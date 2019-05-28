Perceptrons (KI) Wie größ ist das Interesse hier im Forum?

Früher oder später wird wohl jeder hier auf dieses Thema stoßen.

Bestens erklärt wird ein Perceptron in diesem Artikel: https://www.mql5.com/de/articles/497

In der CodeBase sind einige Beispiele dazu vorhanden. zB: https://www.mql5.com/de/code/1104

Auf YT gibt's Kanäle wo das gut erklärt wird. zB: https://www.youtube.com/watch?v=aircAruvnKk

Eine Linksammlung gibt es hier: https://www.mql5.com/en/forum/75185


Die Sache ist nun die: Wie hier so üblich wird alles 'hard gecodet', sprich jeder kocht sein eigenes unübersichtliches Süppchen
aus dem man sich mühsam des Pudels Kern heraussuchen muss.

Nun habe ich ein Perceptron verallgemeinert und als Klasse programmiert. Basis war Artikel 497.

Wie groß ist das Interesse an sowas? Falls vorhanden, würde ich mir die Arbeit machen das zu veröffentlichen.

Das Ergebnis von code/1104 etwas modifiziertes Perceptron: 1 Min OHLC

Real Ticks:

Ich denke das hat Potenzial.

Sieht doch gut aus
 

Ich kenne das Potential.

Mach eine Umfrage Otto !

 

Sali Otto,


vielen Dank. Das sieht sehr interessant aus und für mich persönlich hat das ziemlich viel Potential.


Carpe Diem,

Hosch

 
Otto, hast Du einen Vorward-Tests gemacht?
 

Mit LSTM kann man FX gut traden. Ich benutzt einen Fork von diesem Git als DLL:

https://github.com/peterrudenko/tiny-rnn

Das ganze in MQL5 zu übersetzen bringt eigentlich nichts das die DLL mit AVX2/512 und multithreading schneller ist als ein EA.


Als Input nehme ich 42 currencies M1 data (ein paar tausend jeweils) und die Vorhersage ist z.B. ob in 1 Stunde der EURUSD Kurs höher oder niedriger ist. Die Vorhersage ist ca. 85-90% korrekt.

Das Money-Management macht den Rest, Trailing stop, SL targets etc.



 
Wenn du 1min Schritte hast, wären das y+60 und dort halte ich deine Wahrscheinlichkeit in dem Bereich für nicht plausibel.

Ich kenne viele Modelle die nicht mal y+5 über 60 % kommen.

Kannst du das näher belegen ?

 
Für mich als Nicht-Coder wäre es auch interessant zu wissen wie viele Stunden Arbeit ein Programmierer in ein neuronales Netzwerk stecken muss um es zum Laufen zu bringen, damit ich mir ausrechnen kann wie teuer das für mich wird.... Ihr dürft mir gerne Offerten machen. Gesucht sind Trend Reversal KI's, basierend auf 2-4 Candle-Formationen und MACD, während ich die Levels manuell vorgeben will wo diese gesucht werden. Ich bezahle auch nicht knausrig.
 

Christian:

Wenn du 1min Schritte hast, wären das y+60 und dort halte ich deine Wahrscheinlichkeit in dem Bereich für nicht plausibel.

Ich kenne viele Modelle die nicht mal y+5 über 60 % kommen.

Kannst du das näher belegen ?

Das wird im Screenshot angezeigt:


Timeframe to Predict = 60 Minuten in die Zukunft

Von 8500 Datensaetzen (42 Währungen pro Datensatz, jeweils der M1 Kurs) wird das Ziel (EURUSD in 60 Minuten) 94% richtig vorhergesagt, das der Kurs hoeher oder niedriger ist als jetzt.

Zum Traden nehme ich den Vorhersagewert der letzten 100 Trades, in diesem Beispiel 88%. Erst wenn die letzten 100 Trades 90%+ sind, kann der EA loslegen.


Das Neuronale Netz ist eine kleine Abwandlung von LSTM:

http://www.overcomplete.net/papers/nn2012.pdf


Die Zeit zum programmieren waren sicherlich hunderte von Stunden, und die Parameter-Optimierung (LSTM Parameter und Trade/Money-Management Parameter) per MT5 Backtest ebenfalls. Die DLL hat ca. 3000 Zeilen C++ code und der EA ca. 4000 Zeilen.

 

Vielen Dank. Damit kann ich schon viel mehr anfangen. Mich interessiert ja weniger wiviel genau es kostet als eher ob ich nur 100'000 oder ehr 1'000'000 investieren muss. In diesem Falle wohl etwas dazwischen :)

12
