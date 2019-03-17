MQL5 Cloud - Keine Aktivität der Agenten seit dem 2019-02-24 und neue Agenten nicht in der Agentenliste
Du bist nicht allein.
Wichtig ist zu wissen das MQ das Testen in der CLOUD mit echten Ticks in den neuen Updates entfernt hat.
Ich denke das hat für einen großen Einbruch geführt.
Bei mir ist seit Feb. Schluss .
Bei mir ist das auch so und Ich denke auch, wie Christian, dass 'keine Ticks mehr' der Grund ist.
Aber es könnte auch sein, dass aktuell der Optimierer 'kaputt' ist und der eine oder andere zZ. auf Optimierung verzichtet.
danke für eure Antworten und die Zeit fürs lesen meiner Textwand. Ja bei mir sieht es genau gleich aus. Seit dem 24/25.02.2019 ist sense.
Antworten hier eigentlich auch Devops oder Jungs direkt von MQL5?
Schönes Wochenende euch und teu teu teu das es bei euch auch wieder besser wird. Sonst werden wohl leider Alternativen hermüssen...
Träum weiter ....
Sorry für den Ausdruck , ist aber wahr.
Ich könnte mir aber gut vorstellen das sie das erstmal temporär entfernt haben um irgendwas mit der Speicherung der Ticks zu machen.
Denn aktuell ist es ja so das man sich durch die vielen Instanzen und Cloud aufträgen gigabyteweise doppelte Ticks auf die Platten packt.
Das weis auch MQ. Eine Zentrale speicherung wäre eine Lösung und die neuen "Services" könnten ein Weg sein.
Glaube nicht das MQ so eine "Einnahmequelle" selber verbaut.
Viele sind zu MT5 gewechselt eben wegen dieser Testmöglickeit. Also wenn ich entscheiden dürfte würde ich meine Gedanken so umsetzen.
Mal sehen ..
Wie ich schon vermutet habe kam nun die Sicherheit von renat.
Wird in einer der nächsten Versionen wieder aktiviert
Wie lange wird das dauern (ungefähr)?
Bei mir tat sich gestern ganz kurz um 15:42 und um 21:25 etwas.
Um es in $ auszudrücken: 0.00013$
Bis jetzt ist wieder nix.
Mal warten was die nächsten Tage passiert.
Wie ich schon vermutet habe kam nun die Sicherheit von renat.
Wird in einer der nächsten Versionen wieder aktiviert
Guten Tag,
danke für die Informationen. Was heißt neue Version? Wäre hier ein Upgrade aller Clients notwendig?
Wenn es bald wieder geht habe ich kein Problem damit zu warten. Das mit den Gigabyteweise gelagerten Ticks habe ich bereits mehrfach festgestellt.
Festplatte bzw. Windows 10 beschwert sich das die Platte voll ist/war.
Guten Tag,
danke für die Informationen. Was heißt neue Version? Wäre hier ein Upgrade aller Clients notwendig?
Wenn es bald wieder geht habe ich kein Problem damit zu warten. Das mit den Gigabyteweise gelagerten Ticks habe ich bereits mehrfach festgestellt.
Festplatte bzw. Windows 10 beschwert sich das die Platte voll ist/war.
Ja , über ein Update des Clients.
Zitat Renat
Kehrt mit der neuen Preisformel zur nächsten Version zurück.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Guten Abend,
erstmal danke das es die MQL5 Cloud gibt. Ich hoffe ich bin hier richtig. Die Forensuche habe ich bereits eine Stunde lang gequält, habe aber nur ältere Beiträge gefunden die nicht unbedingt hilfreich waren. Habe leider auch keinen extra Bereich für die MQL5 Cloud gefunden.
Ich habe aktuell 63 Rechner online. Diese machen pro Tag zwischen 0.22€ bis zu 26€ je nach Auslastung.
Mir ist jetzt aufgefallen das die Zahlungen quasi eingestellt wurden. Hier mal der Auszug aus den Zahlungen von zwei Wochen bis:
Wie man sieht sind diese seit dem 25.02.2019 deutlich nach unten bis aktuell nicht existent gegangen.
Die Computer sind unterschiedlicher OS Systeme aber alle 64 Bit Windows 7 oder 10 mit auch den unterschiedlichsten MQL5 Cloud Builds (1957-2007)
Mein aktueller Testclient ist ein Laptop von HP Probook 430 G5 mit einem I8250u Prozessor, 8GB Ram, 256GB SSD, neuester Build der MQL5 Cloud, Windows 10 64 Bit mit allen aktuellen Updates.
Firewallregeln sind auf folgende Werte gesetzt (HW/SW):
Ports 443, 2000-2024 freigegeben
Metatrader.exe alle Verbindungen zulassen.
Dieser Client wird nicht als Agent angezeigt in der Agentenliste obwohl positiv verbunden, siehe Log CPU0:
JJ 0 23:59:43.339 Startup access rights to common directory successfully checked
ME 0 23:59:43.340 Startup service start initialized
KE 0 23:59:43.340 Startup create startup thread
DR 0 23:59:43.340 Startup thread successfully created
II 0 23:59:43.341 Startup MetaTester 5 x64 build 2007 (25 Feb 2019)
LM 0 23:59:43.349 Server MetaTester 5 started on 0.0.0.0:2000
RH 0 23:59:43.357 Startup initialization finished
QN 0 23:59:43.365 Startup startup thread finished successfully
DD 0 23:59:45.033 Network connected to agent1.mql5.com
Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich. Vielen Dank fürs lesen und Gute Nacht.