- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
997
利益トレード:
837 (83.95%)
損失トレード:
160 (16.05%)
ベストトレード:
87.04 USD
最悪のトレード:
-43.17 USD
総利益:
2 884.17 USD (99 853 pips)
総損失:
-1 477.73 USD (59 878 pips)
最大連続の勝ち:
35 (96.33 USD)
最大連続利益:
149.68 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
12.98%
最大入金額:
7.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
209
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
10.03
長いトレード:
874 (87.66%)
短いトレード:
123 (12.34%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
1.41 USD
平均利益:
3.45 USD
平均損失:
-9.24 USD
最大連続の負け:
4 (-140.20 USD)
最大連続損失:
-140.20 USD (4)
月間成長:
46.51%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
140.29 USD (3.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.69% (140.62 USD)
エクイティによる:
7.11% (274.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|995
|BTCUSD
|1
|EURUSD+
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|BTCUSD
|0
|EURUSD+
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|38K
|BTCUSD
|1.8K
|EURUSD+
|46
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +87.04 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +96.33 USD
最大連続損失: -140.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.
This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.
✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.
Safety First: We never leave trades open over the weekend.
Transparency: All trading statistics are fully open for your review.
🔧 Setup Instructions:
Deposit required minimum USD 3000
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
47%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
4
98%
997
83%
13%
1.95
1.41
USD
USD
7%
1:500