DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCButtonCreate 

Create

Crea nuovo controllo CButton.

virtual bool  Create(
   const long    chart,      // chart ID
   const string  name,       // nome
   const int     subwin,     // sottofinestra chart
   const int     x1,         // x1 coordinate
   const int     y1,         // y1 coordinate
   const int     x2,         // x2 coordinate
   const int     y2          // y2 coordinate
   )

Parametri

chart

[in]  chart ID.

name

[in] Nome univoco del controllo.

subwin

[in]  Sottofinestra Chart.

x1

[in]  X coordinate dell'angolo superiore sinistro.

y1

[in]  Y coordinate dell'angolo superiore sinistro.

x2

[in]  X coordinate dell'angolo inferiore destro.

y2

[in]  Y coordinate dell'angolo inferiore destro.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.