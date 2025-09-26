CodeBaseSezioni
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Logify è una libreria di log per MQL progettata per semplificare il debug, il tracciamento e il monitoraggio di EA e indicatori. Fornisce log strutturati, personalizzabili e organizzati direttamente sul grafico o nel terminale, con supporto per livelli di log, formati flessibili e gestori multipli. Una soluzione leggera ed elegante, facile da integrare nei vostri progetti MQL.


Caratteristiche

  • Livelli di log multipli: DEBUG, INFO, ALERT, ERROR, FATAL
  • Visualizzazione dei log direttamente su grafico, terminale, file o persino database
  • Formato e layout dei log personalizzabili
  • Architettura modulare con più gestori
  • Leggero e facile da integrare e utilizzare


🚀 Installazione

  1. Copiare la cartella /Logify in:
    MQL5/Include/
  2. Includere Logify nel proprio EA, indicatore o script:
    #include <Logify/Logify.mqh>
  3. È possibile effettuare l'installazione utilizzando Git, basta accedere al repository e seguire i passaggi.



🔧 Esempio di avvio rapido

Esempio semplice con impostazioni predefinite:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Importazione|
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Logify/Logify.mqh>
CLogify Logify;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell'esperto|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- Esempi di log
   Logify.Debug("Initialization started");
   Logify.Info("Account balance is OK");
   Logify.Alert("Take profit reached");
   Logify.Error("Failed to send order", "Order", "Reason: No money");
   Logify.Fatal("Critical error: Invalid input parameters");

  //---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Esempio avanzato, con impostazioni personalizzate del gestore. In questo esempio, salviamo i record di log su file e nel commento del grafico. Personalizzazione delle impostazioni per ciascuno di essi.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Importazione|
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Logify/Logify.mqh>
CLogify Logify;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell'esperto|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- Configurare il gestore dei commenti
   MqlLogifyHandleCommentConfig config_comment;
   config_comment.size = 10;
   config_comment.frame_style = LOG_FRAME_STYLE_SINGLE;
   config_comment.direction = LOG_DIRECTION_UP;
   config_comment.title = "My Expert";

   //--- Creare e configurare il gestore dei commenti
   CLogifyHandlerComment *handler_comment = new CLogifyHandlerComment();
   handler_comment.SetConfig(config_comment);
   handler_comment.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG);
   handler_comment.SetFormatter(new CLogifyFormatter("{date_time} [{levelname}]: {msg}","hh:mm:ss"));
   
   //--- Configurare il gestore di file
   MqlLogifyHandleFileConfig file_config;
   file_config.CreateDateRotationConfig("my_expert","logs",LOG_FILE_EXTENSION_LOG,10,100,CP_UTF8);
   
   //--- Creare e configurare il gestore di file
   CLogifyHandlerFile *handler_file = new CLogifyHandlerFile();
   handler_file.SetConfig(file_config);
   handler_file.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG);
   handler_file.SetFormatter(new CLogifyFormatter("{date_time} [{levelname}]: {msg} ({filename} | {origin} | {function})","hh:mm:ss"));
   
   //--- Collegare il gestore
   Logify.AddHandler(handler_comment);
   Logify.AddHandler(handler_file);

   //--- Esempi di log
   Logify.Debug("Initialization started");
   Logify.Info("Account balance is OK");
   Logify.Alert("Take profit reached");
   Logify.Error("Failed to send order", "Order", "Reason: No money");
   Logify.Fatal("Critical error: Invalid input parameters");
   
   //---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Per comprendere ogni impostazione, si consiglia di leggere gli articoli seguenti, in cui si spiega ogni fase dello sviluppo della libreria:


✔️ Livelli dei registri

Livello
 Descrizione
DEBUG
 Informazioni dettagliate per il debug
INFO
 Informazioni generali
ALLERTA
 Avvertenze o eventi importanti
ERRORE
 Errori che richiedono attenzione
FATALE
 Errori critici, interrompere l'esecuzione


🖥️ Gestori inclusi

Ogni gestore definisce dove verranno visualizzati o memorizzati i log.

Gestore
 Descrizione
Commento
 Visualizza i log direttamente sul grafico (Commento)
Console
 Mostra i log nel terminale MetaTrader
File
 Salvare i log in file .txt o .log
Database Memorizza i log nel database SQLite locale

È possibile utilizzare uno o più gestori contemporaneamente, ad esempio grafico + file + console.


🛠️ Formato del log

Esempio di modello di formattazione:

"{date_time} [{levelname}]: {msg}"

Token disponibili:

  • {levelname}: Nome del livello (DEBUG, INFO, ERROR, ecc.)
  • {msg}: Messaggio principale
  • {args}: Argomenti o dettagli aggiuntivi
  • {timestamp}: Timestamp in secondi (ora Unix)
  • {date_time}: Data e ora formattate (hh:mm:ss, ecc.)
  • {level}: Codice numerico per il livello (0 = DEBUG, 1 = INFO...)
  • {origine}: Origine o contesto definito nella chiamata di log
  • {filename}: Nome del file sorgente (se disponibile)
  • {function}: Nome della funzione da cui è stata chiamata
  • {linea}: Numero di riga nel codice in cui si è verificato il log


⚖️ Licenza

Licenza MIT - Libero di utilizzare per progetti personali e commerciali.


👨‍💻 Autore

Sviluppato da joaopedrodev, con l'obiettivo di rendere lo sviluppo di MQL più professionale, organizzato ed efficiente.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/59821

