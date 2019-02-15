Indikator Grundlagen - Seite 4
Das maximum und minimum kann ich aber nur über die #property einstellen oder?
in der OnInit kann ich diese soviel ich gesehen habe nicht indizieren
Drück doch Callis Zaubertaste dann wird dir geholfen.
A bisserl mehr Selbständigkeit wär gefragt!
Es geht.
'Custom Indicators Properties' in der Reference
So einfach geht Indikator:
Drei verschiedene Darstellungsarten mit nur 65 Zeilen Code.
Die Indis.mqh wird benötigt.
Noch ein Beispiel, das auch zeigen soll, daß es sinnvoll ist Bibliotheken wie 'Indis.mqh' auszulagern.
Gleiche Aufgabenstellungen wie gehabt, Kerzengrößen darzustellen, nur diesmal färbig und für EAs leicht auszulesen.
DRAW_COLOR_LINE und DRAW_COLOR_HISTOGRAM etc. sind zwar nett anzusehen, aber für EAs eher unbrauchbar (AO zB).
Viel geeigneter sind da 2 Buffer, auch nett anzusehen, obendrein leicht im EA zu interpretieren. Und der Code ist wirklich kompakt.
Und so sieht es aus:
oder
Viel Erfolg beim Indi proggen.