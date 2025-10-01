Simple_Grid è il più semplice Expert Advisor "a griglia". Questo Expert Advisor imposta una griglia di ordini pendenti (solo stop osolo limite) in entrambe le direzioni a partire dal prezzo corrente a una distanza specificata nei parametri di input. L'Expert Advisor non ha uno Stop Loss. A partire dalle 23:30 tutti gli ordini pendenti che non sono stati "attivati"vengono cancellati, e una nuova griglia di ordini pendenti viene impostata solo dopo le 4:00.

Nei parametri di input dell' Expert Advisor c'è la possibilità di impostare:

Passo della griglia degli ordini pendenti Distanza dal prezzo corrente al primo ordine della griglia Numero di ordini in una direzione Selezionare il tipo di ordini pendenti ( solo ordinistop o solo ordinilimite ). Dimensione del profitto atteso (Take Profit) Dimensione fissa del lotto Numero magico dell'Expert Advisor

ATTENZIONE!!! Questo Expert Advisornon è destinato a fare trading su un conto reale e a realizzare profitti!!!! L'Expert Advisor è stato scritto da me mentre studiavo il linguaggio di programmazione MQL5, ora è un po' stilizzato (i commenti non necessari sono stati rimossi) ed è destinato solo all'inserimento in CodeBase.