Signale / MetaTrader 5 / GoldenGate
Sanjay Chandak

GoldenGate

Sanjay Chandak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 50%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 064
Gewinntrades:
891 (83.74%)
Verlusttrades:
173 (16.26%)
Bester Trade:
221.20 USD
Schlechtester Trade:
-76.92 USD
Bruttoprofit:
3 388.15 USD (109 566 pips)
Bruttoverlust:
-1 892.12 USD (72 012 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (96.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
423.10 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
16.50%
Max deposit load:
15.73%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
241
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
4.09
Long-Positionen:
941 (88.44%)
Short-Positionen:
123 (11.56%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
1.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-365.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-365.93 USD (6)
Wachstum pro Monat :
49.94%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
365.99 USD (7.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.69% (366.74 USD)
Kapital:
20.28% (780.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 1062
BTCUSD 1
EURUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.5K
BTCUSD 0
EURUSD+ 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 36K
BTCUSD 1.8K
EURUSD+ 46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +221.20 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +96.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -365.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.

This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.

✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.

Safety First: We never leave trades open over the weekend.

Transparency: All trading statistics are fully open for your review.

🔧 Setup Instructions:

Deposit required minimum USD 3000


Keine Bewertungen
2025.12.22 19:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 19:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.