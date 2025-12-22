- Croissance
Trades:
875
Bénéfice trades:
733 (83.77%)
Perte trades:
142 (16.23%)
Meilleure transaction:
87.04 USD
Pire transaction:
-43.17 USD
Bénéfice brut:
2 432.43 USD (86 722 pips)
Perte brute:
-1 246.84 USD (50 361 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (96.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
149.68 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
9.23%
Charge de dépôt maximale:
2.09%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
389
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
8.45
Longs trades:
759 (86.74%)
Courts trades:
116 (13.26%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
1.35 USD
Bénéfice moyen:
3.32 USD
Perte moyenne:
-8.78 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-140.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-140.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
38.16%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
140.29 USD (3.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.69% (140.62 USD)
Par fonds propres:
0.62% (23.71 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|874
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|35K
|BTCUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.
This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.
✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.
Safety First: We never leave trades open over the weekend.
Transparency: All trading statistics are fully open for your review.
🔧 Setup Instructions:
Deposit required minimum USD 3000
