Metaquotes Backtest Daten 2015 EURUSD fehlerhaft!
Lass Dich nicht entmutigen, so ist das manchmal!
- Hast Du versucht diesen Zeitraum im visual Mode Dir anzuschauen? Was zeigen da die Kurse, Kerzen, Indikatoren, Dein EA, wenn Du ihn mit Comment() den "Abstand" zum Entrysignal anzeigen lässt?
- Was sind das für Kurse?
- Wenn Du die Kurse 'selber' gemacht hast, ahh, geht ja nicht ist wohl mt5 :(
- Schau Dir einmal Deine Kurse an in der Historiendatenbank (F2?)
EURUSD
Der Kurs wird richtig angezeigt aber die Trades sind alle auf einer Linie. Die Bid/Ask Preise scheinen kaputt zu sein. Mit M1 OHLC funktioniert das backtesten nur möchte ich auch hin und wieder mit tickdaten testen.
Das verwirrende ist halt, löschen der Daten und neu runterladen hilft nicht :( immer wieder das selbe Problem!
Wenn Du mit dem MT5 mit Tickdaten testen willst, beziehst Du die vom Broker! Du müsstest mit dem sprechen, aber ob sich da jemand bereit erklärt, den Fehler zu suchen zu finden und zu korrigieren???
Deswegen wechsele ich (noch) nicht auf mt5, denn ich traue den Brokern nicht, weil das (hist. Tickdaten) 1. bereit halten (für jede Timeframe, es sind alle Tickdatendateien gleich groß und das kostet Speicherplatz) zum 2. downloaden für die Demokonteninhaber(!), das kostet Traffic, und ist nicht ihr Geschäft, mit dem sie Geld verdienen!
Kleiner Einwurf :
Die Tickdaten scheinen ja ok zu sein laut deinem Chart.
Poste mal die komplette EA Log von einem Testerdurchlauf ( AlsFile wenn zu groß !)
Einmal mit OHLC1min und eine mal mit Tick und dann als letztes mit Echten Ticks .
Also 3 Files
Gruß Christian
Habe eben mal einen der Beispiel EA's (MACD) laufen lasse, ... selbes Bild. Es kann also nicht an meinem Script liegen!
Beim Visualisieren sieht man auch schön das die Trades zum Teil schon längst hätten SL/TP gehen müssen... tun sie aber nicht weil der Kurs angeblich ganze zeit gleich bleibt die m1 kerzen passen aber seltsamerweise.
Bid und Ask sind einfach total fürn Eimer, über Monate! Das war vorher nicht so schlimm (Dezember 2014 war zb schon seit ich mit den Metaquotes Daten arbeite generell ziemlicher Murks)
Gut wenn du das Problem mit 2 verschiedenen Ea's geprüft hast schließen wir mal deinen EA aus. Du konntest es noch weiter einkreisen wenn du andere Symbole mal nutzt.
Die Daten von MQ werden schon richtig sein nur liegen sie bei dir "defekt" auf der Platte.
Ein deinstallieren von heutiger Software löscht nicht immer alle Daten.Vieles wird bewusst auf verschlungenen Pfaden liegen gelassen.
Mache mal die radikal Kur und lösche alle Daten mit der Endung .hst auf deinem Rechner.
Keine Angst das sind nur die Tick Daten von MT (habe ich eben noch mal geprüft bei mir :-) )
Falls du Everything hast gehts einfach . In die Suchmaske *.hst eintragen dann alle gefundenen markieren und weg damit.
Danach MUSS sich der MT die Daten neu holen.
Bin gespannt ....Gruß
Hat nichts gebracht, soweit ich das überfliegen konnte waren die Dateien von teilweise schon lange nicht mehr genutzten MT4 Versionen. Also von der Theorie schon mal Richtig das da was übrig bleibt irgendwo.
Allerdings hab ich eigentlich versucht alles zu löschen und es hat auch die Daten neu runtergeladen danach laut dem MT5 Strategietester.
Der Fehler ist wirklich nur bei EURUSD und nur bei mir, bei nem Kollegen geht alles.
Schade , so nun musst du aber liefern.
Logs wie gefordert im obigen Post. Bitte auch die Logs vom MT. Es gibt ja 2 . Nun sind es 6 Datein
Gruß
EURUSD : 2015.07.23 23:59 - real ticks discarded for 1 minutes out of 1439 total minute bars within a day OM 3 09:29:21.798 Ticks EURUSD : 2015.07.23 23:59 - 30 tick prices mismatch for 1 minute bars RD 0 09:29:24.375 Ticks EURUSD : real ticks begin from 2014.12.01 00:00:00 DQ 3 09:29:24.375 Ticks EURUSD : 2014.12.01 00:00 - 2015.08.30 00:00 real ticks discarded for 1 minutes of 275524 total minute bars, every tick generation used EE 3 09:29:24.375 Ticks EURUSD : 2014.12.01 00:00 - 2015.08.30 00:00 tick prices of 30 ticks not matched for 1 minute bars NH 3 09:29:24.375 Ticks EURUSD : 2014.12.01 00:00 - 2015.08.30 00:00 last prices absent for 16448 minute bars, bid prices used CJ 3 09:29:24.375 Ticks EURUSD : 2014.12.01 00:00 - 2015.08.30 00:00 last prices absent for 28 whole days, bars built by bid prices FH 3 09:29:24.375 Ticks EURUSD : 2014.12.01 00:00 - 2015.08.30 00:00 last prices translation turned off for 765 minute bars, bid and last prices used
Da steckt wohl der Fehler. Aber das ist ja nur eine Bestätigung von dem was ich mir dachte. Helfen tut das jetzt nicht wirklich oder? Könnte meine SSD vielleicht nen Schuss weg haben, falls metatrader immer an der selben Stelle rumschreibt? Hab schon so einige Terabyte hin und her geschubst durch Backtests :D
Ich habe seit mehreren Wochen folgendes Problem:
Egal was ich mache (neu installieren, neues Demo Konto) ich habe immer wieder diese 2 riesigen Lücken in den Tick-Daten! Das raubt mir langsam echt den Nerv!
Selbst das kopieren der Daten von einem Freund (bei dem alles funktioniert!!!) hat nicht geholfen. Die Motivation weiter am EA zu arbeiten ist dadurch aktuell gleich 0 :(
Edit, soweit ich es beurteilen kann sind die Bid/Ask Preise über Wochen/Monate in den fehlerhaften Zeiträumen einfach immer die selben.