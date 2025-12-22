- 成长
交易:
901
盈利交易:
753 (83.57%)
亏损交易:
148 (16.43%)
最好交易:
87.04 USD
最差交易:
-43.17 USD
毛利:
2 567.32 USD (89 919 pips)
毛利亏损:
-1 344.24 USD (54 051 pips)
最大连续赢利:
35 (96.33 USD)
最大连续盈利:
149.68 USD (8)
夏普比率:
0.17
交易活动:
20.52%
最大入金加载:
6.73%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
297
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
8.72
长期交易:
784 (87.01%)
短期交易:
117 (12.99%)
利润因子:
1.91
预期回报:
1.36 USD
平均利润:
3.41 USD
平均损失:
-9.08 USD
最大连续失误:
4 (-140.20 USD)
最大连续亏损:
-140.20 USD (4)
每月增长:
39.50%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
140.29 USD (3.50%)
相对跌幅:
结余:
3.69% (140.62 USD)
净值:
7.11% (274.89 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|899
|BTCUSD
|1
|EURUSD+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|0
|EURUSD+
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|34K
|BTCUSD
|1.8K
|EURUSD+
|46
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +87.04 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +96.33 USD
最大连续亏损: -140.20 USD
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.
This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.
✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.
Safety First: We never leave trades open over the weekend.
Transparency: All trading statistics are fully open for your review.
🔧 Setup Instructions:
Deposit required minimum USD 3000
