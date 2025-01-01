Schauen wir uns die Ergebnisse der Tests für eine und einige wenige Personen an. Die Tests werden im Modus "Alle Zecken" durchgeführt. Sie können Ihre eigenen Multisymbol-EA-Schemata verwenden, um das Problem zu reproduzieren und Ihre Ergebnisse zu teilen. Bezeichnen wir das Problem. Wenn Sie z. B
In unserer technologisch fortschrittlichen Welt sind Programmierung und Informatik zu transformativen Disziplinen geworden, die Innovationen vorantreiben und die Gesellschaft prägen. Programmieren als Kunstform kombiniert Kreativität, Logik und Problemlösung, um elegante und effiziente Lösungen zu
Auf der Webseite stehen viele Artikel zum Thema Indikatoren zur Verfügung. Man kann Beispiele und Beiträge über Schreiben von Indikatoren finden. Anfänger können sich leicht in der Menge verlieren und wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Deswegen möchte ich einen kurzen Überblick über Artikel geben...
Hi! Ich suche ein Copy-Trading-System dass: - meine Trades automatisch auf andere MT5 Konten kopiert - mir automatisch einen Profit Share (HWM) von den Follower sendet - Weiterleitung meiner Signale an Dritte verhindert (z.b. durch IP-Adresse/Gerät-Adresse/Broker Account Nummer,...) Ich habe bereits
Auf einem VPS mit zwei identischen MT5-Konten variiert der benötigte RAM/CPU-Speicher stark. Warum ist mir das völlig unklar? (18 1 2)
Auf einem VPS mit zwei identischen MT5-Konten variiert der benötigte RAM/CPU-Speicher stark. Warum ist mir das völlig unklar? Hallo, wie kann es sein, dass auf einem VPS mit zwei verschiedenen MT5-Konten mit identischen Konfigurationen ein Konto 5-mal mehr RAM/CPU benötigt? An Wochenenden, an denen
Ich habe das Problem, dass der Metatrader 5 die teils sehr hohen, gewünschten Optimierungsvarianten anzeigt, aber bei der Ausführung dann auf 1.280 Varianten reduziert wird. Ich kenne 2 Personen, die jeweils mit älteren Desktop PCs mehr als 100.000 Varianten berechnen können. Ich habe einen Laptop
Falsche TICK_VALUE werte im Strategie-Tester, im Chart aber richtig (MT5 Demo-konto unter Linux Mint) (6)
Hallo, in meinem EA verwende ich SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) und SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) Wenn ich meinen EA auf den Chart ziehe, zeigt er mir die korrekten Werte an, im Strategie-Tester ist TICK_VALUE aber immer 100. Ich habe es bei
Hallo Leute! ich brauche dringend Hilfe. Ich habe einen EA, der bisher super lief. Vorhin stelle ich fest, das irgendetwas nicht stimmt. Die Synchro wird scheinbar ständig terminiert. Es sind vier offene Positionen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe den Entwickler angeschrieben, aber
Mein EA funktioniert im DEBUG-Modus mit historischen Daten einwandfrei. Er berechnet das Risiko, den anfänglichen SL/TP, identifiziert Unterstützungs-/Widerstandszonen und analysiert Kerzen. Bis vor kurzem funktionierten auch ADX, ATR und die Trendrichtung basierend auf EMA und SMA einwandfrei. Da
Warum schießt der Strategietester an der Realität völlig vorbei? Hallo liebe Gemeinde, ich lasse meinen EA auf dem VPS mit Real-Konto laufen. Wenn ich dann den Strategietester drüber laufen lasse kommen völlig andere Trades zustande. Weis jemand warum das so ist? Real: Zeit Position Symbol Typ
Hey Leute. Hier mein letzter Versuch das Problem irgendwie zu lösen bzw. Hilfe zu bekommen... Falls jemand etwas weiß BITTE BITTE helfen :-D Folgendes Setup: Rangebreakout EA (Startzeit 10 Uhr / Endzeit 10:15 Uhr) SL ist 100% von der aufgezeichneten Range. TP 1R. Preis bricht aus > EA geht z.B. long
Hallo in die Runde ... hat hier schon jemand was mit einer eigenen KI gemacht ... also mit historischen Daten trainiert und dann eingebaut und getestet. Mich würde hier mal die ehrliche Meinung erfahren, ob das überhaupt was taugt. Gruß Uwe
Hallo, ich habe ein Phänomen mit MT5, was ich nicht in den Griff bekomme, aber vielleicht hat ja jemand das auch schon gehabt und hat eine Lösung. Ich habe MT5 auf einem Macbook und auf einem Laptop mit Windows 10 laufen. Auf beiden Systemen habe ich drei verschiedene EAs im Demo-Konto laufen und
