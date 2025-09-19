Questo Expert Advisor (EA) si basa su una strategia di trend-following e di conferma del momentum che utilizza due medie mobili esponenziali (Fast EMA e Slow EMA) insieme al Relative Strength Index (RSI).

Segnale di acquisto : La Fast EMA incrocia la Slow EMA e l'RSI è superiore a una soglia definita.

Segnale di vendita : L'EMA veloce incrocia l'EMA lenta e l'RSI è inferiore a una soglia definita.

Gestione del rischio : L'EA calcola dinamicamente la dimensione del lotto in base al saldo del conto e alla percentuale di rischio. Imposta automaticamente lo Stop Loss e il Take Profit.

Finestra di trading: Il filtro orario opzionale consente di fare trading solo durante le ore specificate.

Il codice è interamente scritto in MQL5 e può essere collegato a qualsiasi grafico. Gli utenti possono regolare i parametri relativi a EMA, RSI, rischio, dimensione del lotto, livelli di Stop Loss/Take Profit e orari di trading per adattarli alla propria strategia.

Simbolo e timeframe consigliati:

EURUSD, H1 (funziona anche su altre coppie e timeframe con la regolazione dei parametri).

Parametri: