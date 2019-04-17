DBL_Click auf Button

Hallo,


ich hab mir ja ein Panel erstellt, einfach nur um damit auf dem Tablet traden zu können

Jetzt hab ich den Button6 für Breakeven.

den würde ich gerne doppelt belegen

einmal mit dem Ereignis OnClick

einmal mit dem Ereignis OnDblClick


das funktioniert leider nicht.

den DBL_Click ignoriert der MT5


definiert hab ich das ganze so

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               ControlsDialog.mqh |
//|                   Copyright 2009-2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\Button.mqh>
#include <Controls\Edit.mqh>
#include <Controls\DatePicker.mqh>
//#include <Controls\ListView.mqh>
#include <Controls\ComboBox.mqh>
//#include <Controls\SpinEdit.mqh>
#include <Controls\RadioGroup.mqh>
#include <Controls\CheckBox.mqh> 
#include <Trade\trade.mqh>

CTrade trade;

#include <Trade\PositionInfo.mqh>            // wird verwendet für die Position Information Funktionen 
CPositionInfo __position;                            // initialisieren der Position Informationen z.B position.Profit();

#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>            // wird verwendet für die Order History Informationen
CHistoryOrderInfo __historyorder;             // initialisieren der Order History Informationen z.B _historyorder.Profit();

//+------------------------------------------------------------------+
//| defines                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- indents and gaps
#define INDENT_LEFT                         (5)      // indent from left (with allowance for border width)
#define INDENT_TOP                          (5)      // indent from top (with allowance for border width)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // indent from right (with allowance for border width)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // indent from bottom (with allowance for border width)

#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // gap by X coordinate
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // gap by Y coordinate
//--- for buttons
#define BUTTON_WIDTH                        (67)     // size by X coordinate
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // size by Y coordinate
//--- for the indication area
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // size by Y coordinate
//--- for group controls
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // size by X coordinate
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // size by Y coordinate
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // size by Y coordinate
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // size by Y coordinate
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CControlsDialog                                            |
//| Usage: main dialog of the Controls application                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CTradePanel  : public CAppDialog
  {
private:

   CButton           m_button6;                       // BE



public:
                     CTradePanel(void){};
                    ~CTradePanel(void){};
   //--- create
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- chart event handler
   virtual bool      OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);

   virtual void      OnTick(void);
   virtual void      OnTimer(void);
   virtual int       OnInit();

protected:
   //--- create dependent controls

   bool              CreateButton6(void);       // BE Button
 
   void              OnClickButton6(void);  // BE Button
   void              OnDblClickButton6(void);  // BE Button
   

  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event Handling                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CTradePanel)

ON_EVENT(ON_CLICK,m_button6,OnClickButton6)
ON_EVENT(ON_DBL_CLICK,m_button6,OnDblClickButton6)


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+

bool CTradePanel::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- create dependent controls

   if(!CreateButton6())       return(false);


//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the "Button" button                                      |
//+------------------------------------------------------------------+

bool CTradePanel::CreateButton6(void)
  {
//--- coordinates
   int x1=INDENT_LEFT+2*(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X);
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+BUTTON_WIDTH;
   int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
//--- create

   if(!m_button6.Create(m_chart_id,m_name+"Button6",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!m_button6.Text("BE"))
      return(false);
   if(!Add(m_button6))
      return(false);
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

void CTradePanel::OnClickButton6(void)
  {
   BreakEvenSymbol(_Symbol);

  }
  
void CTradePanel::OnDblClickButton6(void)
  {
   BreakEvenLineCreate();

  }


void CTradePanel::OnTick(void)
  {

   MqlTick tick;
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) GetLastError();

   
    

     }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

   int CTradePanel::OnInit()
     {

     
      if(!TradePanel.Create(ChartID(),"Trade Panel",0,20,20,305,290))
         return(INIT_FAILED);
      TradePanel.Run();

      return(INIT_SUCCEEDED);
     }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   void CTradePanel::OnTimer(void)
     {

     }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

rest vom Code hab ich rausgelöscht wegen der übersichtlichkeit


jetzt ist es so, das der Click immer funktioniert, der DBL_Click leider nie.


geht das nicht zusammen auf einem Button?


danke

amando

 

Das würde gehen wenn nicht ein Bug in Wnd.mqh wäre.

