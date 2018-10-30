Signal wird nicht ausgeführt - Seite 2
So, habe mal die 300 gesetzt. Das war es aber auch nicht.
Dafür habe ich nun wieder eine neue Meldung :
oben im MT5 sehe ich aber die zwei FX paare
Da steht "copying signal GBPJPY prohibited", also verboten? Hat dein Broker Restriktionen? Hat du mal versucht eine Order in dem Paar zu eröffnen?
Die Meldung "copying signal GBPJPY prohibited" sagt leider nicht, wo die 'Prohibition' passiert: Signalgeberseite, Brokerseite, Kontoseite, Terminalseite.
Ich würde jetzt einmal dem Signalgeber eine Frage schicken und dann auch JFD fragen.
Thx, hatte schon zuvor an die zwei geschrieben. Bei JFD warte ich noch auf die Server Logs. Der Signalgeber hat noch nicht reagiert. Bin echt mal gespannt was es ist ....
Ich hab gesehen, dass du "stopp loss und take profit kopieren" aktiviert hast, mach das mach raus, es kann sein, dass dein Broker beim Order setzen das nicht erlaubt, oder zu nahe am Entry ist. Das macht eh keinen Sinn, weil sich die Order eh schließt, wenn TP oder SL beim Signalgeber greift!
Hi, danke für die Idee, das war es aber leider auch nicht :-(
Habe jetzt mal das Signal zum Test in meinen Live Accont verschoben, selbiger fehler.
Dann wieder zurück zum Demo Account und eine Kostenloses Demo Signal bestellt, und auch dort bekomme ich bei allen FX Paaren einen Fehler.
Denke es ist doch ein JFD Problem ... mal auf die Antwort von JFD warten ....
Ja, schätze jetzt auch, dass es beim Broker liegt. Denn selbst wenn man Gold (wie z.B. bei XM) beim Signalgeber hat, erkennt der MT, dass es XAUUSD bei einem selbst. Bin mal gespannt!