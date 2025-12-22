SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GoldenGate
Sanjay Chandak

GoldenGate

Sanjay Chandak
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 47%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
997
Transacciones Rentables:
837 (83.95%)
Transacciones Irrentables:
160 (16.05%)
Mejor transacción:
87.04 USD
Peor transacción:
-43.17 USD
Beneficio Bruto:
2 884.17 USD (99 853 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 477.73 USD (59 878 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (96.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
149.68 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
12.98%
Carga máxima del depósito:
7.23%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
209
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
10.03
Transacciones Largas:
874 (87.66%)
Transacciones Cortas:
123 (12.34%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
1.41 USD
Beneficio medio:
3.45 USD
Pérdidas medias:
-9.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-140.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-140.20 USD (4)
Crecimiento al mes:
46.51%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
140.29 USD (3.50%)
Reducción relativa:
De balance:
3.69% (140.62 USD)
De fondos:
7.11% (274.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 995
BTCUSD 1
EURUSD+ 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 1.4K
BTCUSD 0
EURUSD+ 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 38K
BTCUSD 1.8K
EURUSD+ 46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.

This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.

✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.

Safety First: We never leave trades open over the weekend.

Transparency: All trading statistics are fully open for your review.

🔧 Setup Instructions:

Deposit required minimum USD 3000


No hay comentarios
2025.12.22 19:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 19:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