CNutton ist von CWndObj und dieses von CWnd abgeleitet.

In CWnd ist OnMouseUp() für den Doppelclick verantwortlich. (Zeile 610)

//+------------------------------------------------------------------+
//| Handler of releasing the left mouse button                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CWnd::OnMouseUp(void)
  {
   if(IS_CAN_DBL_CLICK)
     {
      uint last_time=GetTickCount();
      Print(last_time-m_last_click);   // hab ich eingefügt, irgendwas stimmt hier nicht
      if(m_last_click==0 || last_time-m_last_click>CONTROLS_DBL_CLICK_TIME)
        {
         m_last_click=(last_time==0) ? 1 : last_time;
        }
      else
        {
         m_last_click=0;
         return(OnDblClick());
        }
     }
   if(IS_CAN_DRAG)
      return(OnDragEnd());
   if(!IS_CLICKS_BY_PRESS)
      return(OnClick());
//--- handled
   return(true);
  }

Dort siehst du daß das Macro IS_CAN_DBL_CLICK ausgeführt wird, daß (m_prop_flags&WND_PROP_FLAG_CAN_DBL_CLICK)!=0 abfragt.

Daraus folgt: Beim Erstellen des Buttons muss folgende Zeile eingefügt werden:

   m_button1.PropFlagsSet(WND_PROP_FLAG_CAN_DBL_CLICK);

Setz dir einen Haltebunkt auf Zeile 612 und beobachte das Verhalten.

Ich hab das mit MQL5\Experts\Examples\Controls\Controls.mq5 bzw MQL5\Experts\Examples\Controls\ControlsDialog.mqh getestet.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the "Button1" button                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateButton1(void)
  {
//--- coordinates
   int x1=INDENT_LEFT;
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+BUTTON_WIDTH;
   int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
//--- create
   if(!m_button1.Create(m_chart_id,m_name+"Button1",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!m_button1.Text("Button1"))
      return(false);

   m_button1.PropFlagsSet(WND_PROP_FLAG_CAN_DBL_CLICK);

   if(!Add(m_button1))
      return(false);
//--- succeed
   return(true);
  }

EVENT_MAP gehört natürlich auch adaptiert.

EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog)
   ...
   ON_EVENT(ON_DBL_CLICK,m_button1,OnDblClickButton1)
   ...
EVENT_MAP_END(CAppDialog)

Es fehlt halt hier in MQL an so vielem!

 
Otto Pauser:

Das würde gehen wenn nicht ein Bug in Wnd.mqh wäre.

CNutton ist von CWndObj und dieses von CWnd abgeleitet.

In CWnd ist OnMouseUp() für den Doppelclick verantwortlich. (Zeile 610)

Dort siehst du daß das Macro IS_CAN_DBL_CLICK ausgeführt wird, daß (m_prop_flags&WND_PROP_FLAG_CAN_DBL_CLICK)!=0 abfragt.

Daraus folgt: Beim Erstellen des Buttons muss folgende Zeile eingefügt werden:

Setz dir einen Haltebunkt auf Zeile 612 und beobachte das Verhalten.

Ich hab das mit MQL5\Experts\Examples\Controls\Controls.mq5 bzw MQL5\Experts\Examples\Controls\ControlsDialog.mqh getestet.

EVENT_MAP gehört natürlich auch adaptiert.

Es fehlt halt hier in MQL an so vielem!

Danke Otto, werd ich am abend probieren :-)

  
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               ControlsDialog.mqh |
//|                   Copyright 2009-2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\Button.mqh>
#include <Controls\Edit.mqh>
#include <Controls\DatePicker.mqh>
//#include <Controls\ListView.mqh>
#include <Controls\ComboBox.mqh>
//#include <Controls\SpinEdit.mqh>
#include <Controls\RadioGroup.mqh>
#include <Controls\CheckBox.mqh> 
#include <Trade\trade.mqh>

#include <Controls\Wnd.mqh>

CTrade trade;

#include <Trade\PositionInfo.mqh>            // wird verwendet für die Position Information Funktionen 
CPositionInfo __position;                            // initialisieren der Position Informationen z.B position.Profit();

#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>            // wird verwendet für die Order History Informationen
CHistoryOrderInfo __historyorder;             // initialisieren der Order History Informationen z.B _historyorder.Profit();

