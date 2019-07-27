Ctrade - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Dieser Artikel handelt genau um diese Klassen.
Amando hier musst du dich reinlesen.
https://www.mql5.com/de/articles/138
so jetzt versteh ich gar nix mehr, ich hab gerade ein Script gebaut, das genau die Funktion macht, sind ja nur 3 Zeilen
als Ergebnis bekomme ich
also ich bekomme alles zurück,
so jetzt gehe ich in den EA, eigentlich auch nix dramatisches,
und hab da die Funktion
eigentlich genau der gleiche Code bei Buy Stop
dann bekomme ich als Ergebnis
also die Order ist da, ich bekomme den Retcode zurück, aber keine weiteren daten, obwohl die Funktion die gleiche ist,
jetzt bin ich her und hab die Funktion eigentlich um alles gekürzt, so das da nur noch
und das Ergebnis,
wieder mit Order
die funktion OrderBuy rufe ich über die OnChartEvent mittels Button auf
ich seh da einfach keinen Fehler im Code,
ich hab auch schon probiert, aus der Void eine Ulong zu machen, damit ich die Order Nummer als Ergebnis zurück bekomme, ebenfalls 0
Returncode 10008 istz aber nicht 10009 !
Obwohl da steht "PLACED" .
Bedeutet für mich das die Order vom Server akzeptiert wurde aber noch nicht am Markt ist.
Setz mal eine kleine Puse danach rein , nur so zum Test.
300 ms vielleicht.
Ich teste gleich mal selber dein Skript
liefert bei Robomarkets:
da versteh einer die Welt,
also ich hab jetzt nach dem Order setzten einen Sleep(1000); reingegeben, gleiches Ergebnis, es bleibt bei Retcode 10008. Mir ist das ja noch nie aufgefallen, da ich ja den Trade sehe, scheinbar ist da die Order nur platziert aber noch nicht eingestellt.
dann hab ich schnell mal eine Pending Order geschrieben
und mit dem Result gehts problemlos, da bekomme ich sofort die Order raus
da versteh einer die Welt,
also ich hab jetzt nach dem Order setzten einen Sleep(1000); reingegeben, gleiches Ergebnis, es bleibt bei Retcode 10008. Mir ist das ja noch nie aufgefallen, da ich ja den Trade sehe, scheinbar ist da die Order nur platziert aber noch nicht eingestellt.
dann hab ich schnell mal eine Pending Order geschrieben
und mit dem Result gehts problemlos, da bekomme ich sofort die Order raus
Du solltest doch mal mein skript bei DEINEM Broker testen.
Du solltest doch mal mein skript bei DEINEM Broker testen.
das funktioniert @Christian
das funktioniert @Christian
Ok , das ist dann Part eins.
Falls du noch weiter möchtest brauche ich ein skript wo dein 10008 auftritt.
:-) ...komm schon
Ok , das ist dann Part eins.
Falls du noch weiter möchtest brauche ich ein skript wo dein 10008 auftritt.
:-) ...komm schon
Kommt nach dem we 😂
Kommt nach dem we 😂