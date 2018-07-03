VPS einrichten
Hallo Zusammen,
also ich hab mir einen EA zusammen gebastelt. Der auch funktioniert, wenn ich ihn im MT4 laufen lasse.
Jetzt wollte ich es mal mit VPS versuchen. Hab mir schon probeweise erstmal einen Account bei Metaquotes für einen Monat gebucht.
Das Ganze hab ich dann im MT4 soweit synchronisiert und es hat auch den Status "gestartet".
Jetzt sind aber einige Tage und dadurch auch einige Einstiege möglich gewesen, aber Pustekuchen. Nix ist passiert.
Hallo,
Rufen Sie das Journal des virtuellen Terminals auf, vielleicht gibt es Fehler bei der Arbeit des Expert Advisros
Der eine Monat soll ja 10$ kosten. Und genau so viel hab ich auf das MQL-Konto gebucht.
Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber das Guthaben beträgt hier immer noch 10$, wobei aber auch gleichzeitig 10$ als "gesperrt" markiert sind.
Während das Hosting-Abo läuft, wird der Betrag auf dem MQL5-Account reserviert. Erst nach dem Ablauf des Abonnements wird der Betrag abgebucht.
https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps
Hast Du includes / DLLs? Dann funktioniert der VPS Service nicht.
Hallo,
Im Journal gibt es nichts auffälliges. Alles ist "successfully loaded".Ok, das hab ich mir auch schon so gedacht, dass der Betrag eben dafür gesperrt ist.
Im Journal gibt es nichts auffälliges. Alles ist "successfully loaded".Ok, das hab ich mir auch schon so gedacht, dass der Betrag eben dafür gesperrt ist.
https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps
Hast Du includes / DLLs? Dann funktioniert der VPS Service nicht.
Ich habe tatsächlich eine DLL geladen, aber nur #import "wininet.dll".
Den Grundaufbau habe ich aus einem anderen EA übernommen. Muss mal schauen, ob ich diese DLL überhaupt brauche.
Aber ohne DLL's müsste es dann gehen? Woran merke ich, dass der EA dann auch tatsächlich gestartet ist und dann auch 24h/5 mitläuft?
Weil, wenn ich mir die CPU-Daten ansehen, läuft er ja schon eigentlich angeblich mit...
Nun ja, ich weiß ja nicht, was Du da so programmieren wolltest.
Ich brauche WinINet in EAs jedenfalls nicht.
The Windows Internet (WinINet) application programming interface (API) enables applications to interact with FTP, and HTTP protocols to access Internet resources.
As standards evolve, these functions handle the changes in underlying protocols, enabling them to maintain consistent behavior.
Hier noch ein Link zum Vergleich WinINet und WinHTTP (eine Art Funktionsliste): https://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/desktop/hh227298(v=vs.85).aspx
Ich würde es rausschmeißen, neu compilieren und (erfolgreich) testen und dann neu mit dem VPS synchronisieren.
ok, auf den ersten Blick scheint es so, dass ich diese dll nicht brauche. Test sieht auch gut aus. Ich probiere es mal. Wird jetzt ein paar Tage vermutlich dauern, bis wieder ein schöner Einstrieg kommt.
Aber an sich müsste der EA dann schon scharf sein oder muss ich immer bevor ich den MT4 schließe den Button "AutoTrading" anklicken und auch im Journal "Virtaul Hosting: 4702347 status is 'started' zu sehen sein?
ok, auf den ersten Blick scheint es so, dass ich diese dll nicht brauche. Test sieht auch gut aus. Ich probiere es mal. Wird jetzt ein paar Tage vermutlich dauern, bis wieder ein schöner Einstrieg kommt.
Aber an sich müsste der EA dann schon scharf sein oder muss ich immer bevor ich den MT4 schließe den Button "AutoTrading" anklicken und auch im Journal "Virtaul Hosting: 4702347 status is 'started' zu sehen sein?
Nach dem (erfolgreichen) Umzug auf den virtuellen Server solltest Du unbedingt lokal vor dem Schließen Autotrading ausschalten, ansonten handelt Dein EA auf beiden Systemen.
so, heute wäre beim Dax ein schöner Einstieg gewesen. Aber wieder mal Pustekuchen.
Hab den Eintieg dann nach einiger Zeit im Simulator erfolgreich testen können.
Ich weiß nicht mehr, wie ich das in der Vergangenheit gemacht hab. Aber heute hab ich den EA auf dem VPS mit vorher eingeschaltetem lokalem "AutoTrading" synchronisiert.
Dabei wird das lokale "AutoTrading" deaktiviert. Denke mal, dass das Normal ist. Und den Lokalen MT4 hab ich dann auch so mit deaktiviertem "AutoTrading" geschlossen.
Weiß nicht, ob das was bringt.
Woran könnte es denn noch liegen?
Ich habe hier einen Screenshot vom Journal gezogen. Vielleicht könnt ihr ja damit etwas anfangen.
Da steht auch "Signals disabled"! Brauche ich das?
Schauen Sie ins Journal des Expert Advisors, der auf VPS läuft
da ist die Liste komischerweise leer! Ich glaube aber, dass ich schon mal zw. Terminal und Experten geschaltet habe und die Liste war definitiv nicht leer.
EDIT: Ich habe mal den Zeitraum ab Gestern genommen --> log3.jpg
Hab es erst jetzt gesehn, was bedeutet uninit reason 9 ?
da ist die Liste komischerweise leer! Ich glaube aber, dass ich schon mal zw. Terminal und Experten geschaltet habe und die Liste war definitiv nicht leer.
EDIT: Ich habe mal den Zeitraum ab Gestern genommen --> log3.jpg
Hab es erst jetzt gesehn, was bedeutet uninit reason 9 ?
uninit reason 9 meint, dass das Terminal window geschlossen wurde.
Kannst Du Deinen Code nochmal durchsuchen, ob eventuell das Terminal statt einer Order geschlossen wurde?
https://www.mql5.com/en/docs/check/uninitializereason
Hier die Fehlercodes: https://www.mql5.com/en/docs/constants/namedconstants/uninit