//+------------------------------------------------------------------+
//| defines                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- indents and gaps
#define INDENT_LEFT                         (5)      // indent from left (with allowance for border width)
#define INDENT_TOP                          (5)      // indent from top (with allowance for border width)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // indent from right (with allowance for border width)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // indent from bottom (with allowance for border width)

#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // gap by X coordinate
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // gap by Y coordinate
//--- for buttons
#define BUTTON_WIDTH                        (67)     // size by X coordinate
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // size by Y coordinate
//--- for the indication area
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // size by Y coordinate
//--- for group controls
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // size by X coordinate
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // size by Y coordinate
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // size by Y coordinate
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // size by Y coordinate
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CControlsDialog                                            |
//| Usage: main dialog of the Controls application                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CTradePanel  : public CAppDialog
  {
private:
   CButton           m_button1;                       // Buy
   CButton           m_button2;                       // Sell
   CButton           m_button3;                       // Close
   CButton           m_button4;                       // Line
   CButton           m_button5;                       // Objects
   CButton           m_button6;                       // BE
   CRadioGroup       m_radio_group1;                  // Risiko
   CRadioGroup       m_radio_group2;                  // Gültig bis
   CEdit             m_edit1;                         // Risiko eingeben
   CEdit             m_edit2;                         // SL eingeben
   CEdit             m_edit3;                         // TP eingeben
   CEdit             m_edit4;                         // TSL eingeben
   CEdit             m_edit5;                         // Price Line Distance
   CEdit             m_edit6;                         // Fibo MA
   CEdit             m_edit7;                         // Trend MA
   CDatePicker       m_date;                          // Datum eingeben für gültig bis
   CCheckBox         m_check_box1;                    // Trailing
   CCheckBox         m_check_box2;                    // SL
   CCheckBox         m_check_box3;                    // TP
   CCheckBox         m_check_box4;                    // Price Lines
   CCheckBox         m_check_box5;                    // H4 0 aktuelle Bar H4
   CCheckBox         m_check_box6;                    // H4 1, 1 Bar Zurück H4
   CCheckBox         m_check_box7;                    // D1 0 aktuelle Bar H4
   CCheckBox         m_check_box8;                    // D1 1, 1 Bar Zurück H4
   CCheckBox         m_check_box9;                    // AutoTrading On/Off
   CCheckBox         m_check_box10;                    // Fibo Level 23.6
   CCheckBox         m_check_box11;                    // Fibo Level 38.2
   CCheckBox         m_check_box12;                    // Fibo Level 50
   CCheckBox         m_check_box13;                    // Fibo Level 61.8
   CCheckBox         m_check_box14;                    // Fibo Level 1
   CComboBox         m_combo_box1;                     // Fibo_MA_Price


public:
                     CTradePanel(void){};
                    ~CTradePanel(void){};
   //--- create
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- chart event handler
   virtual bool      OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);

   virtual void      OnTick(void);
   virtual void      OnTimer(void);
   virtual int       OnInit();

protected:
   //--- create dependent controls
   //bool              CreateEdit(void);
 
   bool              CreateButton6(void);       // BE Button

   
   //--- handlers of the dependent controls events
 
   void              OnClickButton6(void);  // BE Button
   void              OnDblClickButton6(void);  // BE Button
   
   

  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event Handling                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CTradePanel)

ON_EVENT(ON_CLICK,m_button6,OnClickButton6)
ON_EVENT(ON_DBL_CLICK,m_button6,OnDblClickButton6)

EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTradePanel::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- create dependent controls

   if(!CreateButton6())       return(false);


//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the "Button" button                                      |
//+------------------------------------------------------------------+

bool CTradePanel::CreateButton6(void)
  {
  
  
//--- coordinates
   int x1=INDENT_LEFT+2*(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X);
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+BUTTON_WIDTH;
   int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
//--- create

   if(!m_button6.Create(m_chart_id,m_name+"Button6",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!m_button6.Text("BE"))
      return(false);
   m_button6.PropFlagsSet(WND_PROP_FLAG_CAN_DBL_CLICK);   
   if(!Add(m_button6))
      return(false);
      
