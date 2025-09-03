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AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag - MetaTrader 5脚本

Marek Tomasz Korzeniewski
Marek Tomasz Korzeniewski

Marek Tomasz Korzeniewski

  • assistant professor 在  University of Technology
  • 波兰
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1 代码 1 评论
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AutoFibo_MK.mq5 (32.45 KB) 预览
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功能特点

  • 自动斐波那契水平线：该指标根据最近的 ZigZag 高点和低点动态绘制 Fibonacci 回撤线，清晰显示潜在的反转点。
  • 动态和静态斐波那契选项：用户可以选择动态和静态斐波那契回撤水平。动态水平会根据最新的 ZigZag 点不断更新，而静态水平则会固定为之前的重要高点或低点。
  • 自定义外观：您可以调整动态和静态水平的斐波纳契线的颜色、样式和宽度，从而实现个性化可视化，以适应不同的图表背景和风格。
  • 为 MetaTrader 5 优化：该指标充分利用 MT5 的图形对象处理功能，提供无缝、高效的图表体验。

参数：

  • 之字形设置（ExtDepth , ExtDeviation , ExtBackstep）：调整 ZigZag 模式的灵敏度，以捕捉更多或更少的价格波动。
  • 动态斐波那契设置：自定义动态斐波纳契回撤线的颜色、线型和宽度。
  • 静态斐波那契设置：根据最近第二个 ZigZag 高点/低点自定义静态斐波纳契线的外观。

如何使用： AutoFibo 指标是趋势跟踪和反转交易策略的理想选择。通过将斐波那契水平线叠加到 ZigZag（之字形）形态上，交易者可以直观地评估回撤水平和潜在的进场/出场点。该指标可用于不同的时间框架，因此既适用于日内交易，也适用于长期交易。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53041

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