Negociações:
997
Negociações com lucro:
837 (83.95%)
Negociações com perda:
160 (16.05%)
Melhor negociação:
87.04 USD
Pior negociação:
-43.17 USD
Lucro bruto:
2 884.17 USD (99 853 pips)
Perda bruta:
-1 477.73 USD (59 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (96.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
149.68 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
12.98%
Depósito máximo carregado:
7.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
209
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
10.03
Negociações longas:
874 (87.66%)
Negociações curtas:
123 (12.34%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
3.45 USD
Perda média:
-9.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-140.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-140.20 USD (4)
Crescimento mensal:
46.51%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
140.29 USD (3.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.69% (140.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.11% (274.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|995
|BTCUSD
|1
|EURUSD+
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|BTCUSD
|0
|EURUSD+
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|38K
|BTCUSD
|1.8K
|EURUSD+
|46
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +87.04 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +96.33 USD
Máxima perda consecutiva: -140.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.
This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.
✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.
Safety First: We never leave trades open over the weekend.
Transparency: All trading statistics are fully open for your review.
🔧 Setup Instructions:
Deposit required minimum USD 3000