   
//--- succeed
   return(true);
  }

void CTradePanel::OnTick(void)
  {


     }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

   int CTradePanel::OnInit()
     {

 
      
      trade.SetExpertMagicNumber(MN);     //--- Trade Requests werden im asynchronen Modus mithilfe der Funktion OrderSendAsync() gesendet 
      //--- für eine 2te Magic Number muss die Klasse CTrade ein 2tes mal mit anderer bezeichnung verwendet werden
      trade.SetAsyncMode(true);           //--- Asynchronen Trade Modus verwenden

      if(!TradePanel.Create(ChartID(),"Trade Panel",0,20,20,305,290))
         return(INIT_FAILED);
      TradePanel.Run();

      return(INIT_SUCCEEDED);
     }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   void CTradePanel::OnTimer(void)
     {

     }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

Hab eigentlich alles genauso gemacht wie Du schreibt Otto, aber funktioniert trotzdem nicht

hab sogar die 

#include <Controls\Wnd.mqh>

eingefügt, hilft aber nix, ich bleib bei einem klick hängen


wobei, ich versteh ja nicht, wo die

IS_CAN_DBL_CLICK
herkommt, die finde ich nichtmal über die Suchfunktion in der Doku
 

wenn ich das ganze Analysiere und mir einen Haltepunkt in Zeile 612 und 615 einbaue dann bekomme ich

also aus 615 wird 616 weil ich die Zeile mit der Print vom Otto noch eingefügt habe



mein großes Problem, er bricht mir ja schon beim ersten Click ab.

weil wenn ich den ersten Slick setze


wenn ich das weiterdrücke mit F5 kommt dann


 

so, jetzt hab ich weitergesucht, 

das kommt aus den Defines


#define CONTROLS_DBL_CLICK_TIME             (4000)    // double click interval


original steht der Wert auf 100


wenn ich den erhöhe dann passiert was eigenartiges


erster Click ist der EinfachClick und jeder folgende muss in dieser definierten Zeit passieren das der DBL_Click ausgeführt wird.

dann brauche ich quasi 3 Clicks für den DBL_Click


wenn ich jetzt hergehe, und diese Einstellung auf 100 lasse, und dafür in der Funktion


bool CWnd::OnMouseUp(void)
  {
   if(IS_CAN_DBL_CLICK)
     {
      uint last_time=GetTickCount();
      Print(last_time-m_last_click); 
      if(m_last_click==0 || last_time-m_last_click>CONTROLS_DBL_CLICK_TIME)
        {
        Print("Klicks");
         m_last_click=(last_time==0) ? 1 : last_time;
        }
      else
        {
         m_last_click=0;
         return(OnDblClick());
        }
     }
   if(IS_CAN_DRAG)
      return(OnDragEnd());
   if(!IS_CLICKS_BY_PRESS)
      return(OnClick());
//--- handled
   return(true);
  }

bei der Abrage der Zeit das < auf ein > ändere

das sieht dann so aus

bool CWnd::OnMouseUp(void)
  {
   if(IS_CAN_DBL_CLICK)
     {
      uint last_time=GetTickCount();
      Print(last_time-m_last_click); 
      if(m_last_click==0 || last_time-m_last_click<CONTROLS_DBL_CLICK_TIME)
        {
        Print("Klicks");
         m_last_click=(last_time==0) ? 1 : last_time;
        }
      else
        {
         m_last_click=0;
         return(OnDblClick());
        }
     }
   if(IS_CAN_DRAG)
      return(OnDragEnd());
   if(!IS_CLICKS_BY_PRESS)
      return(OnClick());
//--- handled
   return(true);
  }


dann funktioniert die Funktion ganz normal


bin ich nicht normal oder ist Metaquotes das nicht?

 

Amando ich würde erstmal schauen ob das Ereigniss ON_DOUBLE_CLICK irgendwo definiert .

Ich konnte nichts finden aber die IDE kennt ihn ja.


Meiner Meinung nach kommt er nicht von Windows. So das er emuliert werden muss . Siehe Otto 

Hier kannst du testen ober er überhaupt "ankommt" .

Ich konnte ihn nicht erkennen, vielleicht du ja 

void OnChartEvent(const int    id,
                  const long   &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
      if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_DOUBLE_CLICK)
       {

       } // Breakpoint hier und Werte prüfen gegenprüfen oder einfach mit Print ausgeben.
  }

Komisch das der jetzt nicht rot dargestellt wird.

