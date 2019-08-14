die Monster_EA
Hallo MQL_Nutzer,
Habt ihr Lust gemeinsam einen Monster_EA zu entwickeln mit den Erfahrungen jeder einzelnen Trader der gerne mitmachen möchte? Man müsse sich natürlich erstmal Gedanken darüber machen wie so etwas zunächst organisiert werden muss. D.h. erstmal Rahmenbedingungen festlegen und den 1. Versuch starten. Ziel soll in diesem Versuch sein über einen Forum_Platform heraus kollektiv etwas gemeinsam zu entwicklen. DANACH können wir uns gerne ein komplexes Projekt aussuchen (habe da paar Ideen) und kreieren.
Grundlegend muss geklärt werden, ob ihr Lust und Bock auf so eine aktion hättet.
Grüße
bei solch Projekten die schon im vorhinen zum scheitern verurteilt sind - kein bedarf
Warum von vornherein zum Scheitern verurteilt? Deswegen müssen wir doch die Rahmenbedingungen besprechen und festlegen, dann ist doch alles easy...
Ich übernehme gerne die Projektleitung. Lasst uns das doch versuchen. Ohne es zur versuchen sollte man nicht den Todesurteil aussprechen :-)
Du bist sicher nicht der erste der das probiert.
und nachdem du selbst ja scheinbar nicht programmieren kannst riecht das viel zu sehr nach, ich will einen ea aber nix dafür zahlen. Das deine vorstellungen untealistisch sind zeigt schon dein suchen nach einem ea Programmierer für kein geld.
wenn ich einen ea programmiere und teste simd 100stumden mal nix, das zu eine, preis von sagen wir 80euro, da sieht man, wir haben andere vorstellungen
Ich finde du bist zu sehr voreilig mit deine Meinungen und Schlüsse.
Ich habe / gebe genug Geld aus für die Programmierung von EAs. Das Programmieren lassen der EA ist der letzte Schritt den auch ich dann übernehmen würde...
Be careful, this person promised to pay for my work later (referring to temporary difficulties with VISA). Well, he did not do it.
Something wrong in code - no.
I asked much than your offer - no.
So, be careful!
Ich habe einen ziemlich guten EA, können gerne mal schreiben.
Grüße Thomas
Grundsätzlich ist das eine nette Idee :-)
Kann auch zu einem netten Egebnis führen.
Die Programmierung kann entweder eine Person machen, oder wenn aufgeteilt, Module/Methoden/Funktionen nach genauer Beschreibung, auf mehrere Personen verteilt werden.
Wer kann so etwas managen?
Vielleicht am besten der, der am meisten Ahnung von Projektleitung hat?
Wer hat Kompetenzen um eine erfolgversprechende Strategie entwickeln zu können?
Wer kann die Zwischenergebnisse gewissenhaft austesten und Response geben?
Auf jeden Fall ist das alles zusammen nicht so einfach, wenn es keine One-Man-Show werden soll!
Hatte sowas schonmal in einem Forum durchgezogen.
Letztendlich war schon die Strategiefindung sehr langatmig.
Dennoch hatten wir ein Ergebnis, welches nicht unbrauchbar zum Erfahrungsammeln war.
Was MQL4 angeht bin ich noch einigermaßen fit.
Wie man den Code auf MQL5 zum Laufen bekommt habe ich auch durch.
Ideen, oder besser, Erfahrung mit Stragegien die nicht funzen habe ich auch reichlich ;-)
Aber auch Ansätze was evtl. sinnvoll sein könnte auch.
Gruß Joe
Ich wäre dabei und ich habe schon reichlich EAs programmiert. (MQL4)
Die funktionieren auch alle, nur hab ich weder selber eine Strategie programmieren können, noch ist mir bisher ein gekaufter oder kostenloser EA untergekommen, der *dauerhaft* Erträge erwirtschaftet.
Wäre aber gerne bereit, mich mit einzubringen. Vielleicht hat ja jemand eine dauerhaft erfolgreiche Strategie, die wir umsetzen können.
Ich kann dazu auch eine geschlossene Community einrichten, wo man sich austauschen kann.
Wenn man das mal weiter vertieft, sieht man, ob sich das zu projektieren lohnt.
Bin immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten - also sagt Bescheid. :-)
Benki
Was ist, wenn Ihr Euch an bereits existierendes Projekt anschließt?
Zum Beispiel hier: https://www.mql5.com/de/forum/233849?
