每个程序员都有自己的日志记录器。受 Python 日志模块的启发，我为 MQL5 编写了自己的日志记录器。 这个类是最简单的。没有层次结构、旋转器或格式化器。对于任何项目来说都简单方便。 安装 复制 CDKLogger.mqh 到 MQL\Include\DKStdLib\Logger 文件夹。 导入 CDKLogger 类。 #include <DKStdLib\Logger\CDKLogger.mqh 使用

CDKLogger logger; logger.Init( "MyLoggerName" , INFO); logger.Format = "%YYYY%-%MM%-%DD% %hh%:%mm%-%ss% - %name%:[%level%] %message%" ; logger.FilterInList.Add( "Including-Substring-#1" ); logger.FilterInList.Add( "Including-Substring-#2" ); logger.FilterInFromStringWithSep( "Including-Substring-#3;Including-Substring-#4" , ";" ); logger.FilterOutList.Add( "Excluding-Substring-#1" ); logger.FilterOutList.Add( "Excluding-Substring-#2" ); logger.FilterOutFromStringWithSep( "Excluding-Substring-#3;Excluding-Substring-#4" , ";" ); logger.Debug( "Debug: Including-Substring-#1" , false ); logger.Info( "Info: Including-Substring-#1" , true ); logger.Warn( "Warn: Including-Substring-#1" ); logger.Error( "Error: Including-Substring-#1: Excluding-Substring-#1" ); logger.Critical( "Critical: Including-Substring-#1" ); logger.Assert( true , "Log msg if true" , INFO, "Log msg if false" , ERROR, true ); logger.Assert( true , "Same msg for true & false" , INFO, ERROR, false );

执行后，以下信息将输出到日志中：

打开的问题

我经常这样使用类：

logger.Debug( StringFormat ( "%s/%d: My message: PARAM1=%f" , __FUNCTION__ , __LINE__ , my_param));

但这里有一个问题。StringFormat 函数每次都会解析字符串，即使日志级别不要求输出消息。

如果需要经常输出调试信息，就必须用一个条件来封装输出：

if (DEBUG >= logger.Level) logger.Debug( StringFormat ( "%s/%d: My message: PARAM1=%f" , __FUNCTION__ , __LINE__ , my_param));

最好的方法是偷懒地使用 StringFormat，但不幸的是，MQL5 不支持 向调试、信息、错误等函数传递动态数量的函数参数。

如果您对此有任何想法，请告诉我。