Trade:
875
Profit Trade:
733 (83.77%)
Loss Trade:
142 (16.23%)
Best Trade:
87.04 USD
Worst Trade:
-43.17 USD
Profitto lordo:
2 432.43 USD (86 722 pips)
Perdita lorda:
-1 246.84 USD (50 361 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (96.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.68 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
9.23%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
389
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
8.45
Long Trade:
759 (86.74%)
Short Trade:
116 (13.26%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-8.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-140.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.20 USD (4)
Crescita mensile:
38.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
140.29 USD (3.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.69% (140.62 USD)
Per equità:
0.62% (23.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|874
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|35K
|BTCUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.04 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +96.33 USD
Massima perdita consecutiva: -140.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.
This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.
✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.
Safety First: We never leave trades open over the weekend.
Transparency: All trading statistics are fully open for your review.
🔧 Setup Instructions:
Deposit required minimum USD 3000
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
38%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
4
99%
875
83%
9%
1.95
1.35
USD
USD
4%
1:500