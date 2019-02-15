Indikator Grundlagen
Alles sehr richtig erkannt.
Den Unterschied bei den 2 Versionen der OnInit() siehst du an den Parametern.
Die Variante die du wählst hat Einfluss auf den Aufruf des Indikators (Startbildschirm).
Bei der kurzen Variante
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[])
erscheint dort ein zusätzlicher Tab 'Parameters' in dem die Preisart ausgewält werden kann.
Den dort erscheinenden Wert kannst du mit
#property indicator_applied_price PRICE_TYPICAL // oder andere Vorgabe
voreinstellen.
Dlle Arrays die du in der OnCalculate() verwendest lönnen als Series eingestellt werden, falls du mit index 0 auf die aktuelle Kerze zugreifen willst.
Das ist nicht immer der Fall.
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //ArraySetAsSeries(high, true); //ArraySetAsSeries(low, true); int start=(prev_calculated==0)?0:prev_calculated-1; // kompakteste definition die ich kenne for(int i=start; i<rates_total; i++) { // falls du hier auf [i-1] zugreifen willst muss die start angepasst werden // int start=(prev_calculated==0)?1:prev_calculated-1; // zB. um Steigungen zu berechnen double slope=close[i]-close[i-1]; // wird hier einen Indexfehler produzieren } return(rates_total); } // die parametername konnen auch anders lauten, der Compiler meckert nicht! // ist aber unüblich und nicht zu empfehlen int OnCalculate(const int total, const int previ, const int begin, const double& price[]) { //ArraySetAsSeries(price, true); return(total); }
Es braucht Jahre um die tiefen Geheimnisse zu lüften ;)
edit: Ich war jetzt geistig noch bei den EAs, da ist das mit dem ArraySetAsSeries sehr wichtig.
Bei der Indikatoren ist es eher nicht üblich.
Danke Otto,
was sagt diese Zeile eigentlich aus?Vor allem der teil ?0: ist mir nicht klar
int start=(prev_calculated==0)?0:prev_calculated-1; // kompakteste definition die ich kenne
Amando, F1?
=>
int OnCalculate (const int rates_total, // Feldgroesse price[] const int prev_calculated, // verarbeitete Bars im früheren Aufruf ... );
Also Anzahl und bereits berechnete Bars auf dem Chart.
Carl,
was bedeutet ?0: ?
das ist die grosse frage
Das ist nur eine kompakte schreibweise für
int start; if(prev_calculated==0) start=0; else start=prev_calculated-1;
oder
int start=prev_calculated-1; if(start<0) start=0;
viele Wege führen nach Rom.
Danke, jetzt ist mir das klar
Wann muss ich bei einem Indicator einen Hilfsbuffer setzen?
in der OnInit initialisiere ich ja die Buffer für den Indikator
SetIndexBuffer(0,buffer1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,buffer2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,sum,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(5,MA_Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
bei dein INDICATOR_DATA, das sind die Buffer welche anschliessend als Line geplottet werden
bei INDICATOR_CALCULATION das sind ja nur hilfsbuffer,
die Frage ist,
wann muss ich einen Buffer in der OnInit() initialisieren, und wann reicht es, wenn ich einen Buffer einfach mit
double Buffer1[];
definiere?
diese definition kann ich ja global durchführen, bzw diese erst in der OnCalculation laufen lassen?
Im Debugger siehst du kleine Geheimzeichen hinter dem buffer wie S oder I oder beides.
Zuerst wird 'dynamic array[0]' angezeigt.
Nach SetIndexBuffer 'dynamic array[xxx],I -> die Arraygröße und shift wird vom System automatisch angepasst.
Nach ArraySetAsSeries() kommt ein S dazu: 'dynamic array[0],S -> AsSeries aber kein Buffer
'dynamic array[xxx],IS -> Buffer und Timeseries
Danke@Otto,
das verseh ich soweit, aber wann muss ich initialisieren in der OnInit() und wann nicht?
dann hab ich da nochwas
kann da mal wer drüberschauen?
irgendwie krieg ich das nicht so ganz hin
Der Indikator soll 2 MA einzeichnen und dann für den einen MA die %Fibo Werte.
Das Funktioniert so weit so gut, mit dem initialisieren seh ich den Indicator. Jedoch, wenn eine neue Kerze kommt, dann zeichnet er sich nicht weiter, bzw, irgendwann verschwindet er ganz vom Chart.
und zwar stoßt er sich das dieser Zeile
if(use_Fibo_MA) MA_Buffer[i]= MA[i];
irgendwie will er das MA[i] nicht
hat jemand eine Idee?