Expert tradet nicht (22 1 2 3)
Hallo, ich habe einen Expert im MT5 geladen , aufs Chart gezogen, Einstellungen Algo Handel , DLL alles so eingestellt wie beschrieben. Laut Anzeige ist er aktiv, aber er fängt nicht mit handeln an. Kann es evtl auch ein Problem vom Router oder PC selbst sein ? Kann mir da evtl jemand helfen? Danke
Hallo, Ich bin recht neu im Metatrader5 und würde gerne einen Bot erstellen der automatisch einen bestimmten chart nachkauft und mit einem bestimmten gewinn wieder verkauft also einen gridbot der nur auf kaufen ausgelegt ist weis jemand wo ich informationen zum schreiben des bots herbekomme
Hallo, ich habe folgendes Problem: Im MT5 strategy center kann ich keine Optimierungen meines EAs laufen lassen. Die Berechnungen sind alle leer (siehe Screenshot). Der aktuelle VPS hat Windows 2022 drauf, ist das ein Problem? Auf anderen VPS funktioniert das einwandfrei, die VPS haben aber max
Hallo, ich suche ein Tool, welches mir den MAE Wert meiner Trades darstellt. Myfxbook zeigt mir diesen Wert nicht an, vermutlich liefert mein Broker nicht die Daten. Kann jemand ein Tool empfehlen
Hallo, seid einiger Zeit kann ich den Strategietester nicht mehr öffnen. Das Feinster "Strategietester" bleibt weiß. Woran könnte das liegen
Falsche Margin-Berechnung bei JPY-Paaren (100x zu hoch) und Öl (3x zu niedrig) - SymbolInfoDouble Bug? (1)
Hallo MT5 Community, ich habe ein systematisches Problem mit der Margin-Berechnung bei bestimmten Instrumenten in MT5. Die SymbolInfoDouble() Funktion liefert für JPY-Paare extrem überhöhte und für Öl deutlich zu niedrige Margin-Werte. Ich hoffe, jemand kann mir helfen zu verstehen, ob das ein Bug
Schönen guten Abend, mir ist aufgefallen, dass ich den EA auf dem M1 Chart bis zu Jahresbeginn zurück testen lassen kann (6 Monate), andererseits ist aber Schluss nach ein paar Wochen, wenn ich im M1 Chart visuell zurück scrolle, weil nicht mehr Daten in der Historie sind....wie ist das möglich? Wie
EA (3)
Ich kann nur auf 1 Konto die E A laufen lassen Auch nicht auf ein weiteres Demo Konto? Wenn ich das Konto wechsle kann ich alle wieder drauf packen,oder
Hallo Profis, Carl Schreiber, Igor Widiger, Claudius Marius Walter, Fernando Carreiro, habe mich Monatelang durch das MQL5 geackert, habe mit dem KI gearbeitet aber meine Idee funktioniert nicht. Meine Idee ist dass man z. B. mit der dritten Vorkomastelle Handeln kann, das wäre die fünfte Stelle
Playsound() funktioniert nur, wenn MT5 im Bildschirm-Vordergrund läuft. Sobald ich ein anderes Programm (Notepad, Browser) auf dem Bildschirm anzeigen lasse gibt es keine Soundausgabe mehr. (Windows 11) Wie kann ich das ändern
VPS EA (1)
Hallo, wieviel EAs kann ich auf einem Handelskonto laufen lassen? Gibt es unterschiede von den Broker
Gibt es einen Roboter, der um 8 Uhr automatisch kauft und um 9 verkauft? Nur an vorgegebenen Tagen z.B. Mo-Fr
Servus zusammen, ich habe in MQL5 ein Skript bzw. einen Expert Advisor programmiert, doch leider tritt ständig ein Fehler auf. Ich habe bereits versucht, den Code zu debuggen, konnte aber die genaue Ursache des Problems nicht identifizieren. Hat jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Problem oder kann
Hallo allerseits, ich code grade weiter an meinem EA und komme an einer Stelle einfach nicht zu einer gut funktionierenden & allgemein gültigen Lösung. Es geht dabei darum, dass ich die Lot Size basierend auf dem eingestellten Risiko kalkulieren möchte. So weit so gut habe ich das gecoded und für
Hallo Ich habe 3 EA die jeweils auf einen eigenen Chart laufen und alle handeln XAU/USD Die kommen sich doch dann mit Stopp Los und Take Profit durcheinander
Hallo liebe Leute Ich habe da (vermutlich) eine peinliche Frage ! Ich habe eine EA zusammengebaut welcher von einem Externen Indikator gefütter wird. Der Einstieg ist sehr simpel gehalten. Ein Alarmt löst einen Order aus. Und das funktioniert auch. Aber der Trailingstop zieht einfach nicht nach. (?)
Strategietester (25 1 2 3)
Wie kann ich meinen EA im Strategietester überprüfen? Kann mir da jemand helfen
