Logify è una libreria di log per MQL progettata per semplificare il debug, il tracciamento e il monitoraggio di EA e indicatori. Fornisce log strutturati, personalizzabili e organizzati direttamente sul grafico o nel terminale, con supporto per livelli di log, formati flessibili e gestori multipli. Una soluzione leggera ed elegante, facile da integrare nei vostri progetti MQL.





Caratteristiche

Livelli di log multipli: DEBUG, INFO, ALERT, ERROR, FATAL

Visualizzazione dei log direttamente su grafico, terminale, file o persino database

Formato e layout dei log personalizzabili

Architettura modulare con più gestori

Leggero e facile da integrare e utilizzare





✔️ Livelli dei registri

Livello

Descrizione

DEBUG

Informazioni dettagliate per il debug

INFO

Informazioni generali

ALLERTA

Avvertenze o eventi importanti

ERRORE

Errori che richiedono attenzione

FATALE

Errori critici, interrompere l'esecuzione







🖥️ Gestori inclusi

Ogni gestore definisce dove verranno visualizzati o memorizzati i log.

Gestore

Descrizione Commento

Visualizza i log direttamente sul grafico (Commento) Console

Mostra i log nel terminale MetaTrader File

Salvare i log in file .txt o .log Database Memorizza i log nel database SQLite locale

È possibile utilizzare uno o più gestori contemporaneamente, ad esempio grafico + file + console.





🛠️ Formato del log

Esempio di modello di formattazione:

"{date_time} [{levelname}]: {msg}"

Token disponibili:

{levelname}: Nome del livello (DEBUG, INFO, ERROR, ecc.)

{msg}: Messaggio principale

{args} : Argomenti o dettagli aggiuntivi

Argomenti o dettagli aggiuntivi {timestamp} : Timestamp in secondi (ora Unix)

Timestamp in secondi (ora Unix) {date_time} : Data e ora formattate (hh:mm:ss, ecc.)

Data e ora formattate (hh:mm:ss, ecc.) {level} : Codice numerico per il livello (0 = DEBUG, 1 = INFO...)

Codice numerico per il livello (0 = DEBUG, 1 = INFO...) {origine} : Origine o contesto definito nella chiamata di log

Origine o contesto definito nella chiamata di log {filename} : Nome del file sorgente (se disponibile)

Nome del file sorgente (se disponibile) {function} : Nome della funzione da cui è stata chiamata

Nome della funzione da cui è stata chiamata {linea} : Numero di riga nel codice in cui si è verificato il log





⚖️ Licenza

Licenza MIT - Libero di utilizzare per progetti personali e commerciali.





👨‍💻 Autore

Sviluppato da joaopedrodev, con l'obiettivo di rendere lo sviluppo di MQL più professionale, organizzato ed efficiente.