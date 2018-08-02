(MQL5 EA-Problem) Position wird sofort wieder geschlossen und EA beendet
Mir scheint, Du handelst DDU8 (was immer das ist) und dafür gibt es keine hist. Daten - könnte das sein?
Tester DDU8,M3: 189 ticks, 2 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.530. Test passed in 0:00:01.517 (including ticks preprocessing 0:00:00.063).
- Versuch die ersten Tests mit EURUSD?
- Versuch doch einmal das Programm aus diesem Artikel: https://www.mql5.com/en/articles/4951?
- www.mql5.com
Danke für die Ideen..DDU8 ist bei mir der September-Kontrakt vom DAX-Future. Historische Daten sind verfügbar.
EURUSD habe ich genau das gleich Problem. Habe ich auch schon getestet.
Bekomme ich bei der Demo auch einen Source-Code raus? Vermutlich nicht oder ?
Bin mir nicht ganz sicher, was Du mir damit sagen möchtest... evtl. ist es noch zu früh am Morgen ;-)
https://www.mql5.com/en/docs/constants/namedconstants/uninit -> Hier steht eine Liste mit Reason-Codes.
"1" bedeutet in dem Fall, dass das Programm vom Chart entfernt wurde. Dies steht ja auch schon 1 Zeile über dem "DeInit Reason: 1" -> "OnDeinit_UninitReason = Program my_first_ea.mq5 was removed from Chart"
Aber warum ist mir nicht klar bzw. was ich dagegen tun kann!?
https://www.mql5.com/en/forum/374 -> hier wird ein Bug beschrieben, der bei einem Timeframe-Wechsel auftritt. Bin mir aber nicht sicher, ob dies bei mir auch der Fall ist, da ich meiner Ansicht nach die Timeframe nicht mehr wechsle.
Beim Ablauf ist es bei mir so, wenn ich eine falsche Lot-Größe programmiere, kommt als Message eben "falsche Lot-Size", aber der Chart läuft Kerze für Kerze beim EA-Tester fröhlich weiter und der EA beendet sich auch nicht und will halt immer wieder eine Position eröffnen.
Nur sobald ich die Lot-Size im Programm wieder z.B. auf 1 setze, wird eine Order gesetzt, dann wird diese eben sofort wieder geschlossen und der EA beendet sich. D.h. auch hier findet z.B. kein Timeframe-Wechsel statt. (Habe den Tester und die Debug-Einstellungen im Editor auf z.B. EURUSD und M3 gestellt).
Von daher verstehe ich Deinen Hinweis bzw. Frage nicht.
- www.mql5.com
was für einen Zeitraum hast Du denn für den Backtest ausgewählt? Nimm mal einen wo auf jeden Fall Daten vorhanden sein müssen, letzter Monat, oder letzte Woche
Diesbezüglich bin ich schon auf Nummer sicher gegangen und habe den Zeitraum extra mal auf nur 23.7. - 27.7. gestellt.
Im Chart sieht man auch, das einige Kerzen davor vorhanden sind und der Tester am 23.7. seinen Testlauf beginnt.
schon einen anderen broker probiert?
Was ich nicht verstehe ist warum die Neueinsteiger immer ihren Code so geheim halten.
my_first_ea.ex5 klingt jetzt nicht nach dem Goldesel :--)
Einfach den Code Posten und die Lösung finden andere viel schneller als dieses im Trüben fischen.Oder bringt ihr immer ein Zettel zum KFZ-Mechaniker ......
Du meinst den "geheimen" Code, auf den ich ganz oben verlinkt habe ;-)
Ich wollte meinen ersten Post nicht unnötig aufblähen, da mir das Logbuch wichtiger war und der Code eben frei zugänglich ist.
Wenn sich jemand die Mühe machen sollte um mir zu helfen, hielt ich es am besten zu verlinken, da man sich dann eh einfach den ganzen Code herunterladen kann,
um zu schauen, ob die gleichen Probleme auftreten.
Ja du hast Recht , alles richtig gemacht. Hab das als "ich habe den code etwas modifiziert" interpretiert.
Vergiss als erstes das Code aus Artikeln funktioniert.
Sie sind teilweise einfach nur durch den Übersetzer gejagt ...der natürlich auch den Code mitübersetzt.
Geht schief ...
So zum Artikel ...im Artikel wurde das Symbol EURUSD genommen.
Du hast bei AMP wahrscheinlich ein Future ausgewählt.
Habe es eben mir EURUSD und einem Hedge Konto getestet. Ermacht was :-) siehe Bild.
Das bekommst du auch hin.
Dann fängst du an und spielst damit ein wenig.
Vergiss AMP für den Anfang , zumindest die Futures.
Forex , damit funktionieren die meisten EAs auf MQL5
Gruß
Hallo werte Community,
hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich versuche meine Strategie in einen EA zu integrieren, allerdings funktioniert das Grundgerüst "my_first_ea.mq5" von Samuel Olowoyo ( https://www.mql5.com/de/articles/100 ) schon nicht.
Nach dem Starten des Debugging aus dem MT5-Editor oder auch nach dem Starten des Strategietester aus dem MT5 läuft der Chart los.
Bei Beginn der 2. Kerze wird z.B. eine Verkaufs-Order gesetzt. Nach dem die Programm-Routine aus der Verkaufs-Order läuft, springt er sofort in die OnDeinit-Routine und beendet sich.
Vor dem Beenden wird die Position noch mit einer Kaufs-Order zum gleichen Level geschlossen.
Hier das Logbuch vom EA-Tester:
Vor der gelb markierten Stelle wurde die Sell-Order gesetzt... dann der EA geschlossen und darauf hin die Buy-Order ausgeführt.
Da ich auch einen anderen EA mit Bolinger-Bänder getestet habe, der das gleiche Problem hatte, gehe ich davon aus, dass mein Problem nicht im EA selbst liegt.
Ich nutze die MT5-Demo-Version von AmpFutures https://www.ampfutures.com/metatrader/ (Version 5.0 build 1881)
Der OrderCheck vor dem OrderSend….
OrderCheck(mrequest,mcheckresult);
…. gibt folgende Rückmeldung
Hier noch die Werte von...
OrderSend(mrequest,mresult);
type:ORDER_TYPE_SELL type_filling:ORDER_FILLING_FOK type_time:ORDER_TIME_GTC expiration… }
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Solltet Ihr noch weitere Infos benötigen - einfach melden.
Vielen Dank schon mal vorab und
freundliche Grüße
Tobias