Segnali / MetaTrader 5 / Gold and Gold
Sanjay Chandak

Gold and Gold

Sanjay Chandak
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 38%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
875
Profit Trade:
733 (83.77%)
Loss Trade:
142 (16.23%)
Best Trade:
87.04 USD
Worst Trade:
-43.17 USD
Profitto lordo:
2 432.43 USD (86 722 pips)
Perdita lorda:
-1 246.84 USD (50 361 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (96.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.68 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
9.23%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
389
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
8.45
Long Trade:
759 (86.74%)
Short Trade:
116 (13.26%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-8.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-140.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.20 USD (4)
Crescita mensile:
38.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
140.29 USD (3.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.69% (140.62 USD)
Per equità:
0.62% (23.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 874
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.2K
BTCUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 35K
BTCUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.04 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +96.33 USD
Massima perdita consecutiva: -140.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.

This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.

✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.

Safety First: We never leave trades open over the weekend.

Transparency: All trading statistics are fully open for your review.

🔧 Setup Instructions:

Deposit required minimum USD 3000


Non ci sono recensioni
2025.12.22 19:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 19:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
