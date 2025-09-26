Unisciti alla nostra fan page
Logify è una libreria di log per MQL progettata per semplificare il debug, il tracciamento e il monitoraggio di EA e indicatori. Fornisce log strutturati, personalizzabili e organizzati direttamente sul grafico o nel terminale, con supporto per livelli di log, formati flessibili e gestori multipli. Una soluzione leggera ed elegante, facile da integrare nei vostri progetti MQL.
Caratteristiche
- Livelli di log multipli: DEBUG, INFO, ALERT, ERROR, FATAL
- Visualizzazione dei log direttamente su grafico, terminale, file o persino database
- Formato e layout dei log personalizzabili
- Architettura modulare con più gestori
- Leggero e facile da integrare e utilizzare
🚀 Installazione
- Copiare la cartella /Logify in:
MQL5/Include/
- Includere Logify nel proprio EA, indicatore o script:
#include <Logify/Logify.mqh>
- È possibile effettuare l'installazione utilizzando Git, basta accedere al repository e seguire i passaggi.
🔧 Esempio di avvio rapido
Esempio semplice con impostazioni predefinite:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Importazione| //+------------------------------------------------------------------+ #include <Logify/Logify.mqh> CLogify Logify; //+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione di inizializzazione dell'esperto| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Esempi di log Logify.Debug("Initialization started"); Logify.Info("Account balance is OK"); Logify.Alert("Take profit reached"); Logify.Error("Failed to send order", "Order", "Reason: No money"); Logify.Fatal("Critical error: Invalid input parameters"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
Esempio avanzato, con impostazioni personalizzate del gestore. In questo esempio, salviamo i record di log su file e nel commento del grafico. Personalizzazione delle impostazioni per ciascuno di essi.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Importazione| //+------------------------------------------------------------------+ #include <Logify/Logify.mqh> CLogify Logify; //+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione di inizializzazione dell'esperto| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Configurare il gestore dei commenti MqlLogifyHandleCommentConfig config_comment; config_comment.size = 10; config_comment.frame_style = LOG_FRAME_STYLE_SINGLE; config_comment.direction = LOG_DIRECTION_UP; config_comment.title = "My Expert"; //--- Creare e configurare il gestore dei commenti CLogifyHandlerComment *handler_comment = new CLogifyHandlerComment(); handler_comment.SetConfig(config_comment); handler_comment.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_comment.SetFormatter(new CLogifyFormatter("{date_time} [{levelname}]: {msg}","hh:mm:ss")); //--- Configurare il gestore di file MqlLogifyHandleFileConfig file_config; file_config.CreateDateRotationConfig("my_expert","logs",LOG_FILE_EXTENSION_LOG,10,100,CP_UTF8); //--- Creare e configurare il gestore di file CLogifyHandlerFile *handler_file = new CLogifyHandlerFile(); handler_file.SetConfig(file_config); handler_file.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_file.SetFormatter(new CLogifyFormatter("{date_time} [{levelname}]: {msg} ({filename} | {origin} | {function})","hh:mm:ss")); //--- Collegare il gestore Logify.AddHandler(handler_comment); Logify.AddHandler(handler_file); //--- Esempi di log Logify.Debug("Initialization started"); Logify.Info("Account balance is OK"); Logify.Alert("Take profit reached"); Logify.Error("Failed to send order", "Order", "Reason: No money"); Logify.Fatal("Critical error: Invalid input parameters"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
Per comprendere ogni impostazione, si consiglia di leggere gli articoli seguenti, in cui si spiega ogni fase dello sviluppo della libreria:
- Padroneggiare i record di registro (Parte 1): Concetti fondamentali e primi passi in MQL5
- Padroneggiare i record di log (parte 2): Formattazione dei registri
- Padroneggiare i record di log (Parte 3): Esplorare i gestori per salvare i registri
- Padroneggiare i record di log (parte 4): Salvare i registri nei file
- Padroneggiare i record di log (Parte 5): Ottimizzare l'handler con la cache e la rotazione
- Padroneggiare i record di log (Parte 6): Salvare i registri nel database
- Padroneggiare i record di log (parte 7): Come mostrare i registri sul grafico
- Padroneggiare i record di log (Parte 8): Record di errore che si traducono da soli
- Padroneggiare i record di log (Parte 9): Implementare il modello del costruttore e aggiungere configurazioni predefinite
- Padroneggiare i record di log (Parte 10): Evitare la riproduzione dei registri implementando una soppressione
✔️ Livelli dei registri
|Livello
|Descrizione
|DEBUG
|Informazioni dettagliate per il debug
|INFO
|Informazioni generali
|ALLERTA
|Avvertenze o eventi importanti
|ERRORE
|Errori che richiedono attenzione
|FATALE
|Errori critici, interrompere l'esecuzione
🖥️ Gestori inclusi
Ogni gestore definisce dove verranno visualizzati o memorizzati i log.
|Gestore
|Descrizione
|Commento
|Visualizza i log direttamente sul grafico (Commento)
|Console
|Mostra i log nel terminale MetaTrader
|File
|Salvare i log in file .txt o .log
|Database
|Memorizza i log nel database SQLite locale
È possibile utilizzare uno o più gestori contemporaneamente, ad esempio grafico + file + console.
🛠️ Formato del log
Esempio di modello di formattazione:
"{date_time} [{levelname}]: {msg}"
Token disponibili:
- {levelname}: Nome del livello (DEBUG, INFO, ERROR, ecc.)
- {msg}: Messaggio principale
- {args}: Argomenti o dettagli aggiuntivi
- {timestamp}: Timestamp in secondi (ora Unix)
- {date_time}: Data e ora formattate (hh:mm:ss, ecc.)
- {level}: Codice numerico per il livello (0 = DEBUG, 1 = INFO...)
- {origine}: Origine o contesto definito nella chiamata di log
- {filename}: Nome del file sorgente (se disponibile)
- {function}: Nome della funzione da cui è stata chiamata
- {linea}: Numero di riga nel codice in cui si è verificato il log
⚖️ Licenza
Licenza MIT - Libero di utilizzare per progetti personali e commerciali.
👨💻 Autore
Sviluppato da joaopedrodev, con l'obiettivo di rendere lo sviluppo di MQL più professionale, organizzato ed efficiente.
