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主要功能
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四种独特的价格行动策略： 从 HFT Tick 动量、烛台吞没形态、RSI 反转或经典 EMA 交叉中选择你的核心逻辑。
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灵活的入市方法： 使用市价单即时执行交易，或使用止损单和限价单精确计划进场。
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高级马丁格尔系统： 通过三种不同的马丁格尔类型，超越经典方法：经典乘数、带和值的乘数以及带初始和值的和值。
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动态手数大小： 选择固定手数，或让 EA 根据账户余额和止损的百分比自动计算头寸大小。
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全面的交易管理：
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以点为单位设置止损。
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通过风险收益比确定目标。
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v1.10 中的新功能： 强大的双模式 跟踪止损 ，以 点数 或 货币为单位。
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机构级风险管理：
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设置 每日盈利目标 ，自动锁定收益。
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通过 每日缩水限制 （固定金额或百分比）保护您的资本 。
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根据服务器时间或自定义 UTC 窗口自定义风险计算期。
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全面的时间和时段控制： 定义一周内每天的确切交易时间。如果需要，在交易时段结束时自动关闭所有交易。
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内置交易冷却时间： 通过设置平仓交易与下次进场之间的最短时间，防止过度交易。
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智能保证金检查： 在进行交易之前，EA 始终会检查是否有足够的保证金，从而保护您的账户免受错误的影响。
详细功能说明
交易策略
微调 EA 的逻辑，以符合您的市场观点。
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HFT Tick 动量： 对于高频剥头皮者，该策略分析逐点数据，捕捉短期动量爆发。
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烛台吞没： 一种强大的价格行为模式，可在新柱收盘时识别潜在的趋势反转。
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RSI 反转： 根据经典的 RSI 信号进行交易，在指标从超买或超卖区域反转时进入。
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EMA 交叉： 一种稳健的趋势跟踪策略，当价格收盘跨越指定的指数移动平均线时触发交易。
双模式跟踪止损
当市场走势对你有利时，动态保护你的利润。
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点追踪： 在距离当前价格一定距离的点位追踪止损，确保您的利润。非常适合震荡市场。
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资金追踪： 锁定特定的现金数额。无论距离多远，止损都将追踪以保护确定的货币利润。
每日风险保护
安心交易。从每个交易日开始，EA 都会跟踪您账户的表现。如果触及每日盈利目标或达到最大缩水，它将 关闭所有未结头寸并停止交易 ，直到第二天，确保您的本金和利润。
这款 EA 适合哪些人使用？
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希望自动执行不同价格行动策略的交易者。
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需要对风险管理进行高度定制的用户。
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采用或希望安全尝试马丁格尔策略的交易者。
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在特定市场时段操作的系统交易者。
完全可定制的输入
所有设置都有清晰的分组和标签，便于配置：
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核心交易策略
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指标设置
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手数大小和马丁格尔
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交易管理
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时间和时段管理
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每日风险管理
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EA 识别（神奇数字）
建议
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为获得最佳性能和不间断交易，请在虚拟专用服务器（VPS）上运行此 EA。
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在真实账户上部署之前，请务必对所选符号和时间框架进行全面的回溯测试。
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从模拟账户上的基于风险的手数大小（ PERCENT_OF_BALANCE）开始，了解 EA 在您设置下的表现。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/63569
定制的买卖线，标注清晰，有助于直观了解买卖价格WaveTrend
波浪趋势指标（WT）是一种功能强大的技术分析工具，用于识别趋势方向和潜在的反转点。它在一个单独的窗口中绘制两条线，即 WT1 和 WT2，这两条线是根据价格动量和平滑均线计算得出的。
EA 可识别理论汇率与实际汇率之间的差异，以执行风险最小化的交易机会。MT5 to Telegram Professional Library
适用于 MetaTrader 5 的专业 Telegram Bot 集成库。向 Telegram 频道和群组发送交易信号、屏幕截图、报告和实时通知的完整解决方案。