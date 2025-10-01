Unisciti alla nostra fan page
Griglia semplice - sistema esperto per MetaTrader 5
Simple_Grid è il più semplice Expert Advisor "a griglia". Questo Expert Advisor imposta una griglia di ordini pendenti (solo stop osolo limite) in entrambe le direzioni a partire dal prezzo corrente a una distanza specificata nei parametri di input. L'Expert Advisor non ha uno Stop Loss. A partire dalle 23:30 tutti gli ordini pendenti che non sono stati "attivati"vengono cancellati, e una nuova griglia di ordini pendenti viene impostata solo dopo le 4:00.
Nei parametri di input dell' Expert Advisor c'è la possibilità di impostare:
- Passo della griglia degli ordini pendenti
- Distanza dal prezzo corrente al primo ordine della griglia
- Numero di ordini in una direzione
- Selezionare il tipo di ordini pendenti (solo ordinistop osolo ordinilimite).
- Dimensione del profitto atteso (Take Profit)
- Dimensione fissa del lotto
- Numero magico dell'Expert Advisor
ATTENZIONE!!! Questo Expert Advisornon è destinato a fare trading su un conto reale e a realizzare profitti!!!! L'Expert Advisor è stato scritto da me mentre studiavo il linguaggio di programmazione MQL5, ora è un po' stilizzato (i commenti non necessari sono stati rimossi) ed è destinato solo all'inserimento in CodeBase.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/63244
