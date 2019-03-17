MQL5 Cloud - Keine Aktivität der Agenten seit dem 2019-02-24 und neue Agenten nicht in der Agentenliste - Seite 2
Wie lange wird das dauern (ungefähr)?
Renat:
Kehrt mit der neuen Preisformel zur nächsten Version zurück.
Ports 443, 2000-2024 freigegeben
Sind die Ports der Agenten zwingend notwendig ? (local ja aber doch nicht außerhalb )
Ich war immer der Meinung das nur 443 nötig sei.
Da die Agenten selber eine Verbindung zur Cloud über 443 eröffnen.
Hi,
naja der Client sagt ja er kreiert einen Port fürs lokale Netzwerk. Sprich öffentliches Netz nein. Privates Netz ja.
SPI Firewall will auch solche Freigaben damit diese erreichbar wären (Sollte ich jemals meine Computer für Berechnungen benötigen)
Wer wissen will wann es wieder weiter geht mit dem Geld verdienen guckt hier mal ab und zu
https://cloud.mql5.com/en/stats
Stand Anfang März. Alle Berechnungen sind zum erliegen gekommen.Anscheinend nutzen alle nur realticks....irgendwie auch logisch.
Geht weiter. Zumindest zeigt das die lokale Überwachung an. Welches Build entscheident ist ...kiene Ahnung . 2007/2008/2009 ...