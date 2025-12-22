- Incremento
Total de Trades:
997
Transacciones Rentables:
837 (83.95%)
Transacciones Irrentables:
160 (16.05%)
Mejor transacción:
87.04 USD
Peor transacción:
-43.17 USD
Beneficio Bruto:
2 884.17 USD (99 853 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 477.73 USD (59 878 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (96.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
149.68 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
12.98%
Carga máxima del depósito:
7.23%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
209
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
10.03
Transacciones Largas:
874 (87.66%)
Transacciones Cortas:
123 (12.34%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
1.41 USD
Beneficio medio:
3.45 USD
Pérdidas medias:
-9.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-140.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-140.20 USD (4)
Crecimiento al mes:
46.51%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
140.29 USD (3.50%)
Reducción relativa:
De balance:
3.69% (140.62 USD)
De fondos:
7.11% (274.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|995
|BTCUSD
|1
|EURUSD+
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|BTCUSD
|0
|EURUSD+
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|38K
|BTCUSD
|1.8K
|EURUSD+
|46
Mejor transacción: +87.04 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +96.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -140.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Tickmill-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.
This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.
✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.
Safety First: We never leave trades open over the weekend.
Transparency: All trading statistics are fully open for your review.
🔧 Setup Instructions:
Deposit required minimum USD 3000
No hay comentarios
