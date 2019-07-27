Ctrade
Du solltest Dich schon an die verwendeten Fachbegriffe halte: Order Nummer gibt es nicht, es gibt neben der Magicnummer die Ticketnummern siehe dazu hier:
https://www.mql5.com/de/docs/constants/tradingconstants/orderproperties#enum_order_property_integer
Welche von denen meinst Du denn jetzt?
Ja Carl, alles schön und gut, aber ich verwende die Cclass von Metatrade, es funktioniert ja nicht mit dem MQL Result, ich hab das genauso wies in der Doku steht.
das heist wirklich so in MQLTradeResult
https://www.mql5.com/de/docs/constants/structures/mqltraderesult
ich kann da mal echt nix dafür, ich will ja nicht eine order abfrage, ich will gleich das Ergebnis aus dem Result verwenden, was immer kommt sobald eine Order / Position gesetzt ist
Ich bekomme ja auch den Retcode dort raus
Ich versteh immer noch nicht, was Du suchst wofür!
Es gibt den MqlTradeRequest, mit dem sedest du die order
als Ergebnis bekommst du das MqlTradeResult.
im Trade Result hast du, lt. beschreibung die Info der order oder des deals drin. Nur ist das problem, das ich das ergebnis der order, wie z.b die order ticket nummer nicht zurück bekomme.
Das das trade Result gar nicht geht würde ich auch nicht sagen, da der Retcode ja auch über das Trade Result übertragen wird
Was meinst Du mit order?
Den Auftrag den Du abgeschickt hast, eine Pending-Order, der die Deals, die entstanden sind, die Position(en) die im Konto erscheinen?
Ja, soweit so klar Carl,
aber im MQlTradeResult sollten die Details zur Pending Order abgefragt werden können
siehe gelbe makierung
Hier noch die doku wie das funktionieren soll
Also dann sucht Du die Ticketnummer, die Dein Auftrag erhalten hat - und was ist da jetzt das Problem?
Die Ticketnummer ist, bei einem Erfolg von OrderSen() in der Feldvariable order von m_result enthalten.
Ja genau die bekomme ich nicht zurück, das ist mein problem, da steht immer 0 drin
daher die frage, ist mein code falsch?
??
Ganz unten in Deinem obersten Code steht:
//--- action and return the result return(OrderSend(m_request,m_result)); }
Erst danach steht die Ticketnummer fest bzw. wird vom Server generiert.
Hallo an die Experten
Wäre immer davon ausgegangen das ich bei MQLTradeResult auch die Order Nummer rausbekomme
ich bekomme immer 0 raus bei der Order Nummer, interessanterweise funktionieren die restlichen Result
so abwägig wäre der Gedankte auch nicht wenn ich in die Doku sehe
und wenn ich in die Ctrade #include reinsehe auch nicht
hab ich da einen Denkfehler order einen gravierenden Fehler? (Hab bisher nach einem Trade setzen die Order Nummer nie abgefragt ;-)
Update: auch den ResultPrice bekomme ich nicht raus
danke