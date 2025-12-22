SinyallerBölümler
Sanjay Chandak

Gold and Gold

Sanjay Chandak
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
875
Kârla kapanan işlemler:
733 (83.77%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (16.23%)
En iyi işlem:
87.04 USD
En kötü işlem:
-43.17 USD
Brüt kâr:
2 432.43 USD (86 722 pips)
Brüt zarar:
-1 246.84 USD (50 361 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (96.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.68 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
9.23%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
389
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
8.45
Alış işlemleri:
759 (86.74%)
Satış işlemleri:
116 (13.26%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-8.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-140.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.20 USD (4)
Aylık büyüme:
38.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
140.29 USD (3.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.69% (140.62 USD)
Varlığa göre:
0.62% (23.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 874
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.2K
BTCUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 35K
BTCUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.04 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +96.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -140.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tired of high-drawdown signals? Join a strategy built on logic, not luck.

This signal is strictly algorithmic. It removes human emotion from the equation, executing trades based on institutional volume levels and volatility breakouts.

✅ Why Follow This Signal?
Verified History: Check my growth chart—consistent monthly returns.

Safety First: We never leave trades open over the weekend.

Transparency: All trading statistics are fully open for your review.

🔧 Setup Instructions:

Deposit required minimum USD 3000


İnceleme yok
2025.12.22 19:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 19:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
