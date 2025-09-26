Logify는 EA 및 지표의 디버깅, 추적, 모니터링을 간소화하도록 설계된 MQL용 로깅 라이브러리입니다. 로그 수준, 유연한 형식 및 여러 핸들러를 지원하여 차트나 터미널에서 직접 구조화되고 사용자 지정 가능하며 정리된 로그를 제공합니다. MQL 프로젝트에 쉽게 통합할 수 있는 가볍고 우아한 솔루션입니다.





📦 특징

여러 로그 수준: 디버그, 정보, 경고, 오류, 치명적

그래프, 터미널, 파일 또는 데이터베이스에 직접 로그 표시

사용자 정의 가능한 로그 형식 및 레이아웃

여러 핸들러가 있는 모듈식 아키텍처

가볍고 간편한 통합 및 사용





✔️ 로그 수준

Level

설명

DEBUG

디버그에 대한 자세한 정보

INFO

일반 정보

ALERT

경고 또는 중요한 이벤트

ERROR

주의가 필요한 오류

치명적

치명적인 오류, 실행 중지







🖥️ 핸들러 포함

각 핸들러는 로그가 표시되거나 저장될 위치를 정의합니다.

핸들러

설명 Comment

그래프에 직접 로그를 표시합니다(댓글). 콘솔

메타트레이더 터미널에서 로그 표시 파일

.txt 또는 .log 파일에 로그 저장 데이터베이스 로그를 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장

예를 들어 그래픽 + 파일 + 콘솔과 같이 하나를 사용하거나 여러 핸들러를 동시에 결합할 수 있습니다.





🛠️ 로그 형식

포맷 패턴의 예시입니다:

"{date_time} [{levelname}]: {msg}"

사용 가능한 토큰:

{레벨 이름}: 레벨 이름(디버그, 정보, 오류 등)

{msg}: 메인 메시지

{args} : 추가 인수 또는 세부 정보

추가 인수 또는 세부 정보 {타임스탬프} : 타임스탬프(초)(유닉스 시간)

타임스탬프(초)(유닉스 시간) {날짜_시간} : 형식화된 날짜 및 시간(hh:mm:ss 등)

형식화된 날짜 및 시간(hh:mm:ss 등) {레벨} : 레벨에 대한 숫자 코드(0 = DEBUG, 1 = INFO...)

레벨에 대한 숫자 코드(0 = DEBUG, 1 = INFO...) {origin} : 로그 호출에 정의된 원본 또는 컨텍스트

로그 호출에 정의된 원본 또는 컨텍스트 {파일 이름} : 소스 파일 이름(사용 가능한 경우)

소스 파일 이름(사용 가능한 경우) {함수} : 호출된 함수의 이름

호출된 함수의 이름 {line} : 로그가 발생한 코드의 줄 번호





⚖️ 라이선스

MIT 라이선스 - 개인 및 상업용 프로젝트에 무료로 사용할 수 있습니다.





👨‍💻 저자

MQL 개발을 보다 전문적이고 체계적이며 효율적으로 만드는 데 중점을 두고 joaopedrodev가 개발했습니다.