Logify는 EA 및 지표의 디버깅, 추적, 모니터링을 간소화하도록 설계된 MQL용 로깅 라이브러리입니다. 로그 수준, 유연한 형식 및 여러 핸들러를 지원하여 차트나 터미널에서 직접 구조화되고 사용자 지정 가능하며 정리된 로그를 제공합니다. MQL 프로젝트에 쉽게 통합할 수 있는 가볍고 우아한 솔루션입니다.
📦 특징
- 여러 로그 수준: 디버그, 정보, 경고, 오류, 치명적
- 그래프, 터미널, 파일 또는 데이터베이스에 직접 로그 표시
- 사용자 정의 가능한 로그 형식 및 레이아웃
- 여러 핸들러가 있는 모듈식 아키텍처
- 가볍고 간편한 통합 및 사용
🚀 설치
- Logify 폴더를 다음 주소로 복사하세요:
MQL5/Include/
- EA, 인디케이터 또는 스크립트에 Logify 포함:
#include <Logify/Logify.mqh>
- Git을 사용하여 설치할 수 있으며, 리포지토리에 액세스하여 단계를 따르기만 하면 됩니다.
🔧 빠른 시작 예제
기본 설정을 사용한 간단한 예제:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 가져오기| //+------------------------------------------------------------------+ #include <Logify/Logify.mqh> CLogify Logify; //+------------------------------------------------------------------+ //| 전문가 초기화 기능| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 로그 예시 Logify.Debug("Initialization started"); Logify.Info("Account balance is OK"); Logify.Alert("Take profit reached"); Logify.Error("Failed to send order", "Order", "Reason: No money"); Logify.Fatal("Critical error: Invalid input parameters"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
사용자 지정 핸들러 설정이 포함된 고급 예제. 이 예에서는 로그 기록을 파일과 그래프 댓글에 저장합니다. 각각의 설정을 사용자 지정합니다.
//+------------------------------------------------------------------+ //| 가져오기| //+------------------------------------------------------------------+ #include <Logify/Logify.mqh> CLogify Logify; //+------------------------------------------------------------------+ //| 전문가 초기화 기능| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 주석 처리기 구성 MqlLogifyHandleCommentConfig config_comment; config_comment.size = 10; config_comment.frame_style = LOG_FRAME_STYLE_SINGLE; config_comment.direction = LOG_DIRECTION_UP; config_comment.title = "My Expert"; //--- 댓글 핸들러 생성 및 구성 CLogifyHandlerComment *handler_comment = new CLogifyHandlerComment(); handler_comment.SetConfig(config_comment); handler_comment.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_comment.SetFormatter(new CLogifyFormatter("{date_time} [{levelname}]: {msg}","hh:mm:ss")); //--- 파일 핸들러 구성 MqlLogifyHandleFileConfig file_config; file_config.CreateDateRotationConfig("my_expert","logs",LOG_FILE_EXTENSION_LOG,10,100,CP_UTF8); //--- 파일 핸들러 생성 및 구성 CLogifyHandlerFile *handler_file = new CLogifyHandlerFile(); handler_file.SetConfig(file_config); handler_file.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_file.SetFormatter(new CLogifyFormatter("{date_time} [{levelname}]: {msg} ({filename} | {origin} | {function})","hh:mm:ss")); //--- 핸들러 첨부 Logify.AddHandler(handler_comment); Logify.AddHandler(handler_file); //--- 로그 예시 Logify.Debug("Initialization started"); Logify.Info("Account balance is OK"); Logify.Alert("Take profit reached"); Logify.Error("Failed to send order", "Order", "Reason: No money"); Logify.Fatal("Critical error: Invalid input parameters"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
각 설정을 이해하려면 라이브러리 개발의 각 단계를 설명하는 아래 글을 읽어보시기 바랍니다:
- 로그 레코드 마스터하기(1부): MQL5의 기본 개념 및 첫 번째 단계
- 로그 레코드 마스터하기(2부): 로그 포맷 지정하기
- 로그 레코드 마스터하기(3부): 로그 저장을 위한 핸들러 살펴보기
- 로그 레코드 마스터하기(4부) 파일에 로그 저장하기
- 로그 레코드 마스터하기(5부): 캐시 및 로테이션으로 핸들러 최적화하기
- 로그 레코드 마스터하기(6부): 데이터베이스에 로그 저장하기
- 로그 레코드 마스터하기(7부): 차트에 로그를 표시하는 방법
- 로그 레코드 마스터하기(8부) 스스로 번역되는 오류 레코드
- 로그 레코드 마스터하기(9부): 빌더 패턴 구현하기 및 기본 구성 추가하기
- 로그 레코드 마스터하기(10부): 억제를 구현하여 로그 재생 방지하기
✔️ 로그 수준
|Level
|설명
|DEBUG
|디버그에 대한 자세한 정보
|INFO
|일반 정보
|ALERT
|경고 또는 중요한 이벤트
|ERROR
|주의가 필요한 오류
|치명적
|치명적인 오류, 실행 중지
🖥️ 핸들러 포함
각 핸들러는 로그가 표시되거나 저장될 위치를 정의합니다.
|핸들러
|설명
|Comment
|그래프에 직접 로그를 표시합니다(댓글).
|콘솔
|메타트레이더 터미널에서 로그 표시
|파일
|.txt 또는 .log 파일에 로그 저장
|데이터베이스
|로그를 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장
예를 들어 그래픽 + 파일 + 콘솔과 같이 하나를 사용하거나 여러 핸들러를 동시에 결합할 수 있습니다.
🛠️ 로그 형식
포맷 패턴의 예시입니다:
"{date_time} [{levelname}]: {msg}"
사용 가능한 토큰:
- {레벨 이름}: 레벨 이름(디버그, 정보, 오류 등)
- {msg}: 메인 메시지
- {args}: 추가 인수 또는 세부 정보
- {타임스탬프}: 타임스탬프(초)(유닉스 시간)
- {날짜_시간}: 형식화된 날짜 및 시간(hh:mm:ss 등)
- {레벨}: 레벨에 대한 숫자 코드(0 = DEBUG, 1 = INFO...)
- {origin}: 로그 호출에 정의된 원본 또는 컨텍스트
- {파일 이름}: 소스 파일 이름(사용 가능한 경우)
- {함수}: 호출된 함수의 이름
- {line}: 로그가 발생한 코드의 줄 번호
⚖️ 라이선스
MIT 라이선스 - 개인 및 상업용 프로젝트에 무료로 사용할 수 있습니다.
👨💻 저자
MQL 개발을 보다 전문적이고 체계적이며 효율적으로 만드는 데 중점을 두고 joaopedrodev가 개발했습니다.
