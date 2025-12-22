- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 245
盈利交易:
899 (72.20%)
亏损交易:
346 (27.79%)
最好交易:
11.20 USD
最差交易:
-20.69 USD
毛利:
1 895.14 USD (1 894 674 pips)
毛利亏损:
-1 536.41 USD (1 536 379 pips)
最大连续赢利:
20 (35.87 USD)
最大连续盈利:
71.64 USD (10)
夏普比率:
0.06
交易活动:
90.48%
最大入金加载:
19.76%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
709
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
2.07
长期交易:
734 (58.96%)
短期交易:
511 (41.04%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
2.11 USD
平均损失:
-4.44 USD
最大连续失误:
7 (-36.00 USD)
最大连续亏损:
-66.61 USD (6)
每月增长:
38.92%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
126.87 USD
最大值:
173.16 USD (16.55%)
相对跌幅:
结余:
16.55% (173.16 USD)
净值:
7.64% (81.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1245
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|359
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|358K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.20 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +35.87 USD
最大连续亏损: -36.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
CopyGold MT5