Ich tippe das er nicht übergeben wird. MQ schweigt sich ja immer bei Problemen aus.

Lässt lieber die User erst im Forum fragen stellen und beantwortet die dann mit Glück . Ich hasse dieses Verhalten an MQ .

 

ist bei mir auch Schwarz und beim Kompelieren kommt 


will er auch nicht,

wüsste auch nicht was ich hier reinschreiben sollte

      if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_DOUBLE_CLICK)
       {
                Was kommt hier?

       } // Breakpoint hier und Werte prüfen gegenprüfen oder einfach mit Print ausgeben.
 

Dort würde dann stehen was bei einem Doppel Klick passieren soll.


Das ist der Ereignissrotine für die Grafik. Die ID ist nur ein INT Wert passend zum Ergeigniss

Ich habe das mit der EasyAndFastGUI Artikeln damals "gewurschtelt" :-) Build 16 .

Das er jetzt dein ON_DOUBLE_CLICK nicht erkennt heist das er in der EasyAndFastGUI definiert ist.

Aber kurz über lang ....du wirst nicht glücklich.


Mache lieber 2 Buttons und ärger dich nicht über den BETA-STATUS der Grafik-Schnittstelle.

 

Hab die Definition nun doch gefunden .

Hier die Biliothek -> https://www.mql5.com/de/code/19703

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Defines.mqh |
//|                        Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Режим "Эксперт в окне"
#define EXPERT_IN_SUBWINDOW false
//--- Имя класса
#define CLASS_NAME ::StringSubstr(__FUNCTION__,0,::StringFind(__FUNCTION__,"::"))
//--- Имя программы
#define PROGRAM_NAME ::MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)
//--- Тип программы
#define PROGRAM_TYPE (ENUM_PROGRAM_TYPE)::MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE)
//--- Предотвращение выхода из диапазона
#define PREVENTING_OUT_OF_RANGE __FUNCTION__," > Предотвращение выхода за пределы массива."

//--- Шаг таймера (миллисекунды)
#define TIMER_STEP_MSC (16)
//--- Задержка перед включением перемотки счётчика (миллисекунды)
#define SPIN_DELAY_MSC (-450)
//--- Символ пробела
#define SPACE          (" ")

//--- Для представления любых названий в строковом формате
#define TO_STRING(A) #A
//--- Распечатка данных события
#define PRINT_EVENT(SID,ID,L,D,S) \
::Print(__FUNCTION__," > id: ",TO_STRING(SID)," (",ID,"); lparam: ",L,"; dparam: ",D,"; sparam: ",S);

