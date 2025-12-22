- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
901
Прибыльных трейдов:
753 (83.57%)
Убыточных трейдов:
148 (16.43%)
Лучший трейд:
87.04 USD
Худший трейд:
-43.17 USD
Общая прибыль:
2 567.32 USD (89 919 pips)
Общий убыток:
-1 344.24 USD (54 051 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (96.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
149.68 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
20.52%
Макс. загрузка депозита:
6.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
297
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
8.72
Длинных трейдов:
784 (87.01%)
Коротких трейдов:
117 (12.99%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
1.36 USD
Средняя прибыль:
3.41 USD
Средний убыток:
-9.08 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-140.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.20 USD (4)
Прирост в месяц:
39.50%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
140.29 USD (3.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.69% (140.62 USD)
По эквити:
7.11% (274.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|899
|BTCUSD
|1
|EURUSD+
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|0
|EURUSD+
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|34K
|BTCUSD
|1.8K
|EURUSD+
|46
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.04 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +96.33 USD
Макс. убыток в серии: -140.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Tickmill-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.
This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.
✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.
Safety First: We never leave trades open over the weekend.
Transparency: All trading statistics are fully open for your review.
🔧 Setup Instructions:
Deposit required minimum USD 3000
Нет отзывов
