1 ) Hi! Ich suche ein Copy-Trading-System dass: - meine Trades automatisch auf andere MT5 Konten kopiert - mir automatisch einen Profit Share (HWM) von den Follower sendet - Weiterleitung meiner Signale an Dritte verhindert (z.b. durch IP-Adresse/Gerät-Adresse/Broker Account Nummer,...) Ich habe bereits

David Berger Anzahl der Optimierungsläufe MT5 ist limitiert ( 4 ) Ich habe das Problem, dass der Metatrader 5 die teils sehr hohen, gewünschten Optimierungsvarianten anzeigt, aber bei der Ausführung dann auf 1.280 Varianten reduziert wird. Ich kenne 2 Personen, die jeweils mit älteren Desktop PCs mehr als 100.000 Varianten berechnen können. Ich habe einen Laptop

Don.Sergio Falsche TICK_VALUE werte im Strategie-Tester, im Chart aber richtig (MT5 Demo-konto unter Linux Mint) ( 6 ) Hallo, in meinem EA verwende ich SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) und SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) Wenn ich meinen EA auf den Chart ziehe, zeigt er mir die korrekten Werte an, im Strategie-Tester ist TICK_VALUE aber immer 100. Ich habe es bei

Ben Bensen Probleme bei der Synchronisation des Signals ( 4 ) Hallo Leute! ich brauche dringend Hilfe. Ich habe einen EA, der bisher super lief. Vorhin stelle ich fest, das irgendetwas nicht stimmt. Die Synchro wird scheinbar ständig terminiert. Es sind vier offene Positionen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe den Entwickler angeschrieben, aber

Jan Sichtling EA funktioniert nicht auf Live. ( 3 ) Mein EA funktioniert im DEBUG-Modus mit historischen Daten einwandfrei. Er berechnet das Risiko, den anfänglichen SL/TP, identifiziert Unterstützungs-/Widerstandszonen und analysiert Kerzen. Bis vor kurzem funktionierten auch ADX, ATR und die Trendrichtung basierend auf EMA und SMA einwandfrei. Da

Joerg Koburg Warum schießt der Strategietester an der Realität völlig vorbei? 12 1 2) Warum schießt der Strategietester an der Realität völlig vorbei? Hallo liebe Gemeinde, ich lasse meinen EA auf dem VPS mit Real-Konto laufen. Wenn ich dann den Strategietester drüber laufen lasse kommen völlig andere Trades zustande. Weis jemand warum das so ist? Real: Zeit Position Symbol Typ

gladiii92 RaceCondition Problem - Martingale System mit Rangebreakout - HILFE ( 4 ) Hey Leute. Hier mein letzter Versuch das Problem irgendwie zu lösen bzw. Hilfe zu bekommen... Falls jemand etwas weiß BITTE BITTE helfen :-D Folgendes Setup: Rangebreakout EA (Startzeit 10 Uhr / Endzeit 10:15 Uhr) SL ist 100% von der aufgezeichneten Range. TP 1R. Preis bricht aus > EA geht z.B. long

Uwe Koeppe eigene KI /Erfahrungen allgemein ( 3 ) Hallo in die Runde ... hat hier schon jemand was mit einer eigenen KI gemacht ... also mit historischen Daten trainiert und dann eingebaut und getestet. Mich würde hier mal die ehrliche Meinung erfahren, ob das überhaupt was taugt. Gruß Uwe

Ulf_Gohde Buy und Sell Order bei EAs ( 3 ) Hallo, ich habe ein Phänomen mit MT5, was ich nicht in den Griff bekomme, aber vielleicht hat ja jemand das auch schon gehabt und hat eine Lösung. Ich habe MT5 auf einem Macbook und auf einem Laptop mit Windows 10 laufen. Auf beiden Systemen habe ich drei verschiedene EAs im Demo-Konto laufen und

NaP.123 Expert tradet nicht 22 1 2 3) Hallo, ich habe einen Expert im MT5 geladen , aufs Chart gezogen, Einstellungen Algo Handel , DLL alles so eingestellt wie beschrieben. Laut Anzeige ist er aktiv, aber er fängt nicht mit handeln an. Kann es evtl auch ein Problem vom Router oder PC selbst sein ? Kann mir da evtl jemand helfen? Danke

speedybbg36 MT5 ersten Advisor erstellen ( 1 ) Hallo, Ich bin recht neu im Metatrader5 und würde gerne einen Bot erstellen der automatisch einen bestimmten chart nachkauft und mit einem bestimmten gewinn wieder verkauft also einen gridbot der nur auf kaufen ausgelegt ist weis jemand wo ich informationen zum schreiben des bots herbekomme

