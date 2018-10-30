Signal wird nicht ausgeführt
"Echtzeit-Signal abonnieren" ist aktiviert, oder? Weil es im Screenshot oben nicht angeklickt ist. Präfixe / Suffixe und Punkte (gbpusd.) werden normal automatisch adaptiert. Was auch sein kann, dass manchmal alle Paare im Marktfenster ("market watch" links oben im MT4, da wo alle Paare und Preise erscheinen), angezeigt werden müssen, dann da mal mit der rechten Maustaste klicken und "show all" anzeigen lassen.
Hi Marco, ja ist eigentlich aktiv. Es wird ja über das VPS ausgeführt. Habe es in VPS migriert, danach wir es automatich lokal dektiviert und am Server aktiviert.
Ich habe es mal mit "show all" versucht und dann neu synconisiert .... jetzt muss ich eben wieder warten und hoffen das es funktioniert
das show all war es leider auch nicht :-(
eben ist ein signal gekommen und selbiger fehler ..... :-(
Ja das mit VPS ist klar, aber ist es denn aktiviert, also angeklickt? Wird im Journal angezeigt, dass eine Synchronisation erfolgt?
Hi, der Tipp war gut.... das war es aber nicht. Ich konnte das Paar direkt kaufen ....
Aktuell bin ich echt ratlos .....
Hi, ich habe bei JFD einen Demo Account und mir mal ein VPS gebucht. Jetzt wollte ich ein Signal auf diesem Demo Account testen.
Der Trader Admin des Signals hat einen Trade durchgeführt, bei mir aber nicht :-( Hat wer einen Tipp warum das so ist?
( Signal wurde natürlich zu VPS migriert .... ^^ )