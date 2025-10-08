두 가지 매개변수가 있습니다;

첫 번째는 손절매 금액을 설정하는 것으로 음수여야 합니다. 입력하지 않으면 작동하지 않습니다.

두 번째는 스톱로스 값을 기준으로 한 테이크프로핏 배율입니다.





이 도구에는 보류 중인 주문을 인식하지 못한다는 단점이 있습니다.

설정된 손절가는 도구가 작동할 필요가 없는 주문으로 기본 설정되므로 사용자가 장기 및 단기 주문을 모두 편리하게 보유할 수 있다는 장점이 있습니다.

스톱로스에는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 주문 중 하나에 스톱로스를 설정하여 포지션 청산을 유도하는 것입니다.

두 번째는 입력값의 배수를 사용하여 포지션을 청산하는 것입니다.

이 도구는 특히 스톱로스를 자주 거래하는 분들을 위해 스톱로스를 엄격하게 제한하도록 설계되었습니다. 손절매를 임의로 자주 설정하는 경우 이 도구를 사용하여 자신을 규율할 수 있습니다.