Firmin Leutloff Problem mit MT5 auf menkisys VPS ( 2 ) Hallo, ich habe folgendes Problem: Im MT5 strategy center kann ich keine Optimierungen meines EAs laufen lassen. Die Berechnungen sind alle leer (siehe Screenshot). Der aktuelle VPS hat Windows 2022 drauf, ist das ein Problem? Auf anderen VPS funktioniert das einwandfrei, die VPS haben aber max

kokoloko MAE/MFE Aufzeichnung? ( 1 ) Hallo, ich suche ein Tool, welches mir den MAE Wert meiner Trades darstellt. Myfxbook zeigt mir diesen Wert nicht an, vermutlich liefert mein Broker nicht die Daten. Kann jemand ein Tool empfehlen

Simon Reger Strategietester öffnet sich nicht mehr ( 1 ) Hallo, seid einiger Zeit kann ich den Strategietester nicht mehr öffnen. Das Feinster "Strategietester" bleibt weiß. Woran könnte das liegen

Shinpai Falsche Margin-Berechnung bei JPY-Paaren (100x zu hoch) und Öl (3x zu niedrig) - SymbolInfoDouble Bug? ( 1 ) Hallo MT5 Community, ich habe ein systematisches Problem mit der Margin-Berechnung bei bestimmten Instrumenten in MT5. Die SymbolInfoDouble() Funktion liefert für JPY-Paare extrem überhöhte und für Öl deutlich zu niedrige Margin-Werte. Ich hoffe, jemand kann mir helfen zu verstehen, ob das ein Bug

Cashbear Expert Advisor arbeitet mit M1 Daten die eigentlich nicht der Historie sein können? ( 6 ) Schönen guten Abend, mir ist aufgefallen, dass ich den EA auf dem M1 Chart bis zu Jahresbeginn zurück testen lassen kann (6 Monate), andererseits ist aber Schluss nach ein paar Wochen, wenn ich im M1 Chart visuell zurück scrolle, weil nicht mehr Daten in der Historie sind....wie ist das möglich? Wie

[Gelöscht] EA ( 3 ) Ich kann nur auf 1 Konto die E A laufen lassen Auch nicht auf ein weiteres Demo Konto? Wenn ich das Konto wechsle kann ich alle wieder drauf packen,oder

Alexander Kerker Digits vs Vorkomastellen ( 1 ) Hallo Profis, Carl Schreiber, Igor Widiger, Claudius Marius Walter, Fernando Carreiro, habe mich Monatelang durch das MQL5 geackert, habe mit dem KI gearbeitet aber meine Idee funktioniert nicht. Meine Idee ist dass man z. B. mit der dritten Vorkomastelle Handeln kann, das wäre die fünfte Stelle

Willbur Playsound() wenn MT5 im Hintergrund Playsound() funktioniert nur, wenn MT5 im Bildschirm-Vordergrund läuft. Sobald ich ein anderes Programm (Notepad, Browser) auf dem Bildschirm anzeigen lasse gibt es keine Soundausgabe mehr. (Windows 11) Wie kann ich das ändern

ChrisDax VPS EA ( 1 ) Hallo, wieviel EAs kann ich auf einem Handelskonto laufen lassen? Gibt es unterschiede von den Broker

Wadim Neufeld Gibt es einen Roboter, der um 8 Uhr automatisch kauft und um 9 verkauft? ( 1 ) Gibt es einen Roboter, der um 8 Uhr automatisch kauft und um 9 verkauft? Nur an vorgegebenen Tagen z.B. Mo-Fr

Edgar Tomas Weiß jemand, wo der Fehler liegt? "country_code" undeclared identifier ( 3 ) Servus zusammen, ich habe in MQL5 ein Skript bzw. einen Expert Advisor programmiert, doch leider tritt ständig ein Fehler auf. Ich habe bereits versucht, den Code zu debuggen, konnte aber die genaue Ursache des Problems nicht identifizieren. Hat jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Problem oder kann

sp514141 Probleme bei der richtigen Kalkulation des Risikos ( 2 ) Hallo allerseits, ich code grade weiter an meinem EA und komme an einer Stelle einfach nicht zu einer gut funktionierenden & allgemein gültigen Lösung. Es geht dabei darum, dass ich die Lot Size basierend auf dem eingestellten Risiko kalkulieren möchte. So weit so gut habe ich das gecoded und für

[Gelöscht] Drei EA auf XAU/USD ( 3 ) Hallo Ich habe 3 EA die jeweils auf einen eigenen Chart laufen und alle handeln XAU/USD Die kommen sich doch dann mit Stopp Los und Take Profit durcheinander

Slicks123 Trailingstop zieht nicht nach ( 1 ) Hallo liebe Leute Ich habe da (vermutlich) eine peinliche Frage ! Ich habe eine EA zusammengebaut welcher von einem Externen Indikator gefütter wird. Der Einstieg ist sehr simpel gehalten. Ein Alarmt löst einen Order aus. Und das funktioniert auch. Aber der Trailingstop zieht einfach nicht nach. (?)