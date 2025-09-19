Unisciti alla nostra fan page
EMA_RSI_RISK-EA - sistema esperto per MetaTrader 5
Questo Expert Advisor (EA) si basa su una strategia di trend-following e di conferma del momentum che utilizza due medie mobili esponenziali (Fast EMA e Slow EMA) insieme al Relative Strength Index (RSI).
-
Segnale di acquisto: La Fast EMA incrocia la Slow EMA e l'RSI è superiore a una soglia definita.
-
Segnale di vendita: L'EMA veloce incrocia l'EMA lenta e l'RSI è inferiore a una soglia definita.
-
Gestione del rischio: L'EA calcola dinamicamente la dimensione del lotto in base al saldo del conto e alla percentuale di rischio. Imposta automaticamente lo Stop Loss e il Take Profit.
-
Finestra di trading: Il filtro orario opzionale consente di fare trading solo durante le ore specificate.
Il codice è interamente scritto in MQL5 e può essere collegato a qualsiasi grafico. Gli utenti possono regolare i parametri relativi a EMA, RSI, rischio, dimensione del lotto, livelli di Stop Loss/Take Profit e orari di trading per adattarli alla propria strategia.
Simbolo e timeframe consigliati:
EURUSD, H1 (funziona anche su altre coppie e timeframe con la regolazione dei parametri).
Parametri:
-
FastEMA / SlowEMA → definiscono le medie mobili.
-
RSIPeriod / RSI_Buy / RSI_Sell → impostazioni RSI.
-
RiskPercent → % del saldo del conto da rischiare per ogni operazione.
-
StopLoss / TakeProfit → in punti.
-
StartHour / EndHour → filtro sull'orario di negoziazione.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62732
