İşlemler:
875
Kârla kapanan işlemler:
733 (83.77%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (16.23%)
En iyi işlem:
87.04 USD
En kötü işlem:
-43.17 USD
Brüt kâr:
2 432.43 USD (86 722 pips)
Brüt zarar:
-1 246.84 USD (50 361 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (96.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.68 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
9.23%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
389
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
8.45
Alış işlemleri:
759 (86.74%)
Satış işlemleri:
116 (13.26%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-8.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-140.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.20 USD (4)
Aylık büyüme:
38.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
140.29 USD (3.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.69% (140.62 USD)
Varlığa göre:
0.62% (23.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|874
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|35K
|BTCUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.
This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.
✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.
Safety First: We never leave trades open over the weekend.
Transparency: All trading statistics are fully open for your review.
🔧 Setup Instructions:
Deposit required minimum USD 3000
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
38%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
4
99%
875
83%
9%
1.95
1.35
USD
USD
4%
1:500