Perceptrons (KI) Wie größ ist das Interesse hier im Forum?
Ich kenne das Potential.
Mach eine Umfrage Otto !
Sali Otto,
vielen Dank. Das sieht sehr interessant aus und für mich persönlich hat das ziemlich viel Potential.
Carpe Diem,
Hosch
Mit LSTM kann man FX gut traden. Ich benutzt einen Fork von diesem Git als DLL:
https://github.com/peterrudenko/tiny-rnn
Das ganze in MQL5 zu übersetzen bringt eigentlich nichts das die DLL mit AVX2/512 und multithreading schneller ist als ein EA.
Als Input nehme ich 42 currencies M1 data (ein paar tausend jeweils) und die Vorhersage ist z.B. ob in 1 Stunde der EURUSD Kurs höher oder niedriger ist. Die Vorhersage ist ca. 85-90% korrekt.
Das Money-Management macht den Rest, Trailing stop, SL targets etc.
Mit LSTM kann man FX gut traden. Ich benutzt einen Fork von diesem Git als DLL:
https://github.com/peterrudenko/tiny-rnn
Das ganze in MQL5 zu übersetzen bringt eigentlich nichts das die DLL mit AVX2/512 und multithreading schneller ist als ein EA.
Als Input nehme ich 42 currencies M1 data (ein paar tausend jeweils) und die Vorhersage ist z.B. ob in 1 Stunde der EURUSD Kurs höher oder niedriger ist. Die Vorhersage ist ca. 85-90% korrekt.
Das Money-Management macht den Rest, Trailing stop, SL targets etc.
Wenn du 1min Schritte hast, wären das y+60 und dort halte ich deine Wahrscheinlichkeit in dem Bereich für nicht plausibel.
Ich kenne viele Modelle die nicht mal y+5 über 60 % kommen.
Kannst du das näher belegen ?
Poste so einen Auftrag besser in bei den Freelancern!
Gib eine Bereich an, den Du bereit wärst zu zahlen.
Lies erste dies hier:
Read and follow the tips from here: https://www.mql5.com/en/forum/277762!!
Read and understand these here too:
https://www.mql5.com/de/job/rules // rules
https://www.mql5.com/de/articles/4368 // EA
https://www.mql5.com/de/articles/4304 // Indi
Wenn du 1min Schritte hast, wären das y+60 und dort halte ich deine Wahrscheinlichkeit in dem Bereich für nicht plausibel.
Ich kenne viele Modelle die nicht mal y+5 über 60 % kommen.
Kannst du das näher belegen ?
Das wird im Screenshot angezeigt:
Timeframe to Predict = 60 Minuten in die Zukunft
Von 8500 Datensaetzen (42 Währungen pro Datensatz, jeweils der M1 Kurs) wird das Ziel (EURUSD in 60 Minuten) 94% richtig vorhergesagt, das der Kurs hoeher oder niedriger ist als jetzt.
Zum Traden nehme ich den Vorhersagewert der letzten 100 Trades, in diesem Beispiel 88%. Erst wenn die letzten 100 Trades 90%+ sind, kann der EA loslegen.
Das Neuronale Netz ist eine kleine Abwandlung von LSTM:
http://www.overcomplete.net/papers/nn2012.pdf
Die Zeit zum programmieren waren sicherlich hunderte von Stunden, und die Parameter-Optimierung (LSTM Parameter und Trade/Money-Management Parameter) per MT5 Backtest ebenfalls. Die DLL hat ca. 3000 Zeilen C++ code und der EA ca. 4000 Zeilen.
Das Neuronale Netz ist eine kleine Abwandlung von LSTM:
http://www.overcomplete.net/papers/nn2012.pdf
Die Zeit zum programmieren waren sicherlich hunderte von Stunden, und die Parameter-Optimierung (LSTM Parameter und Trade/Money-Management Parameter) per MT5 Backtest ebenfalls. Die DLL hat ca. 3000 Zeilen C++ code und der EA ca. 4000 Zeilen.
Vielen Dank. Damit kann ich schon viel mehr anfangen. Mich interessiert ja weniger wiviel genau es kostet als eher ob ich nur 100'000 oder ehr 1'000'000 investieren muss. In diesem Falle wohl etwas dazwischen :)
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Früher oder später wird wohl jeder hier auf dieses Thema stoßen.
Bestens erklärt wird ein Perceptron in diesem Artikel: https://www.mql5.com/de/articles/497
In der CodeBase sind einige Beispiele dazu vorhanden. zB: https://www.mql5.com/de/code/1104
Auf YT gibt's Kanäle wo das gut erklärt wird. zB: https://www.youtube.com/watch?v=aircAruvnKk
Eine Linksammlung gibt es hier: https://www.mql5.com/en/forum/75185
Die Sache ist nun die: Wie hier so üblich wird alles 'hard gecodet', sprich jeder kocht sein eigenes unübersichtliches Süppchen
aus dem man sich mühsam des Pudels Kern heraussuchen muss.
Nun habe ich ein Perceptron verallgemeinert und als Klasse programmiert. Basis war Artikel 497.
Wie groß ist das Interesse an sowas? Falls vorhanden, würde ich mir die Arbeit machen das zu veröffentlichen.
Das Ergebnis von code/1104 etwas modifiziertes Perceptron: 1 Min OHLC
Real Ticks:
Ich denke das hat Potenzial.