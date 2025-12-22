СигналыРазделы
Sanjay Chandak

GoldenGate

Sanjay Chandak
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 40%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
901
Прибыльных трейдов:
753 (83.57%)
Убыточных трейдов:
148 (16.43%)
Лучший трейд:
87.04 USD
Худший трейд:
-43.17 USD
Общая прибыль:
2 567.32 USD (89 919 pips)
Общий убыток:
-1 344.24 USD (54 051 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (96.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
149.68 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
20.52%
Макс. загрузка депозита:
6.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
297
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
8.72
Длинных трейдов:
784 (87.01%)
Коротких трейдов:
117 (12.99%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
1.36 USD
Средняя прибыль:
3.41 USD
Средний убыток:
-9.08 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-140.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.20 USD (4)
Прирост в месяц:
39.50%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
140.29 USD (3.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.69% (140.62 USD)
По эквити:
7.11% (274.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 899
BTCUSD 1
EURUSD+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1.2K
BTCUSD 0
EURUSD+ 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 34K
BTCUSD 1.8K
EURUSD+ 46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.04 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +96.33 USD
Макс. убыток в серии: -140.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.

This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.

✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.

Safety First: We never leave trades open over the weekend.

Transparency: All trading statistics are fully open for your review.

🔧 Setup Instructions:

Deposit required minimum USD 3000


Нет отзывов
2025.12.22 19:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 19:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
