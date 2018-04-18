Wie kann ich 3 unterschiedliche MT4 in Win7 autostarten UND deren Fenster öffnen ?
Es geht mit einem PowerShell Script!
Das kann dann auch
- gleich überwachen, ob sie laufen und, wenn Deine MT4 auf einer externene vps laufen,
- Dich benachrichtigt, wenn die vps neu gestartet wird und
- das Skript kann dann bei Systemstart automatisch gestartet werden!
Hallo,
- verknüfungen mit der/den terminal.exe erstellen
- die Verknüpfungen (!!!) umbenennen. Z.b. terminal_ea1; terminal_ea2
- autostartordener öffnen durch den Befehl „shell:startup“ im Fenster Ausführung.
- umbenannte Verknüpfungen in den AutostartOrdner legen
Denke so klappt es dann...
VG!
1. Komischerweise finde ich dazu auch NULL bei Google - ich bin wahrscheinlich weltweit der einzige Anwender mit dieser Konfiguration ...
2. Daher meine Frage - WIE ist es möglich die MT4 zu starten - gäbe es für Win7 evtl einen Mausklicksimulator mit dem ich das aufzeichnen kann - das wäre dann die typische Windoof Lösung ... Lol
Du suchst falsch :-D - das gibt es alles, ist aber -warum auch immer- möglicht komplex dargestellt oder bedarf einiger Tools
--> GUTE NACHRICHTEN: alles unnötig- Du bekommst das mit Windows Boardmitteln hin!
Wie also:
Entweder so wie Markus sagt, oder Du öffnest den "Aufgabenplaner" (Task Scheduler)- und legst eine neue einfach Aufgabe an. Diese benötigt einen Trigger (beispielsweise meldest Du einen Nutzer auf Deinem PC automatisch an, dann nach Anmeldung). Du führst bei diesem Trigger eine Batchdatei aus (bspw. RestartReboot.bat). In dieser Datei kannst Du allerlei Aufrufe machen, bspw. Parameter beim Starten der MT mitgeben.
echo "RestartReboot" taskkill /F /IM terminal64.exe /T taskkill /F /IM terminal.exe /T :: ::taskkill einfügen, falls Du auch manuell neu starten willst /F mein Force :: echo "Killed" timeout /T 5 echo "will restart now" start /D "C:\Program Files\MT51folder" /MIN terminal64.exe timeout /T 20 start /D "C:\Program Files\MT52folder" /MIN terminal64.exe timeout /T 15 start /D "C:\Program Files (x86)\MT4folder" /MIN /BELOWNORMAL terminal.exe :: ::belownormal meint, dass der Prozess mit geringerer Priorität ausgeführt wird (falls Du knapp an CPU bist und Demo von produktiv trennen willst) :: echo "Started" timeout /T 20
PRTG ...die Eierlegende Wollmilchsau :-)
Überwacht Processe und reagiert bei einstellbaren Schwellen
Ram-Verbrauch , CPU-Verbrauch , Process gestoppt ...und und und..
Dann läuft ein Skript los und führt aufgaben aus.
"Process XY läuft nicht -> Starten"
als Beispiel.
Push Benachrichtigung aufs Handy , Email etc ..
Alles Dabei was das Herz begehrt :-)
Bis 100 Sensoren kostenlos !#
Seit 4 Jahren bei mir im Einsatz top !
Gruß Christian
Also das sollte doch kein Problem sein 3 Desktopverknüpfungen zu erstellen, den Namen etwas zu ändern und in Autostart zu verschieben.
Alles mit "Task Scheduler" klappt nicht wie ich das will - der startet dann die EA nur als Prozesse - aber das Hauptfenster öffnet nicht und kein EA wird so geladen.
Ergo "Task Scheduler" bringt nichts.
PhilExpat:
Die 3 Terminal.exe umbenannen und in Sutostart kopieren bringt leider nix.
- verknüfungen mit der/den terminal.exe erstellen
- die Verknüpfungen (!!!) umbenennen. Z.b. terminal_ea1; terminal_ea2
- autostartordener öffnen durch den Befehl „shell:startup“ im Fenster Ausführung.
- umbenannte Verknüpfungen in den AutostartOrdner legen
Ok, daran die Verknüpfungen umzubenennen hatte ich nicht gedacht - das probiere ich mal.
Alles mit "Task Scheduler" klappt nicht wie ich das will - der startet dann die EA nur als Prozesse - aber das Hauptfenster öffnet nicht und kein EA wird so geladen.
Ergo "Task Scheduler" bringt nichts.
Hallo @PhilExpat,
Du startest wahrscheinlich das Skript als Systemuser oder anderer User als den, welchen Du für die Anmeldung nutzt.
Entsprechend laufen dann Dein MTs, aber Du hast keine GUI.
Das Skript selbst funktioniert? Also wenn Du die .bat Datei ausführst, werden alle MT Instanzen geschlossen und anschließend wieder gestartet? Wenn nein, hast Du da noch einen Fehler im Skript.
Schritt für Schritt:
Danach nochmal die Eigenschaften überprüfen und vor allem den ausgewählten User für die Ausführung kontrollieren.
Also, ob das alles dafür steht ?
Verwende doch einfach VPS Hosts und alles läuft 24/7. Ich mache das schon jahrelang so und ehrlich gesagt, wir reden hier vom automatisierten Handel, da sollten doch die 10 Euro pro Monat wohl verdient werden. Sonst wäre der ganze Aufwand doch umsonst.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Leider updatet Windows ab und zu, und manchmal haben wir Stomausfälle. Den PC neu starten ist nicht das Problem - nur finde ich keinen Weg nach einen Neustart meine 3 MT4 auch zu starten.
Ins Autostartverzeichnis geht es nicht - da die ja alle nur terminal.exe heissen
Über den Taskmanager klappt es auch nicht weil sie dann zwar als Service laufen - aber eben nicht im Fenster - woher weiss ich also dass meine EA auch laufen und gehandelt wird?
Ich hab zwar ein paar "Autostartmanager gefunden - die sind aber auch alle für die Tonne, denn das wichtigste können sie auch nicht - nämlich die MT4 Fenster zu öffnen.
Komischerweise finde ich dazu auch NULL bei Google - ich bin wahrscheinlich weltweit der einzige Anwender mit dieser Konfiguration ...
Daher meine Frage - WIE ist es möglich die MT4 zu starten - gäbe es für Win7 evtl einen Mausklicksimulator mit dem ich das aufzeichnen kann - das wäre dann die typische Windoof Lösung ... Lol