//--- Идентификаторы событий
#define ON_WINDOW_EXPAND            (1)  // Разворачивание формы
#define ON_WINDOW_COLLAPSE          (2)  // Сворачивание формы
#define ON_WINDOW_CHANGE_XSIZE      (3)  // Изменение размеров окна по оси X
#define ON_WINDOW_CHANGE_YSIZE      (4)  // Изменение размеров окна по оси Y
#define ON_WINDOW_TOOLTIPS          (5)  // Нажатие на кнопке "Всплывающие подсказки"
//---
#define ON_CLICK_LABEL              (6)  // Нажатие на текстовой метке
#define ON_CLICK_BUTTON             (7)  // Нажатие на кнопке
#define ON_CLICK_MENU_ITEM          (8)  // Нажатие на пункте меню
#define ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM   (9)  // Нажатие на пункте меню в контекстном меню
#define ON_CLICK_FREEMENU_ITEM      (10) // Нажатие на пункте свободного контекстного меню
#define ON_CLICK_CHECKBOX           (11) // Нажатие на чекбоксе
#define ON_CLICK_GROUP_BUTTON       (12) // Нажатие на кнопке в группе
#define ON_CLICK_ELEMENT            (13) // Нажатие на элементе
#define ON_CLICK_TAB                (14) // Переключение вкладки
#define ON_CLICK_SUB_CHART          (15) // Нажатие на объекте-графике
#define ON_CLICK_INC                (16) // Изменение счётчика вверх
#define ON_CLICK_DEC                (17) // Изменение счётчика вниз
#define ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON    (18) // Нажатие на кнопке комбо-бокса
#define ON_CLICK_LIST_ITEM          (19) // Выбор пункта в списке
#define ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM      (20) // Выбор пункта в списке комбобокса
#define ON_CLICK_TEXT_BOX           (21) // Активация текстового поля ввода
//---
#define ON_DOUBLE_CLICK             (22) // Двойной клик левой кнопки мыши
#define ON_END_EDIT                 (23) // Окончание редактирования значения в поле ввода
//---
#define ON_OPEN_DIALOG_BOX          (24) // Событие открытия диалогового окна
#define ON_CLOSE_DIALOG_BOX         (25) // Событие закрытия диалогового окна
#define ON_HIDE_CONTEXTMENUS        (26) // Скрыть все контекстные меню
#define ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS   (27) // Скрыть контекстные меню от текущего пункта меню
//---
#define ON_CHANGE_GUI               (28) // Графический интерфейс изменился
#define ON_CHANGE_DATE              (29) // Изменение даты в календаре
#define ON_CHANGE_COLOR             (30) // Изменение цвета посредством цветовой палитры
#define ON_CHANGE_TREE_PATH         (31) // Путь в древовидном списке изменён
#define ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON (32) // Изменение состояния левой кнопки мыши
//---
#define ON_SORT_DATA                (33) // Сортировка данных
#define ON_MOUSE_BLUR               (34) // Курсор мыши вышел из области элемента
#define ON_MOUSE_FOCUS              (35) // Курсор мыши зашёл в область элемента
#define ON_REDRAW_ELEMENT           (36) // Перерисовка элемента
#define ON_MOVE_TEXT_CURSOR         (37) // Перемещение текстового курсора
#define ON_SUBWINDOW_CHANGE_HEIGHT  (38) // Изменение высоты подокна
//---
#define ON_SET_AVAILABLE            (39) // Установить доступные элементы
#define ON_SET_LOCKED               (40) // Установить заблокированные элементы
//---
#define ON_WINDOW_DRAG_END          (41) // Перетаскивание формы завершено
//+------------------------------------------------------------------+


Also ist der Wert 22 für Doppelklick.

Jetzt noch den Wert von CHARTEVENT_CUSTOM dazuaddieren dann hast du den Wert der bei ID stehen muss.

Kommste mit ? :-)

Christian:

Hab die Definition nun doch gefunden .

Hier die Biliothek -> https://www.mql5.com/de/code/19703


Also ist der Wert 22 für Doppelklick.

Jetzt noch den Wert von CHARTEVENT_CUSTOM dazuaddieren dann hast du den Wert der bei ID stehen muss.

Kommste mit ? :-)

das wäre mir ja noch klar Christian,

if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+22)

nur was nützt mir das?


mir ist auch noch klar, das ich in der OnChartEvent die Ereignisse definiere wo eine Eingabe am Chart erfolgt.

Interessanterweise, ich muss das ja für den Click auch nicht definieren


https://www.mql5.com/de/docs/event_handlers/onchartevent


ausserdem, wie würde ich den Button ansprechen? das wäre ja das nächste Thema dabei ;-)


was ich in der On Chart mache, ist die Beschreibung der Linien ändern

      if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG) ObjectSetString(0,"TPLine",OBJPROP_TEXT,0,"TP "+" "+
         DoubleToString(MathAbs(ObjectGetDouble(0,"TPLine",OBJPROP_PRICE,0)-ObjectGetDouble(0,"BuySellLine",OBJPROP_PRICE,0)) *MathPow(10,_Digits),0)+" EUR "+
         DoubleToString((MathAbs(ObjectGetDouble(0,"TPLine",OBJPROP_PRICE,0)-ObjectGetDouble(0,"BuySellLine",OBJPROP_PRICE,0)) *MathPow(10,_Digits)*SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE))*Lots,2)
         );

das funktioniert problemlos, aber da schreibe ich ja auch nur den Text der Linien neu


btw, mit den 2 Button hast Du natürlich recht, das ist allerdings ein Platzproblem und eigentlich störts ja nicht wirklich wenn das gehen würde

ich verwende einmal klicken für die BreakEven Line reinsetzten

Doppelklick für gleich auf BE setzen.

Wenn die Linie zuerst kommt wärs mir auch nicht so tragisch, weil ich ja mit den Button Objekte eh alle lösche

