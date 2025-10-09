



主要功能

四种独特的价格行动策略： 从 HFT Tick 动量、烛台吞没形态、RSI 反转或经典 EMA 交叉中选择你的核心逻辑。

灵活的入市方法： 使用市价单即时执行交易，或使用止损单和限价单精确计划进场。

高级马丁格尔系统： 通过三种不同的马丁格尔类型，超越经典方法：经典乘数、带和值的乘数以及带初始和值的和值。

动态手数大小： 选择固定手数，或让 EA 根据账户余额和止损的百分比自动计算头寸大小。

全面的交易管理： 以点为单位设置止损。 通过风险收益比确定目标。 v1.10 中的新功能： 强大的双模式 跟踪止损 ，以 点数 或 货币为单位 。

机构级风险管理： 设置 每日盈利目标 ，自动锁定收益。 通过 每日缩水限制 （固定金额或百分比）保护您的资本 。 根据服务器时间或自定义 UTC 窗口自定义风险计算期。

全面的时间和时段控制： 定义一周内每天的确切交易时间。如果需要，在交易时段结束时自动关闭所有交易。

内置交易冷却时间： 通过设置平仓交易与下次进场之间的最短时间，防止过度交易。

智能保证金检查： 在进行交易之前，EA 始终会检查是否有足够的保证金，从而保护您的账户免受错误的影响。

详细功能说明

交易策略

微调 EA 的逻辑，以符合您的市场观点。

HFT Tick 动量： 对于高频剥头皮者，该策略分析逐点数据，捕捉短期动量爆发。

烛台吞没： 一种强大的价格行为模式，可在新柱收盘时识别潜在的趋势反转。

RSI 反转： 根据经典的 RSI 信号进行交易，在指标从超买或超卖区域反转时进入。

EMA 交叉： 一种稳健的趋势跟踪策略，当价格收盘跨越指定的指数移动平均线时触发交易。

双模式跟踪止损

当市场走势对你有利时，动态保护你的利润。

点追踪： 在距离当前价格一定距离的点位追踪止损，确保您的利润。非常适合震荡市场。

资金追踪： 锁定特定的现金数额。无论距离多远，止损都将追踪以保护确定的货币利润。

每日风险保护

安心交易。从每个交易日开始，EA 都会跟踪您账户的表现。如果触及每日盈利目标或达到最大缩水，它将 关闭所有未结头寸并停止交易 ，直到第二天，确保您的本金和利润。

这款 EA 适合哪些人使用？

希望自动执行不同价格行动策略的交易者。

需要对风险管理进行高度定制的用户。

采用或希望安全尝试马丁格尔策略的交易者。

在特定市场时段操作的系统交易者。

完全可定制的输入

所有设置都有清晰的分组和标签，便于配置：

核心交易策略 指标设置 手数大小和马丁格尔 交易管理 时间和时段管理 每日风险管理 EA 识别（神奇数字）

建议