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AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag - MetaTrader 5脚本
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功能特点
- 自动斐波那契水平线：该指标根据最近的 ZigZag 高点和低点动态绘制 Fibonacci 回撤线，清晰显示潜在的反转点。
- 动态和静态斐波那契选项：用户可以选择动态和静态斐波那契回撤水平。动态水平会根据最新的 ZigZag 点不断更新，而静态水平则会固定为之前的重要高点或低点。
- 自定义外观：您可以调整动态和静态水平的斐波纳契线的颜色、样式和宽度，从而实现个性化可视化，以适应不同的图表背景和风格。
- 为 MetaTrader 5 优化：该指标充分利用 MT5 的图形对象处理功能，提供无缝、高效的图表体验。
参数：
- 之字形设置（ExtDepth , ExtDeviation , ExtBackstep）：调整 ZigZag 模式的灵敏度，以捕捉更多或更少的价格波动。
- 动态斐波那契设置：自定义动态斐波纳契回撤线的颜色、线型和宽度。
- 静态斐波那契设置：根据最近第二个 ZigZag 高点/低点自定义静态斐波纳契线的外观。
如何使用： AutoFibo 指标是趋势跟踪和反转交易策略的理想选择。通过将斐波那契水平线叠加到 ZigZag（之字形）形态上，交易者可以直观地评估回撤水平和潜在的进场/出场点。该指标可用于不同的时间框架，因此既适用于日内交易，也适用于长期交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53041
Value Area Retracement Volume Indicator
价值区域回调指标是一款功能强大的基于成交量曲线的工具，旨在识别关键交易水平--控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH)、价值区域低点 (VAL)，以及跨不同时间框架的剖面高点/低点。它可以帮助交易者发现潜在的回调机会，以达到控制点、突破区域和价值区域，因此对日内、波段和头寸交易非常有用。Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart
WeekDays 指标在数据窗口中显示周日、年周、年日或条形图指数，也可选择在图表的标签中显示。
MT5-BuildYourGridEA
该专家系统可帮助任何交易者建立订单网格。Swap Monitor
该服务定期检查预定义符号的掉期，并将检测到的变化保存到 CSV 文件中，以便进一步分析和潜在重放（此处未实施）。此外，它还监控现有头寸的掉期变化并发出警报。