#property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 10 #property indicator_plots 10 //--- // MA Fibo #property indicator_label1 "MA_Fibo" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed, clrBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 // Trend MA #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrGreenYellow #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 // Fibo Levels #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrGray #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrGray #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrGray #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 1 #property indicator_type6 DRAW_LINE #property indicator_color6 clrGray #property indicator_style6 STYLE_SOLID #property indicator_width6 1 #property indicator_type7 DRAW_LINE #property indicator_color7 clrGray #property indicator_style7 STYLE_SOLID #property indicator_width7 1 #property indicator_type8 DRAW_LINE #property indicator_color8 clrGray #property indicator_type8 DRAW_LINE #property indicator_style8 STYLE_SOLID #property indicator_width8 1 #property indicator_type9 DRAW_LINE #property indicator_color9 clrGray #property indicator_style9 STYLE_SOLID #property indicator_width9 1 #property indicator_type10 DRAW_LINE #property indicator_color10 clrGray #property indicator_style10 STYLE_SOLID #property indicator_width10 1 input int Periode_Short_MA = 14; input int Periode_Trend_MA = 50; input bool use_Fibo_MA = true; input bool use_Trend_MA = true; input bool use_SechsunzwanzigProzent = false; input bool use_SiebenundDreisigProzent= true; input bool use_EinundSechzigProzent= false; input bool use_HundertProzent= false; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Short_MA = PRICE_CLOSE; input ENUM_MA_METHOD Mode_Short_MA = MODE_LWMA; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Trend_MA = PRICE_CLOSE; input ENUM_MA_METHOD Mode_Trend_MA = MODE_LWMA; double MA_Buffer[]; // Fibo Ma double MA_Trend_Buffer[]; // Trend MA // Fibo Levels double EinundSechzigProzent_oben[]; double EinundSechzigProzent_unten[]; double SiebenundDreisigProzent_oben[]; double SiebenundDreisigProzent_unten[]; double Dreiundzwanzig_oben[]; double Dreiundzwanzig_unten[]; double HundertProzent_oben[]; double HundertProzent_unten[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int MA_Handle, MATrend_Handle; int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,MA_Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,MA_Trend_Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,EinundSechzigProzent_oben,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,EinundSechzigProzent_unten,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,SiebenundDreisigProzent_oben,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(5,SiebenundDreisigProzent_unten,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(6,HundertProzent_oben,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(7,HundertProzent_unten,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(8,Dreiundzwanzig_oben,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(9,Dreiundzwanzig_unten,INDICATOR_DATA); MA_Handle = iMA(_Symbol,_Period,Periode_Short_MA,0,Mode_Short_MA,Price_Short_MA); MATrend_Handle = iMA(_Symbol,_Period,Periode_Trend_MA,0,Mode_Trend_MA,Price_Trend_MA); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- double MA[], TrendMA[]; int limit=rates_total-prev_calculated, count=(limit>1 ? rates_total : 1), cop2=0, cop1 = 0; cop2 = CopyBuffer(MA_Handle,0,0,count,MA); // Fibo MA = kurzer MA cop1 = CopyBuffer(MATrend_Handle,0,0,count,TrendMA); // Buffer für Trend MA // definieren der ragene für die Bars (kurze Schreibweise) int start=(prev_calculated==0)?0:prev_calculated-1; for(int i=start; i<rates_total; i++) { if(use_Fibo_MA) MA_Buffer[i]= MA[i]; if(use_Trend_MA) MA_Trend_Buffer[i] = TrendMA[i]; if (use_EinundSechzigProzent) { EinundSechzigProzent_oben[i] = MA[i] - (MA[i] / 100 * 0.618); EinundSechzigProzent_unten[i] = MA[i] - (MA[i] / 100 * 0.618)*-1; } if(use_SiebenundDreisigProzent) { SiebenundDreisigProzent_oben[i] = MA[i] - (MA[i] / 100 * 0.382); SiebenundDreisigProzent_unten[i] = MA[i] - (MA[i] / 100 * 0.382)*-1; } if(use_HundertProzent) { HundertProzent_oben[i] = MA[i] - (MA[i] / 100 * 1.000); HundertProzent_unten[i] = MA[i] - (MA[i] / 100 * 1.000)*-1; } if(use_SechsunzwanzigProzent) { Dreiundzwanzig_oben[i] = MA[i] - (MA[i] / 100 * 0.236); Dreiundzwanzig_unten[i] = MA[i] - (MA[i] / 100 * 0.236)*-1; } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Edit:
da hab ich auch den Hinweis dazu
wenn ich das ganze im Debugger laufen lasse dann bekomme ich für die MA[i] und MATrend[i] ewig 0 heraus, erst nach gefühlten 100 mal F5 drücken kommen da Werte, genau sind es die Perioden der MA. Also der 14er kommt nach 14 x F5, der 50er nach 50x F5
Edit2:
das Problem mit den Werten im Debugger hab ich gelöst
dazu musste ich
ArraySetAsSeries(MA,true); ArraySetAsSeries(TrendMA,true);
einfügen, das ist mir zwar nicht wirklich verständlich in einem Indicator, da sollte ein Array ja automatisch richtig initialisiert sein, aber gut, ist halt so
das Problem, das mit dem arrayoutofrange in der selben Zeile hab ich noch immer
Überprüf den Index:
if ( idx<0 || idx>=ArraySize(arr) ) { Print(idx," sz: ",ArraySize(arr)); Print(1.0/(sqrt(1)-1)); } // crash, den der Compiler nicht erkennt ;)
Hallo @all,
muss ja gestehen, ich habe noch nie einen Indicator geschrieben, das war mir bisher ja immer ein wenig zu hoch.
Aber da ich ja neugierig bin, hab ich jetzt mal ein paar Grundlegende Fragen dazu.
seh ich das richtig, bei den Buffern,
ich muss für jede Linie die ich Zeichnen will im Indikator einen Buffer verwenden.
im allgemeinen Teil, definiere ich die Buffer, in dem Fall 2, und anschliessend sage ich dem Indicator, wie er die jeweiligen Buffer darstellen soll. ACHTUNG: wenn ich das richtig verstanden habe, beginnen hier die Buffer bei 1
So, dann gehen wir in die OnInit weiter
in der OnInit, lege ich den Buffer fest, für was ich diesen verwenden will
Hier beginnen die Buffer bei 0 zu zählen?????? was ja auch logisch ist. Das heist, der indicator_style1 gilt für den Buffer 0? nehme ich zumindest an
INDICATOR_DATA
benötige ich für alle Buffer welche angezeigt werden sollen
INDICATOR_CALCULATIONS
benötige ich für alle Buffer welche nur zum zwischenspeichern dienen.
denke ich halt mal oder? sollte so sein
und dann mein größtes rätsel
was bitte ist der Unterschied zwischen
und
die im &price[] auszulesenden Werte sind ja oben nur einzeln dargestellt oder?
weitere fragen kommen.
