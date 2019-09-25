Probleme mit Werten aus ICustom - Seite 2
Hast Du schon mal den Debugger versucht?
Dafür sollte aber besser der Indikator nicht wo anders im Terminal laufen!
Setze mit DebugBreak() die Punkte, an denen Du Dir die verschiedenen Werte anschauen willst!
Bisher nicht, weil ich bisher aber auch noch nie etwas davon gehört habe. Müsste ich dann wohl mal ausprobieren. Hält man dabei das Programm dann einfach zwischendrin an und schaut ob Werte richtig übergeben wurden? Ist das die Logik dahinter?
Hatte mir vielleicht erhofft, dass ich mir sowas ersparen kann, falls der Fehler für jemanden klar ersichtlich ist :-P
Danke schon einmal für den Tipp.
Meist kommt man beim Entwickeln nicht am Debugger vorbei!
Wird vom Editor gestartet und setz mal ein DebuBreak() am Anfange von OnInit(), OnCalculate() und OnTick() und mach Dich damit vertraut - kann einem viel Zeit ersparen!
Danke für den Hinweis. Ich habe es soeben ausprobiert. Habe:
vor
eingefügt. OnTick() habe ich nicht in meinem EA. Das OnNewBar() ist wohl eine Funktion in der wiederum OnTick() verwendet wird. Dder EA soll im Prinzip also erst aktiv werden, sobald sich eine neue Kerze formiert. Wie dem auch sei. Ich habe dann den den Debugger gestartet und die Auswertung bleibt komplett leer.
Irgendeine Idee? Ich werde es hier in der Zwischenzeit natürlich weiter probieren.
Seufz - in die jeweilige Funktion an den Anfang, z.B. als erstes, dann kannst Du durch die ganze Funktion zeilenweise gehen. Lass Dir Variablen anzeigen - ist alles im Menü-Punkt Debug des Editors aufgelistet und erklärt!
Sorry für mein Unvermögen. Also wie folgt:
Falls ja kriege ich den folgenden Fehler:
Für die Vollständigkeit des Codes den ich gepostet habe, ist hier noch der Code von OnNewBar():
Bisher nicht, weil ich bisher aber auch noch nie etwas davon gehört habe.
Ebenfalls Seufz!
Mach einfach einen Doppelklick auf die Nummer der Zeile und du hast einen Breakpoint. Nochmal Doppelklick drauf und weg ist er wieder.
Ist viel flexibler als DebugBreak().
Pass dir die Symbolleiste im Metaeditor an, da ist standardmäßig zuwenig drin.
DebugBreak() ist eine bereits definierte (Standard-)Funktion also so:
Danke für den Hinweis. Ich habe es soeben ausprobiert. Habe:
vor
eingefügt. OnTick() habe ich nicht in meinem EA. Das OnNewBar() ist wohl eine Funktion in der wiederum OnTick() verwendet wird. Dder EA soll im Prinzip also erst aktiv werden, sobald sich eine neue Kerze formiert. Wie dem auch sei. Ich habe dann den den Debugger gestartet und die Auswertung bleibt komplett leer.
Irgendeine Idee? Ich werde es hier in der Zwischenzeit natürlich weiter probieren.
Ohne die OnTick wird der ea nicht funktionieren.
die OnNewBar wird von der OnTick aufgerufen, ohne OnTick wird der ea niemals was machen, in der OnNewBar hat die OnTick nichts verloren
EDIT: hier eine Funktion für einen neuen bar