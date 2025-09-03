价值区域回调指标是一款功能强大的基于成交量曲线的工具，旨在识别关键交易水平--控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH)、价值区域低点 (VAL)，以及跨不同时间框架的剖面高点/低点。它可以帮助交易者发现潜在的回调机会，以达到控制点、突破区域和价值区域，因此对日内、波段和头寸交易非常有用。

WeekDays 指标在数据窗口中显示周日、年周、年日或条形图指数，也可选择在图表的标签中显示。