Signal wird nicht ausgeführt

Hi, ich habe bei JFD einen Demo Account und mir mal ein VPS gebucht. Jetzt wollte ich ein Signal auf diesem Demo Account testen.


Der Trader Admin des Signals hat einen Trade durchgeführt, bei mir aber nicht :-(  Hat wer einen Tipp warum das so ist?

Habe nun eben gesehen das diese Meldung im Log steht. Habe aber keine Idee was das Problem ist  :-(

Schon, aber wahrscheinlich hat GBPUSD einen post- oder präfix (GBPUSDm?), weil das zB. ein Mini-Konto ist?
 

Hallo, danke. Dachte das ist auch mein Problemn. Laut Broker JFD  hat es aber nur den Ticker  GBPJPY ohne einen Zusatz...


Hast Du noch eine Idee?


"Echtzeit-Signal abonnieren" ist aktiviert, oder? Weil es im Screenshot oben nicht angeklickt ist. Präfixe / Suffixe und Punkte (gbpusd.) werden normal automatisch adaptiert. Was auch sein kann, dass manchmal alle Paare im Marktfenster ("market watch" links oben im MT4, da wo alle Paare und Preise erscheinen), angezeigt werden müssen, dann da mal mit der rechten Maustaste klicken und "show all" anzeigen lassen.
 

Hi Marco, ja ist eigentlich aktiv. Es wird ja über das VPS ausgeführt. Habe es in VPS migriert, danach wir es automatich lokal dektiviert und am Server aktiviert.

das show all war es leider auch nicht :-(

Ja das mit VPS ist klar, aber ist es denn aktiviert, also angeklickt? Wird im Journal angezeigt, dass eine Synchronisation erfolgt?
 

Hi, ja im Log kann ich sehen das es aktiviert wird und am VPS ankommt.

boris.ott:

Hi, ja im Log kann ich sehen das es aktiviert wird und am VPS ankommt.

Da steht "copying signal GBPJPY prohibited", also verboten? Hat dein Broker Restriktionen? Hat du mal versucht eine Order in dem Paar zu eröffnen?

 
Hi, der Tipp war gut.... das war es aber nicht. Ich konnte das Paar direkt kaufen ....
Aktuell bin ich echt ratlos .....
